"Тюнинг. Обзор за август 2019"

Arkonik

Всю свою сознательную жизнь, а это более 10 лет, английская фирма Arkonik восстанавливает и модернизирует внедорожники Land Rover Defender – такое у ее основателей хобби. Компания дает полугодовую гарантию на производимую ею продукцию, а также обещает пожизненную приверженность клиенту и его автомобилю, после модернизации получающему имя Arkonik Defender. Недавно ателье представило новый комплекс доработок для легендарного внедорожника под любопытным названием Drogo, отсылающим к одному из персонажей эпической саги «Игра престолов».

Конкретный автомобиль, о котором идет речь, является моделью D110 1993 года выпуска с 9-местным кузовом. Салон внедорожника облагорожен шикарной кожей, а передние сиденья имеют подогрев. Современные нотки в интерьер вносят дисплей с сенсорным экраном и камера заднего вида. Однако настоящая работа проведена снаружи автомобиля и под его днищем.

Первым делом специалисты ателье модернизировали подвеску, увеличив дорожный просвет на 50 мм, а также установили улучшенный рулевой демпфер, нейтрализующий удары на неровностях при движении по бездорожью. Под днищем спереди появилась мощная металлическая защита, а новые 18-дюймовые колесные диски обрели «мясистую» внедорожную резину. Двигатель и 5-ступенчатая механическая коробка передач остались без изменений, если не считать того, что их перебрали и они теперь ничем не отличаются от новых агрегатов.

Внешний вид «легенды» обновлен с помощью решетки радиатора со светодиодной подсветкой и мощной лебедки, закрепленной на переднем бампере. На крыше расположился багажник, в передней части которого расположено пять узких диодных фонарей. И, конечно, не обошлось без фирменного шноркеля, чтобы Defender мог «дышать полной грудью» во время преодоления водных преград.

Mountune

Ford Fiesta ST

Британская фирма Mountune Performance является «придворным» тюнинг-ателье компании Ford. Доработкой автомобилей этого бренда компания занимается более 35 лет, изменяя двигатели, тормоза, подвески и многое другое. У фирмы есть предприятия в Брентвуде (Англия) и Лос-Анджелесе, а ее продукция благодаря одобрению Ford Motor Company сохраняет заводскую гарантию. Одной из последних работ ателье стал Ford Fiesta ST, получивший новые настройки силового агрегата.

Так, пакет повышения мощности представляет собой перекалибровку «мозгов» мотора, из-за чего его отдача повышается с 200 л.с. и 290 Нм до 225 л.с. и 340 Нм. При этом, по заявлению представителей ателье, реакции на подачу топлива становятся отзывчивее. По поводу динамики сообщается, что разгон до «сотни» улучшился более чем на полсекунды и теперь составляет менее 6 с, а разгон с 50 до 100 км/ч сократился на 1 с.

Интересно, что указанная мощность предоставляется водителю по требованию, а если она не нужна, двигатель сохраняет заводские настройки. Апгрейд производится с помощью приложения для смартфона и функции Bluetooth всего за пару минут. Причем даже в форсированном варианте, по словам директора фирмы Дэвида Мура, ни ресурс, ни безопасность, ни надежность силового агрегата не страдают, так как двигатель прошел всесторонние испытания в самых разных условиях эксплуатации. А вот с внешностью автомобиля ничего не делали. О том, что этот спортивный хэтчбек прошел доработку в компании Mountune, свидетельствует лишь скромная табличка на его пятой двери.

Lister

Jaguar F-Type Convertible

Компания Lister Motor из британского города Блэкберн тесно сотрудничает с Jaguar с 1957 года, когда на гоночное шасси Lister были установлены двигатель и трансмиссия знаменитого английского бренда. Что же касается непосредственно тюнинга, то специалисты фирмы занимаются им с 1987 года, и, конечно, легко догадаться, автомобили какой марки они используют в качестве «доноров». Самой свежей на данный момент разработкой ателье является Jaguar F-Type Convertible, приобретший внушительный комплекс преобразований.

Стараниями мастеров Lister получился самый мощный в истории Jaguar с открытым верхом. Так, мотористы из Блэкберна заявляют об отдаче модернизированной 5-литровой компрессорной «восьмерки» в 666 л.с. и 976 Нм. Для сравнения: показатели самой мощной заводской версии SVR составляют 575 л.с. и 700 Нм, что позволяет ей разгоняться до 100 км/ч за 3,7 с и развивать максимальную скорость 322 км/ч. Что же касается версии от Lister, то представители ателье приводят следующие данные: максимальная скорость – свыше 330 км/ч, разгон до 100 км/ч – за «чуть более трех секунд».

