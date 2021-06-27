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Тюнинг. Обзор за июнь 2021

Brabus | Mercedes-Benz S 50 вид спереди
Brabus | Mercedes-Benz S 50 вид спереди
Brabus | Mercedes-Benz S 50 вид сзади
Brabus | Mercedes-Benz S 50 вид сзади
Giacuzzo Fahrzeugdesign | Kia Stinger вид спереди
Giacuzzo Fahrzeugdesign | Kia Stinger вид спереди
Giacuzzo Fahrzeugdesign | Kia Stinger вид сзади
Giacuzzo Fahrzeugdesign | Kia Stinger вид сзади
Next Level | Jeep Gladiator вид спереди
Next Level | Jeep Gladiator вид спереди
Next Level | Jeep Gladiator салон
Next Level | Jeep Gladiator салон
Dahler | BMW X3 M вид спереди
Dahler | BMW X3 M вид спереди
Dahler | BMW X3 M салон
Dahler | BMW X3 M салон

Brabus

Mercedes-Benz S 50

Превращая Mercedes-Benz S 500 в Brabus B50, спецы ателье из Боттропа подняли отдачу 3-литровой бензиновой шестерки с 435 до 500 л.с., а пиковую тягу увеличили с 520 до 590 Нм. Такую прибавку обеспечило исключительно перепрограммирование электронного блока двигателя. В результате немецкий седан стал ускоряться до 100 км/ч за 4,7 с (-0,2 с) при прежней «максималке» 250 км/ч. Не ограничившись чип-тюнингом, специалисты оптимизировали настройки пневматической подвески Airmatic, уменьшив ее крайнее низкое положение на 25 мм. В экстерьере исполнение от Brabus можно отличить по видоизмененным воздухозаборникам, черным 21-дюймовым кованым колесным дискам Monoblock M, подкорректированным бамперам и диффузору с двумя парами встроенных патрубков выхлопа. В отделке салона использованы еще более шикарные материалы, в том числе много карбоновых вставок и дорогая кожа контрастных оттенков. Интересно, что продукт Brabus – это первый тюнинг нового Mercedes-Benz S-Class. Возможно, поэтому немецкое ателье оценило свою работу в кругленькую сумму: цены на седан начинаются с 293,5 тыс. евро, в то время как за S 500 со стандартной базой просят в Германии от 119 тыс. евро.

Giacuzzo Fahrzeugdesign

Kia Stinger

Немецкое кузовное ателье Giacuzzo Fahrzeugdesign специализируется на доработке автомобилей массового сегмента, в портфолио конторы найдутся работы с моделями Renault, Dacia, Mitsubishi, Nissan, Hyundai. Новый проект посвящен спортивному лифтбеку Kia Stinger. Тюнингеры оснастили его оригинальными боковыми юбками, передним рассекателем, диффузором и компактным спойлером на пятой двери. Предусмотрены также фирменная спортивная выпускная система и кованые 20-дюймовые колесные диски Barracuda, «обутые» в покрышки размерностью 225/35 спереди и 255/30 сзади. Кроме того, инженеры занизили у Stinger дорожный просвет (на 30 мм спереди и на 25 – сзади), установив более короткие и жесткие пружины и оригинальные амортизаторы. За доплату клиенты смогут получить регулируемую подвеску или вариант шасси с адаптивными демпфирующими элементами. Упоминается и перекалибровка топового 3,3-литрового V6, выдающего у «донора» 370 л.с. и агрегатированного с полным приводом и 8-диапазонным автоматом. Интересно, что немецкое ателье просит за свою работу вполне «подъемные» деньги. Скажем, аэродинамический пакет оценен в 1255 евро, а занижение кузова обойдется всего в 199 евро.

Next Level

Jeep Gladiator

После вмешательства спецов молодого калифорнийского ателье Next Level у пикапа Jeep Gladiator стало на два колеса больше, габаритная длина увеличилась на 900 мм, а грузовая площадка вытянулась с 1,5 до 2,4 м. Увеличены также колея и клиренс, но точные значения не приводятся. Интересно, что каноны дизайна марки Jeep не были нарушены. Ключевыми новшествами в экстерьере стали силовые бамперы, лебедка Warn, боковые подножки, выдвигающиеся с помощью электропривода, и 20-дюймовые колеса с грязевыми шинами Тoyo Open Country M/T. На капоте и бортах появились надписи с названием ателье. Первые две пары колес реализуют постоянный полный привод, задняя же ось подключается автоматически в сложных дорожных условиях. Салону стилисты придали индивидуальность особой комбинированной обшивкой кресел кожей и замшей. На выбор предлагаются три силовых агрегата: бензиновая 2-литровая турбочетверка мощностью 274 л.с., бензиновый 3,6-литровый атмосферный V6 отдачей 289 л.с. и 3-лит­ровый турбодизельный V6, развивающий 380 л.с. Подвеска и автоматическая 8-диа­пазонная трансмиссия перекалиброваны. Цены на Jeep Gladiator 6х6 Next Level начинают­ся со 132 000 долларов.

Dahler

BMW X3 M

Специалисты швейцарского ателье Dahler предложили пакет радикальных доработок для уже «заряженного» кроссовера BMW X3 M, и вот что у них получилось. С помощью одной лишь перепрошивки 3-литровой бензиновой шестерки последняя стала выдавать суперкаровские 650 л.с. Для сравнения: с силовых агрегатов стандартной «эмки» и версии X3 М Competition снято 480 и 510 л.с. соответственно. Одновременно тюнингеры предусмотрели углепластиковую систему впуска и элементы выхлопной магистрали из нержавеющей стали, а также на 20 мм занизили подвеску и предложили опциональный комплект адаптивных амортизаторов и пружин. Впрочем, клиенты могут сэкономить и заказать доработанную штатную М-подвеску. Кованые 22-дюймовые колесные диски швейцарцы «обули» в низкопрофильные шины Michelin. А вот агрессивный обвес, который напрашивается для столь незаурядного SUV, специалисты почему-то не предусмотрели. Снаружи на доработки намекают массивные насадки на патрубки глушителя, оригинальные бамперы и басовитый звук выхлопной системы. Как изменились динамические показатели немецкого SUV, не сообщается, равно как не называется и общая стоимость пакета доработок.

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