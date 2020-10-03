"Тюнинг. Обзор за сентябрь 2020"

Mansory

Ford GT

Поначалу ателье Mansory, базирующееся в немецком городе Бранд, занималось тюнингом исключительно английских автомобилей, причем большей частью Rolls-Royce да Bentley. Но со временем основатель фирмы Курош Мансори стал обращать внимание и на другие бренды – главное, чтобы они были дорогими. А недавно в Mansory показали комплекс доработок для совсем уж редкого автомобиля. Имя ему – Ford GT.

Этот суперкар с углепластиковым кузовом оснащается 3,5-литровым 6-цилиндровым турбомотором, развивающим неслабые 655 л.с. и 745 Нм, что позволяет ему разгоняться до максимальной скорости 348 км/ч. Интересно, что официальных данных по времени разгона до 100 км/ч производитель не приводит, хотя и говорит, что оно составляет чуть менее 3 с. В Mansory немного поколдовали над силовым агрегатом и увеличили отдачу двигателя до 710 л.с. и 840 Нм. Это позволило поднять «максималку» до 354 км/ч. Однако про разгон до «сотни» тоже ничего не сообщается.

Вообще, заявление о росте максимальной скорости, пусть и небольшом, вызывает вопросы, так как новое углепластиковое «оперение», установленное в Mansory, никак не способствует улучшению аэродинамики. Чего стоит одно огромное антикрыло, которое, безусловно, улучшает прижимную силу в поворотах, но на прямиках может украсть пару десятков км/ч. Да и расширители колесных арок обтекаемости явно не прибавляют.

ABT Sportsline

Audi A6 Allroad

Компания ABT Sportsline из германского Кемптена по праву носит титул старейшего тюнинг-ателье в мире. Переделками автомобилей фирма занимается с 1960 года, но если копнуть глубже, то окажется, что еще в 1896 м ее основатель Иоганн Абт улучшал ходовые качества лошадей, выпуская для них качественные подковы. Сегодня же ателье занимается доработками моделей концерна Volkswagen (впрочем, как и раньше), в который, как известно, входит Audi. Именно поэтому мастера из Кемптена загнали в свои цеха новый Audi A6 allroad.

Ателье представило апгрейд сразу трех модификаций универсала: бензиновой и двух дизельных. Так, турбодизель версии 50 TDI прибавил в мощности с 286 до 330 л.с., а его крутящий момент вырос с 620 до 670 Нм. Та же самая 3-литровая «шестерка», но уже в вариан­те 55 TDI, развивает 384 л.с. и 760 Нм вместо 349 л.с. и 700 Нм, предложенных заводом-изготовителем. Наконец, отдача 3-литрового бензинового турбомотора увеличена с 340 л.с. и 500 Нм до 408 л.с. и 550 Нм.

Ателье заявляет, что во всех случаях прибавка достигнута с помощью нового программного обеспечения, не требующего никакого физического вмешательства. Помимо увеличения мощности силовых агрегатов компания из Кемптена предлагает колесные диски размернос­тью 20 и 21 дюйм, а также боковые огни, проецирующие логотип АВТ на асфальт при входе и выходе из автомобиля.

G-Power

Mercedes-AMG GT 63 S 4-Door Coupe

Фирма G-Power, расположенная в небольшом городе Айхах, специализируется на настройке автомобилей BMW. Ее основатель Йохан Громмиш переделал первого «баварца» еще в 1971 году. Но в последнее время ателье все чаще изменяет BMW с другими брендами. Например, недавно спецы из G-Power показали, что можно сделать с двигателем Mercedes-AMG GT 63 S 4-Door Coupe, причем традиционно представили несколько вариантов апгрейда.

Если владельцу 4-дверного «купе» недостаточно стоковых 639 л.с. и 900 Нм, которые развивает 4-литровый турбированный V8, мотористы ателье предлагают поднять его отдачу до 710 л.с. и 950 Нм. Прибавка достигается только с помощью перепрограммирования «мозгов» силового агрегата. Следующий же вариант подразумевает установку «даунпайпов», благодаря которым показатели двигателя увеличиваются до 760 л.с. и 1000 Нм.

Наконец, в третьем варианте добавляются новые, более производительные турбокомпрессоры, спортивные воздушные фильтры и выхлопная система из нержавейки. В результате мощность возрастает до 812 л.с. Правда, максимальный крутящий момент остался на уровне 1000 Нм ради сохранности коробки передач. Что же касается изменений в дизайне, то их нет, если не считать кованых колесных дис­ков размерностью 20 либо 21 дюйм.

Lumma Design

Audi RS Q8

В немецком городе Винтерлинген базируется компания Lumma Design, официально занимающаяся тюнингом с 2004 года. Хотя фирма заявляет, что работает на этом поприще с 1987 года, просто делала это неофициально. Знаменита она установкой агрессивных и стильных аэродинамических обвесов на модели самых разных марок, но иногда и мощность силовых агрегатов повышает. Например, этот спортивный кроссовер Audi RS Q8 доработан и по части дизайна, и в том, что касается техники.

Внешность SUV доводили по законам жанра. В частности, установили расширители колесных арок и мощную «губу» на передний бампер, визуально сделавшие кроссовер приземистее. Разумеется, широкие колесные арки соединили между собой накладными порогами. Задняя часть кузова может похвастаться псевдогоночным диффузором, выхлопными патрубками нескромного диаметра, небольшим спойлером на пятой двери и антикрылом на крыше. И, конечно же, не обошлось без более крупных колес (установленных через проставки) и заниженного дорожного просвета.

Силовой агрегат тоже подвергли усовершенствованию. Стараниями мотористов ателье 4-литровая турбированная «восьмерка» прибавила в мощности с 600 до 704 л.с., а максимальный крутящий момент увеличился с 800 до 910 Нм. Добиться этого удалось с помощью новой программы управления двигателем и спортивной выхлопной системы. Никаких динамических характеристик Lumma не приводит.