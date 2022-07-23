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Тюнинг. Обзор за июнь 2022

ABT | Audi RS3 Sportback вид спереди
ABT | Audi RS3 Sportback вид спереди
ABT | Audi RS3 Sportback салон
ABT | Audi RS3 Sportback салон
ABT | Audi RS3 Sportback вид сзади
ABT | Audi RS3 Sportback вид сзади
Lumma Design |Audi RS Q8 вид спереди
Lumma Design |Audi RS Q8 вид спереди
Lumma Design |Audi RS Q8 вид сзади
Lumma Design |Audi RS Q8 вид сзади

ABT

Audi RS3 Sportback

Немецкое ателье ABT Sportsline подошло к тюнингу хэтчбека Audi RS3 Sportback нового поколения поэтапно. Внешность и электронная начинка ингольштадтской пятидверки подверглись минимальной коррекции: автомобиль оснастили светодиодными лампами, проецирующими логотип компании на асфальт при открытии дверей. На будущее анонсированы более серьезные доработки экстерьера и салона, а пока основой проекта стал 2,5-литровый бензиновый турбомотор, который в заводском варианте выдает 400 л.с. и 500 Нм и сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач S tronic и полным приводом quattro с дрифт-режимом RS Torque Splitter. Усилиями тюнингеров удалось повысить отдачу 5-цилиндрового силового агрегата до 460 л.с. и 540 Нм путем перепрограммирования блока управления двигателем. В результате на разгон до 100 км/ч уходит на 0,2 с меньше – всего 3,6 с. А за доплату специалисты ателье готовы сдвинуть электронный ограничитель скорости с 290 до более 300 км/ч. Однако точные показатели «максималки» не сообщаются, равно как и общая стоимость доработок.

Lumma Design

Audi RS Q8

Компания Lumma Design из немецкого Винтерлингена специализируется на агрессивных аэродинамических обвесах для моделей самых разных марок. На этот раз инженеры довели до ума флагманский кроссовер Audi  RS Q8. Модель, получившая название Lumma CLR 8RS, обзавелась расширителями колесных арок с вентиляционными прорезями и 24-дюймовыми колесами с низкопрофильной резиной, оригинальными бамперами, а также развитыми аэродинамическими элементами из карбона, из-за которых SUV стал выглядеть более приземистым и спортивным. Сообщается, что благодаря внешним доработкам и новым колесам удалось снизить снаряженную массу и улучшить развесовку, но точных значений не называется. Эффект исключительности усиливает салатовая окраска кузова в сочетании с черными глянцевыми внешними элементами. Фирменный блок управления двигателем увеличил отдачу 4-литрового бензинового V8 с до 705 л.с. и 910 Нм (+105 л.с. и +110 Нм). Кресла и другие элементы салона обшиты кожей тонкой выделки, а педальный узел получил алюминиевые нак­ладки. Полный пакет доработок обойдется в 14 750 евро.

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