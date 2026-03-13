"Тюнинг. Обзор за февраль 2026"

BRABUS 900 Rocket Edition

В Brabus осознали, что шли неверной дорожкой эпатажа? И то сказать, на фоне предыдущей версии образца 2021 года новый гелик 900 Rocket Edition — образец элегантности. Карбоновый обвес на месте, но все его элементы визуально облегчены едва ли не на порядок. И уж точно от творения Brabus не ждешь галантности. А ее проявления налицо! Специальные петли позволяют задним боковым дверям распахиваться на 90° для облегчения посадки/высадки. Тюнингеров из Боттропа ко всему прочему пробило на ностальгию: 24 дюймовые колесные диски Monoblock II EVO Platinum Edition воскрешают трехспицевый дизайн из далеких 1980 х. Но безоговорочно скатываться к ретростилю в Brabus все же не готовы. Те же диски получили карбоновые вставки, которые, как заявлено, снижают турбулентность в колесных арках, улучшая управляемость на высоких скоростях. Правда, «максималка» всего 240 км/ч против 280 км/ч пятью годами ранее, хотя доработанный битурбо-V8 с раздутым до 4,4 л рабочим объемом остался при своих 900 л.с. Не изменилось и время в спурте 0–100 км/ч — 3,7 с. Зато у модели теперь три спидометра! Два из них специально для задних пассажиров смонтированы на потолке. Наконец, новый «девятисотый» демонстрирует свою особость круглосуточно: решетка радиатора и эмблема Brabus на ней подсвечиваются.

SVE Koenigsegg Jesko Chevrolet Corvette Stingray Yenko/SC MY2026

Поставки запчастей для гоночных авто серий NASCAR и NHRA Drag Racing начиная с 1975 года и выпуск тиражом более 65?000 экземпляров спецверсий моделей GM самых разных классов — компания с таким послужным списком способна на многое и даже более. Для таких проектов у основанного Эдом Хамбургером ателье Specialty Vehicle Engineering (SVE) имеется специальное обозначение — Yenko. В 1950–1970 годах Дональд («Дон») Йенко прославился, гоняясь на Corvette и впихнув под капот Camaro SS 7,0 литровый V8 от «ветт». Для SVE это стало руководством к действию. Менее двух лет назад тюнингеры из штата Нью-Джерси представили Corvette Stingray восьмого поколения с 1000 сильным битурбо-V8, созданным на базе стокового 6,2 литрового «атмосферника» вдвое меньшей мощности. Тот же двигатель, прокачанный до Stage II, теперь выдает на 250 «лошадей» больше. От исходника в этой «восьмерке» только блок. Кроме турбокомпрессоров Garrett, все остальное, включая коленвал, механизм ГРМ и систему топливоподачи, собственной разработки SVE. Визуальных эффектов минимум: особые декали да кастомные наконечники выхлопных патрубков. Но скромность скромностью, а новый Corvette Yenko/SC сравнялся по мощности с заводской топ-версией ZR1X, 5,5 литровому ДВС которой для получения тех же 1250 л.с. требуется помощь электромотора.

MANSORY P1100

Мало того что отстали от сооте­чественников из MTM, которые первыми представили экстремальный вариант Pangaea GT («Автопанорама» №1–2, 2026) уходящего на покой универсала Audi RS6 четвертого поколения, так еще и остановились на уровне мощности в 1100 л.с. У модели МТМ к тому же числу «лошадей» добавлен многозначительный плюс. Превосходства в крутящем моменте 4,0 литрового битурбо-V8 (1250 vs 1200 Нм) Mansory, видимо, не хватило, чтобы обнародовать показатели динамики Р1100. Да, Pangaea GT, разменивающую вторую сотню уже через 2,5 с и обладающую «максималкой» в 350 км/ч, голыми руками не возьмешь. Тут и развитый аэродинамический обвес из некрашеного кованого карбона не очень-то поможет. 22 дюймовые колесные диски с обычным крепежом тоже смотрятся бледновато на фоне катков с центральной гайкой у «суперсарая» от МТМ. Так что же, безоговорочная капитуляция? Нет, тюнингеры из баварского городка Бранд нашли способ вывернуться! И, надо признать, эффектный, но не затратный. Акценты на переднем бампере, колесных дисках, тормозные суппорты и салон с пола до потолка — все выдержано в ярко-бирюзовом цвете. Наконец, в Mansory пообещали вскоре представить более накачанную версию RS6. Да, возможно, проиграно сражение, но не война!

KUHL RACING Outroad Toyota GT86

Если вы мечтали, как бы скрестить ежа и ужа, то японское ателье Kuhl Racing спешит на помощь. Под лозунгом «Дрифтить везде!» умельцы из Страны восходящего солнца привили купе Toyota GT86 оффроудные гены. Установив койловеры собственной разработки, тюнингеры уже увеличили дорожный просвет модели почти на 75 мм. Мало? С помощью опциональной гидравлической системы можно добавить еще порядка 40 мм. Обувь соответствующая. Вседорожные покрышки на 18 дюмовых кованых дисках Verz Nexsus Nex02 в арках с «плечистыми» расширителями из некрашеного пластика смотрятся вызывающе, как и ребристая защита порогов. Что уж говорить о кенгуринах на передке и «корме»! Вишенка на внедорожном торте — экспедиционный багажник с «люстрой». Похоже, Outroad вполне справляется с этой дополнительной ношей. Под капотом — 285 «лошадей» вместо 235 у стокового 2,4 литрового атмосферного оппозитника. Турбо-кит, новые масляный радиатор и блок управления решают! Да, усиленные тормоза с 330 миллиметровыми дисками, 6 поршневыми передними суппортами и 4 поршневыми задними тут не просто так. Как и кормовой спойлер в стиле «утиный хвост». С такой амуницией Outroad готов дрифтить не только на асфальте. Сохраненный задний привод в помощь.

