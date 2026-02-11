"Тюнинг. Обзор за январь 2026"

ANALOGUE AUTOMOTIVE

Lotus VHPD

Английская деревенщина утерла нос самой Porsche с ее новейшим 911 Turbo S! Рестомод на базе разменявшего четвертый десяток родстера Lotus Elise I после масштабной доработки в Фернхерсте (графство Западный Суссекс) превзошел немецкого скакуна с его гибридной силовой установкой на 711 л.с. по удельной мощности — 417 vs 412 л.с./т! Так что название модели VHPD, которое расшифровывается как Very High Power Derivative (что-то вроде «Сверхмощная производная»), вполне оправданно. К решению нетривиальной задачи в Analogue Automotive подобрали два проверенных ключа. Рабочий объем донорской атмосферной «четверки» Rover K-Series увеличили с 1,8 до 1,9 л. Одновременно установили новые поршни, коленвал и блок управления Motec. После этого мощность превысила 250 л.с. Недурно, учитывая, что топ-версии исходника полагался мотор на 190 л.с. Другая половина дела — радикальное снижение веса автомобиля. Английские тюнингеры не ограничились использованием карбона где только можно, но и повернули время вспять. Lotus VHPD, как его далекие предшественники, четверть века назад выступавшие в гоночной моносерии Autobytel Lotus Championship, приобрел компоновку с единственным установленным по центру кокпита сиденьем. Отсюда вес всего в 600 кг — на центнер с четвертью меньше, чем у оригинального Elise Series 1.

MTM

Pangaea GT

Тюнингеры из ателье Motoren Technik Mayer (МТМ) точно не умрут от скромности. Окрестив свое детище Pangaea (так назывался древний суперконтинент), они практически открыто заявили: «Обойдите всю Землю вдоль и поперек, круче нашей версии Audi RS6 не найдете». Тут не поспоришь. Роланд Майер, основатель МТМ, поднаторел в инженерном экстремизме еще с тех пор, когда в начале 1980 х проектировал двигатели для «окольцованных» раллийных монстров Группы В. Теперь, провожая на покой четвертое, последнее неэлектрифицированное поколение RS6, подопечные Майера оторвались по полной. Мощность 4,0 литрового битурбо-V8 взвинтили с 630 до 1100+ «лошадей», а тягу — с 750 до 1200 Нм. Достаточно, чтобы выйти на уровень динамики гиперкаров. Вторую сотню с места Pangaea GT разменивает уже через 2,5 с (3,3 с у «донора»), а ее скоростной потолок поднялся с заоблачных 305 до космических 350 км/ч. Качественный скачок произошел и благодаря совершенно новым, полностью карбоновым наружным панелям кузова. Тут точно к месту 22 дюймовые колесные диски с центральной гайкой крепления и развитый аэродинамический обвес. Все же Pangaea GT рождена летать по автобанам, а не по воздуху.

GLASWERKS DMV

Elevato V12

Жеребец из Маранелло, гарцующий по дюнам? Теперь это не оксюморон. Ребята из американской компании GlasWerks постарались превратить низкосидящий полноприводный Ferrari GTC4Lusso в птицу куда более высокого полета. В прямом смысле итальянского слова Elevato («Приподнятый») в том числе. После доработки клиренс увеличился почти вдвое до вполне оффроудных 230 мм. Лифт подвески выполнили по полной программе, установив фрезерованные алюминиевые рычаги, усиленные тяги, пружины от Eibach и регулируемые амортизаторы MCS 3WR. Пришлось расширить и колесные арки, чтобы туда поместились кованые колесные диски Forgeline с внедорожными покрышками Pirelli Scorpion All Terrain Plus. Регулировать давление в них прямо из салона позволяет установленная в грузовом отсеке система подкачки. И уж раз такое дело, то и оранжевые буксировочные скобы у Elevato совсем не бутафорские. Как и усиленная защита днища. Законченность облику модели придают экспедиционный багажник и «люстра» на покатой крыше. А поскольку вдали от цивилизации ночью много света не бывает, то Elevato получил и основные светодиодные фары увеличенной яркости плюс пару дополнительных. Доработки утяжелили модель на какой-то десяток кг, да и этот «довесок» компенсируется увеличением мощности 6,3 литрового V12 с 690 до 758 л.с. после установки нового впускного коллектора и блока управления.

BRABUS

900 Superblack

Почти полвека у Brabus не доходили руки до марки Bentley. И вот дошли. Доработку Continental GT Speed нынешнего, четвертого поколения провели по всем направлениям, но без экстрима, способного разрушить аристократическую ауру модели. Обвес из некрашеного карбона эстетически безупречен и к тому же, как заявлено, уменьшает подъемную силу, действующую на переднюю ось при высоких скоростях. Лучшей устойчивости на них способствует и заниженный на 20 мм клиренс в стандартном режиме пневмоподвески. 22 дюймовые кованые колесные диски Monoblock ZM Platinum Edition специально разработаны для обеспечения максимальной плавности хода в сочетании с супернизкопрофильными покрышками Pirelli P Zero. Цветовая гамма интерьера купе, как и кузова, полностью соответствует названию тюнингованной модели — Superblack. Никаких кричащих ярких вставок! Только благородный глубокий черный цвет натуральной кожи и карбона. А что же гибридная силовая установка «донора»? Brabus и здесь проявил тактичность. Электромотор остался при своих 190 л.с., а вот 4,0 литровый V8 взбодрили с помощью двух более эффективных турбокомпрессоров, округлив мощность до 900 «лошадей» (+118 л.с.) и подняв тягу с 1000 до 1100 Нм. Максимальная скорость в 335 км/ч от этого не изменилась, но при разгоне с места до сотни 900 Superblack вышел из трех секунд (2,9 vs 3,2 c у «донора»).

