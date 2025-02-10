"Тюнинг. Обзор за январь 2025"

CLIVE SUTTON

First Class Mercedes-Benz Sprinter

Превратить пассажирскую зону микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter в подобие салона первого класса авиалайнера? Для лондонской компании, носящей имя своего основателя и владельца, с более чем 25 летним стажем VIP-конверсии моделей различных классов все возможно. Были бы у заказчика какие-то жалкие 230 тыс. евро, не считая налогов. Чек выписан? Тогда получите скрытую за тонированными стеклами роскошную ложу с семью обшитыми дорогой кожей индивидуальными оттоманками с полным набором серворегулировок, подогревом, вентиляцией и встроенным массажером. Тут можно проводить и деловые встречи, и вечеринки — не заскучаете. Два работающих в формате 4К телевизора диагональю 43 дюйма, система объемного звука, Wi-Fi и игровая приставка PlayStation 5 — все предусмотрено. Некоторые любят погорячее? На этот случай в VIP-зоне установлено два холодильника объемом 21 и 35 л. Бежать в магаз за еще одним ящиком Moet & Chandon или односолодового виски не придется. А чтобы у водителя этого сухопутного лайнера не взыграла классовая ненависть, рабочее место рулевого, которое можно изолировать с помощью перегородки с электроприводом, отделано с той же тщательностью, что и салон первого класса.

HENNESSEY

H1000 Escalade-V

Не каждый суперкар с ДВС способен ускориться с места до 60 миль/ч (97 км/ч) за 3,6 с. И ни один из них не вместит семерых пассажиров и их багаж. А вот прошедший доработку тюнингерами из Техаса огромный полноприводный Cadillac Escalade-V весом под три тонны может и то, и другое, и третье. Статью «Скала» не обделена по определению, а вот стоковый 6,2 литровый V8 имеет скрытые резервы. Мобилизовать их помогает высокопроизводительный механический нагнетатель, фирменные распредвалы Hennessey, доработанные ГБЦ, специальный блок дроссельной заслонки и обновленный управляющий софт. Результатом такого глубокого апгрейда стало увеличение тяги на 35% (до 1200 Нм) и мощности почти в полтора раза (1020 л.с.). Техасцы утверждают, что при старте с места их Н1000 Escalade-V способен на очень короткой дистанции опередить даже почти вдвое более легкий суперкар Lamborghini Huracan EVO c 640 сильным атмосферным V10. Возможно, в этом есть доля преувеличения, но весь запланированный на 2024 год тираж «бешеного» Escalade уже распродан. Всего же планируется выпустить лишь 100 таких суперSUV.

MANHART

MHXM 900

Превратить чудовищный BMW XM в красавца не под силу даже светилам пластической хирургии, но неоднозначную внешность можно сделать хотя бы чуть более привлекательной, а если этого недостаточно, то вколоть дозу «озверина» в 4,4 литровый бензиновый битурбо-V8. С электрической частью гибридной силовой установки спецы Manhart, съевшие свору собак на прокачке ДВС «бимеров», предпочли не связываться. Первую задачу решают гигантские катки на 24 дюймовых дисках вместо топовых штатных на 23 дюйма и карбоновый обвес из множества компонентов плюс капот, тоже выполненный из композита. Поддержать эту тему в салоне призван расширенный углепластиковый декор руля, передней панели и напольного тоннеля. Форсировать двигатель до 900 л.с. и 1200 Нм (вместо 748 л.с. и 1000 Нм у стокового исходника самой «горячей» версии ХМ, Label Red) удалось с помощью фирменного блока управления MHtronic и новой выхлопной системы, предлагаемой в двух вариантах, в том числе с регулировкой звука из салона. И это не предел: заявлены также варианты форсировки второй и третьей ступени. Для полноты картины устанавливают укороченные пружины подвески H&R, а на заказ и более «злые» тормоза вместо штатных M Sport с шестью поршневыми суппортами на передней оси.

MANSORY

Pugnator

Драку заказывали? Нет? Кто-то обязательно закажет, уж очень эффектным оказался «Драчун» Pugnator от немецкого ателье Mansory. Элегантный кроссовер Ferrari Purosangue карбоновый боди-кит с большим антикрылом-бипланом над дверью грузового отсека превратил в записного бойца. Изменение внешности еще и функционально: многочисленные аэродинамические элементы увеличивают прижимную силу во благо устойчивости автомобиля на высоких скоростях. На это же работает более «экстремальная» резина, смонтированная на кованых дисках FC.5 диаметром 22 дюйма спереди и 23 — сзади. Салон готовы преобразить в соответствии с пожеланиями заказчика, но на официальных фото можно видеть обилие белой кожи с красными акцентами, выполненные в этом же стиле стеганые коврики на полу, карбоновый декор в цвет кузова и алюминиевые педали. Подвеска и тормозная система «итальянца» тюнингеров из города Бранд устроили, но они не удержались от того, чтобы не выжать из 6,5 литрового V12 дополнительные 30 л.с., доведя количество «лошадей» до 755 с помощью перенастроенного блока управления и нового выхлопного тракта со спортивными катализаторами. О самооценке создателей Pugnator говорит такая деталь: все шильдики Ferrari заменены на эмблему Mansory.

