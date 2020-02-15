"Тюнинг. Обзор за февраль 2020"

ABT Sportsline

Audi SQ8

Головной офис старейшего в мире тюнинг-ателье ABT Sportsline находится в германском городе Кемптен. А старейшее оно потому, что занимается тюнингом аж с… 1896 года. Тогда, правда, основатель фирмы Иоганн Абт тюнинговал не машины, а лошадей, выпуская для них подковы. Хотя и доработкой автомобилей компания занялась давно – в 1960-м. Так что авторитета этому ателье не занимать. И продукция у него очень качественная, к примеру, этот Audi SQ8 преуспел по всем статьям: и в дизайне, и по технической части.

Первым делом специалисты ателье взялись за силовой агрегат. Их стараниями мощность 4-литрового 8-цилиндрового турбо­дизеля увеличилась с 435 до 520 л.с. Максимальный крутящий момент при этом вырос с 900 до 970 Нм. В итоге получился один из самых мощных турбодизелей в мире. Соответственно, улучшилась и динамика. Если в заводском виде тяжелый кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 4,8 с, то после тюнинга от АВТ показатель сокращается до 4,45 с. Причем это не просто заявление, как часто делают многие тюнинг-ателье, а результат официальных замеров.

Внешний вид кроссовера доработан по всем канонам. Это значит, что передний бампер обзавелся дополнительным сплиттером, колесные арки получили расширители, на порогах появились накладки, а «корма» щеголяет доработанным задним бампером с новыми выхлопными патрубками и козырьком-спойлером над задним окном. Впечатляет размер колесных дисков, который составляет 23 дюйма взамен 21-дюймовых колес у стандартного варианта. Что касается отделки салона, то об этом ничего не говорится, хотя мы знаем, что АВТ выполнит любую прихоть клиента.

ABT Sportsline

Audi S5 Sportback

В течение своей почти 60-летней истории на поприще автомобильного тюнинга компания ABT Sportsline всегда занималась продукцией единственного концерна. Правда, концерн этот зовется Volkswagen и под его «крылом» автомобильных брендов предостаточно. К примеру, Audi. Модель именно этой марки доработали специалисты ателье. Речь идет о 5-дверном купеобразном хэтчбеке Audi S5 Sportback.

Напомним, что недавно эта модификация сменила силовой агрегат. Теперь вместо 3-литрового бензинового 6-цилиндрового турбомотора отдачей 354 л.с. и 500 Нм у версии S5 турбодизель с тем же количеством цилиндров и объемом, мощность которого составляет 347 л.с., а максимальный крутящий момент достигает 700 Нм. И мастера ателье отреагировали незамедлительно. Поколдовав над «мозгами» двигателя и сменив стандартную выхлопную систему на более свободную, они увеличили его мощность до 384 л.с., а крутящий момент – до 759 Нм. После такого апгрейда автомобиль должен стартовать до «сотни» немного быстрее заводских 4,9 с, да и электронный ограничитель максимальной скорости, срабатывающий на 250 км/ч, можно было бы удалить, но представители ателье на этот счет никаких данных не сообщают.

Зато известно, что, кроме доработанного силового агрегата, автомобиль получил более жесткую подвеску с укороченными пружинами, а стабилизаторы поперечной устойчивости стали толще, благодаря чему «спортивность» управляемости возросла. Работают на устойчивость в виражах и фирменные – абтовские – 20-дюймовые колес­ные диски с низкопрофильной резиной. Что же касается внешности доработанного экземпляра, то никаких дополнительных навесных элементов ему не выделили, если не считать более крупных патрубков выхлопной системы.

Alpina

BMW 3 Series

Немецкая фирма Alpina из городка с интересным названием Бухлоэ в представлении в общем-то не нуждается, так как всегда на слуху у любителей автомобильного тюнинга. Ее руководитель Андреас Бовензипен души не чает в марке BMW и даже пользуется у баварского концерна привилегиями, недоступными другим тюнинговым компаниям. Дело в том, что продукция Alpina производится прямо на конвейерах этого бренда с полным сохранением заводской гарантии, а в Бухлоэ лишь устанавливают аэродинамические обвесы, да салоны перешивают.

Очередное творение от ателье – BMW 3 Series нового поколения, после апгрейда переименованный в Alpina В3. «Донором» для новинки стала самая мощная на данный момент модификация M340i xDrive, чей 3-литровый бензиновый турбомотор в стоковом виде развивает 374 л.с. и 500 Нм. Поработав над впуском и выпуском, а также перенастроив «мозги» силового агрегата, мотористы ателье довели его отдачу до 462 л.с. и 700 Нм. Благодаря такому обновлению полноприводный седан стал разгоняться до 100 км/ч за 3,8 с, в то время как заводской экземп­ляр выполняет это упражнение за 4,4 с. Максимальная скорость после удаления электронного ограничителя, срабатывавшего на 250 км/ч, достигла впечатляющих 303 км/ч.

Чтобы автомобиль лучше вел себя в виражах, стандартные пружины заменили на укороченные от фирмы Eibach, а также перепрограммировали адаптивные амортизаторы, попутно установив более толстые стабилизаторы поперечной устойчивости. Кроме того, седан получил «самоблок» с электронным управлением, дабы легче было ездить в силовых скольжениях. Тормозная система тоже новая – усиленная. Но и это еще не все: перепрограммированию подверглись также система полного привода и автоматическая коробка передач.

Lumma Design

BMW X7

Ателье Lumma Design из немецкого городка Винтерлинген основано в 2004 году. Хотя владельцы фирмы заявляют, что занимаются тюнингом еще с 1987 года, просто делали это неофициально. Компания известна в основном агрессивными аэродинамическими обвесами престижных моделей, но в последнее время стала предлагать и апгрейд силовых агрегатов (правда, используя для этого ресурсы других тюнинг-ателье). Новым проектом Lumma стал кроссовер BMW X7, получивший комплекс внешних и технических преобразований, а также новое имя – CLR X7.

Автомобиль существует пока лишь в виртуальном виде, но графика позволяет рассмотреть новый аэродинамический обвес в деталях. Передний бампер остался прежним, однако мощный сплиттер, визуально соединяющийся с расширителями колесных арок, значительно преображает его восприятие. Накладки на колес­ные арки увеличивают ширину кузова на 50 мм с каждой стороны, поэтому между передними и задними крыльями потребовалась «перемычка» в виде заметно выступающего порога. На капоте, по традиции этого ателье, появились вентиляционные отверстия. Задняя часть кузова обзавелась мощной накладкой на бампер, четырехствольными выхлопными патрубками диаметром 100 мм и спойлером на крыше.

Особого упоминания стоят новые колеса. Если максимальный диаметр заводских дисков на Х7 составляет 22 дюйма, то в Lumma предлагают 23-дюймовый размер, при этом ширина низкопрофильной резины составит 295 мм спереди и 355 – сзади. И, конечно, не обошлось без экстремального уменьшения дорожного просвета, благодаря которому любая вылазка на бездорожье этому кроссоверу теперь противопоказана. Про силовой агрегат «скромно» сообщается, что его мощность увеличена с 530 до 680 л.с.