Помимо силового агрегата доработке подверглись подвеска и тормоза, а также выхлопная система. Изменения внешнего вида автомобиля включают в себя полностью новый перед­ний бампер с огромными воздухозаборниками и сплиттером, задний бампер с диффузором, расширенные задние колесные арки, перепроектированную решетку радиатора и фирменные колесные диски различных вариантов дизайна. Салон шьется в соответствии с индивидуальными требованиями заказчика с использованием шкур лучших британских быков. Будет выпущено всего 10 экземпляров, так что счастливчики получат настоящий эксклюзив, за который просят от 139 000 английских фунтов стерлингов.

Novitec

Ferrari 812 Superfast

Фирма Novitec базируется в германском городе Штеттен, но ее основатель Вольфганг Хагедорн предпочитает заниматься тюнингом совсем не немецких автомобилей: его привлекают итальянские суперкары, особенно Ferrari. Недавно ателье представило модель Ferrari 812 Superfast, причем… уже во второй раз. Первый вариант изменения внешности, показанный несколько месяцев назад, выглядел довольно-таки просто по сравнению с нынешним экземпляром.

Если в прошлый раз боковины кузова остались нетронутыми, то теперь автомобиль обзавелся расширителями колесных арок, добавившими 7 см в его передней части и 14 см – в задней. Благодаря этому суперкар стал выглядеть приземистее. Передние крылья получили «жабры», а задние крылья – воздухозаборники для охлаждения тормозов. Бампер с огромной «пастью» совершенно новый, как и мощный сплиттер в передней его части. В капоте прорезали отверстия для отвода горячего воздуха от двигателя. На «корме» появились другие выхлопные трубы, более крупный, чем у заводского экземпляра, диффузор, стационарное антикрыло. Все навесные элементы выполнены из углеволокна. Также в Novitec решили избавиться от стандартных колес, заменив их коваными размерностью 21 дюйм спереди и 22 – сзади.

Атмосферный 6,5-литровый 12-цилиндровый двигатель уже в заводском виде форсирован практически до предела, но мотористы ателье нашли возможность немного улучшить его характеристики. Так, мощность возросла с 800 до 840 л.с., а максимальный крутящий момент прибавил с 718 до 751 Нм. В результате разгон до 100 км/ч улучшился с 2,9 до 2,8 с, а максимальная скорость увеличилась с 340 до 345 км/ч. Доработана и подвеска, получившая комплект укороченных пружин, уменьшивших и без того мизерный дорожный просвет на 35 мм.

G-Power

BMW Z4

Ателье G-Power, головной офис которого находится во Франкфурте, зарекомендовало себя одним из самых титулованных «настройщиков» автомобилей BMW. Его основатель Йохан Громмиш доработал первого «баварца» в далеком 1971 году. Но время идет, и сейчас в послужном списке фирмы присутствуют и другие автомобильные бренды. Впрочем, на этот раз любимой марке в G-Power решили не изменять, представив на суд общественности апгрейд для новейшего родстера BMW Z4, совсем недавно вставшего на конвейер.

Одна загвоздка – в ателье предпочитают дорабатывать М-версии моделей, а у Z4 такой нет и не предвидится даже в отдаленной перспективе. Поэтому мотористы G-Power, подумав, решили, что надо сделать альтернативу «эмке». Сказано – сделано. Мощность 3-литрового турбомотора повышена с 340 до 500 л.с., его максимальный крутящий момент увеличен с 500 до 700 Нм. Добиться этого удалось с помощью доработки блока управления двигателем, модификации турбонаддува и установки более производительного интеркулера, а также замены стандартных каталитических нейтрализаторов на спортивные.

После проведенных работ родстер обрел суперкаровские способности. Его разгон до «сотни» улучшился с 4,5 до 3,9 с, а про максимальную скорость заявлено, что она превышает 300 км/ч, в то время как заводской экземпляр ограничен электроникой на отметке 250 км/ч. Но если вдруг кому-то из клиентов 500 «лошадей» покажется слишком много, в ателье готовы предложить мощность 440 л.с. А если и это «чересчур», можно будет довольствоваться «всего» 408 л.с. Что же касается внешнего вида родстера, то его проапгрейдили только с помощью новых 20-дюймовых колес с широченными низкопрофильными шинами.

Lumma Design

Audi Q8

Фирма Lumma Design, располагающаяся в немецком Винтерлингене, официально основана в 2004 году, однако ее владельцы утверждают, что занимаются тюнингом с 1987-го, просто поначалу делали это не­официально. Ателье знаменито установкой эпатажных, но стильных аэродинамических обвесов для автомобилей премиальных марок. Но в этот раз, по мнению многих, чувство стиля дизайнерам изменило. Речь идет о тюнинге купеобразного кроссовера Audi Q8.

