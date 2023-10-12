"Тюнинг. Обзор за сентябрь 2023"

BRIAN BOOTH

Voo Doo

Четверть века в свободное от работы время человек строил с нуля автомобиль для себя. Это похоже на истории советских Самоделкиных. Но Брайан Бут — американец, после обучения в частном колледже дизайна в Детройте трудившийся по специальности в GM и, видимо, не вполне раскрывший там свои таланты. Увлеченность военной авиацией и крепкие инженерные навыки — помимо чувства формы — позволили создать Voo Doo. Четырехдверный автомобиль, классовую принадлежность которого трудно определить, не просто назван в честь McDonnell F-101 Voodoo, установившего в 1957 году рекорд скорости. Сиденьями этого истребителя-перехватчика «меблирован» четырехместный салон машины-мечты Брайана Бута, который также приспособил для земных нужд приборный щиток и проекционный дисплей какого-то другого военного самолета. Наконец, авиационная вспомогательная силовая установка в виде всеядного газотурбинного двигателя Garrett GTP 30?67 на 40 л.с. питает пару 5?киловаттных генераторов от армейского Humvee, а те — тяговую батарею LG Chem емкостью 32 кВт·ч, необходимую для работы 400?сильного электромотора на задней оси. Пространственная рама из нержавейки, стеклопластиковый кузов и пневмоподвеска собственной разработки Брайана прилагаются.

HENNESSEY

H850 Ford Mustang Dark Horse

В Техасе медлительность не в чести. Едва Ford выпустил на вольный выпас топ-версию Mustang седьмого поколения S650 Dark Horse, как тюнингеры из Hennessey заарканили темную лошадку, чтобы заняться своим любимым делом — отодвиганием горизонтов. Мотористы компании «Голубой овал» с помощью особых распредвалов, коленвала и кованых шатунов довели отдачу атмосферного 5,0?литрового V8 Coyote до впечатляющих 507 л.с. и 567 Нм. Окей. Hennessey доводит эти показатели до 862 л.с. и 881 Нм, задействовав компрессорный наддув, новые системы впуска, топливный насос, более производительные форсунки и залив фирменный софт в блок управления двигателем. Понятно, что после увеличения энергопотенциала на 70 % заднеприводному Dark Horse потребовался особый аэродинамический обвес. Карбоновый, разумеется. Кованые колесные диски, виниловые наклейки в гоночном стиле на кузов и логотип Hennesey, вышитый на подголовниках, тоже к месту. Техасцы, видимо, из присущей им скромности не приводят данные динамики H850, но что-то подсказывает: показатели «донора» (3,7 с для разгона 0–60 миль/ч//267 км/ч) перекрыты заметно.

RUF

R Spider

Чтобы результат тюнинга получился запоминающимся, совсем не обязательно перекраивать механическую часть автомобиля, тем более такого, как малотиражный Porsche 911 Speedster, созданный в 2019?м к 70?летию знаменитой марки из Цуффенхаузена. Правда, если на то пошло, то баварская компания Ruf на десяток лет старше и уже в силу этого имеет право по заветам Микеланджело отсекать все лишнее для получения настоящего шедевра. А лишним специалисты из Пфаффенхаузена посчитали уже изначально урезанное цельное лобовое стекло. Но его хотя бы заменили крошечными раздельными прозрачными щитками, а боковое остекление, дверные ручки и «безмоторный» раскладывающийся мягкий верх исчезли без следа. Впрочем, в порядке компенсации R Spider снабдили антикрылом «утиный хвост», которое стало культовым элементом с момента появления на 911 Carrera RS 2.7 в 1972 году, камерами в передних крыльях вместо наружных зеркал, отсеками для пары гоночных шлемов и разделившей кокпит на две части перемычкой, на которой нашлось место для фирменного хронометра Porsche. Это святое!

MANHART

Integrale 400

Компания Manhart нашла для себя новую золотую жилу, занявшись тюнингом знаковых автомобилей прошлого. Чести открыть линейку Classic Cars удостоилась Lancia Delta HF Integrale 16V, ближайшая «родственница» раллийной легенды рубежа 1980–1990?х. Дело не ограничилось установкой особого спойлера, оклейкой кузова фирменными декалями Manhart и обивкой салона кожей/алькантарой. С помощью новых механических компонентов и софта отдачу стокового 2,0?литрового турбомотора почти удвоили, доведя до 375 л.с. и 550 Нм. Далее по цепочке модернизировали систему охлаждения, МКП5, установили сцепление Sachs, тормозные механизмы Brembo с 4? и 2?поршневыми суппортами и выхлопную магистраль увеличенного до 89 мм диаметра. Наконец, шасси сделали адаптивным благодаря регулируемым койловерам от KW. А в салоне модели прописались короткоходный рычаг коробки передач, спортивный руль небольшого диаметра и новая комбинация приборов. Тотальный немецкий апгрейд в действии!