Собственно, автомобиль уже в заводском варианте смотрится весьма оригинально и необычно. Казалось бы, трогать его внешний вид совсем не нужно, но в ателье Lumma решили по-другому и взялись за дело основательно: одна «нахлобучка» на капот в виде средневекового щита чего стоит! Бампер получил нижнюю накладку с дополнительным воздухозаборником, на боковинах кузова появились накладные пороги, а колесные арки обзавелись расширителями с вентиляционными отверстиями – якобы для охлаждения тормозов.

Кормовая часть получила антикрыло на крыше и козырек-спойлер на пятой двери. Новый задний бампер щеголяет псевдогоночным диффузором, очень странно выглядящим на кроссовере, а также четверкой выхлопных труб в виде скошенных квадратов. Еще больше отличают тюнинговый экземпляр от серийной модели новые 24-дюймовые колеса с низкопрофильной резиной. Впрочем, если такой размер покажется слишком экстравагантным, можно установить «маленькие» 22-дюймовые «катки». Дополнительно Lumma предлагает полный перешив интерьера в соответствии с желаниями заказчика, а также увеличение мощности силового агрегата. Правда, о характеристиках двигателя пока ничего не сообщается.

ABT Sportsline

AUDI SQ2

Компания ABT Sportsline по праву считается старейшим тюнинг-ателье в мире. Дело в том, что еще в 1896 году Иоганн Абт открыл в немецком городе Кемптен кузницу, где, конечно же, делал подковы для лошадей, что вполне можно назвать изготовлением тюнинговых аксессуаров. Доводкой автомобилей фирма занялась много позже – в 1960 году, хотя и это было очень давно. Специализируется ателье на тюнинге продукции концерна Volkswagen, благо под его крылом брендов предостаточно. Например, Audi с его компактным кроссовером SQ2 очень даже подходит мастерам из Кемптена для демонстрации своих возможностей.

Пока в компании Audi не решили, стоит ли выпускать полноценную спортивную версию RS Q2, ателье АВТ не стало ждать и добавило мощности «полуспортивному» варианту SQ2. Так, если в стоке 2-литровый турбомотор развивает 300 л.с. и 400 Нм, то после перепрограммирования его «мозгов» отдача увеличивается до 350 л.с. и 440 Нм. В результате кроссовер сбрасывает в спринте до «сотни» две десятые секунды. То есть выполняет это упражнение за 4,6 с против 4,8 с у заводского варианта. А после удаления электронного ограничителя скорости максимальная скорость возрастает с 250 до 262 км/ч.

Поработали в ателье и над внешним видом «маленького спортсмена». Правда, пока полноценный аэродинамический обвес не готов, дизайнеры АВТ ограничились установкой колесных дисков различных вариантов дизайна, размерность которых составляет 19 либо 20 дюймов. Что же касается демонстрационного экземпляра, то его решили окрасить в черный цвет, включая хромированные детали решетки радиатора, колес и выхлопных труб. Выделяется только серая накладка на заднем бампере.

ABT Sportsline

Lamborghini Urus

Параллельно с тюнингом гражданских автомобилей ателье ABT Sportsline раньше занималось постройкой гоночных болидов, на которых участвовало в известном немецком кузовном чемпионате DTM. Особых успехов, правда, мастера из Кемптена на этом поприще не добились, зато приобрели колоссальный опыт, который помогает им в доводке обыч­ных автомобилей. Так, кроссовер Lamborghini Urus сам по себе очень быстрый, но спецы из АВТ сделали его еще более резвым.

Разумеется, главным объектом внимания мастеров ателье стал 4-литровый 8-цилиндровый турбомотор, в базовом виде развивающий нешуточные 650 л.с. и 850 Нм. После же установки нового блока управления двигателем ABT Engine Control и спортивной выхлопной системы мощность достигла 710 л.с., а максимальный крутящий момент увеличился до 910 Нм. Соответственно, улучшилась и динамика. Так, разгон до 100 км/ч сократился с 3,6 до 3,4 с. О том, выросла ли максимальная скорость, ателье информации не приводит, но в любом случае она должна стать выше заводских 305 км/ч (если, конечно, будет снят электронный ограничитель).

Компания АВТ заявляет, что дорабатывает каждый силовой агрегат с особой тщательностью, включая испытания на динамометрическом стенде, а также дает полноценную гарантию на свою продукцию. Что же касается доработки дизайна кроссовера-спорткара, то почему-то в этом плане не сделано ничего. Более того, нет никаких сведений о том, появится ли новый аэродинамический обвес в будущем. Впрочем, Lamborghini Urus и так смотрится сногсшибательно и дополнительные украшательства ему по большому счету не нужны.