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Тюнинг. Обзор за октябрь 2018

Brabus | Mercedes-AMG GLC 63 S вид спереди
Brabus | Mercedes-AMG GLC 63 S вид спереди
Brabus | Mercedes-AMG GLC 63 S вид сзади
Brabus | Mercedes-AMG GLC 63 S вид сзади
Carlex Design | Volkswagen Amarok вид спереди
Carlex Design | Volkswagen Amarok вид спереди
Carlex Design | Volkswagen Amarok вид сзади
Carlex Design | Volkswagen Amarok вид сзади
Manhart | BMW М5 вид спереди
Manhart | BMW М5 вид спереди
Manhart | BMW М5 вид сзади
Manhart | BMW М5 вид сзади
Pogea Racing | Alfa Romeo 4C вид спереди сверху
Pogea Racing | Alfa Romeo 4C вид спереди сверху
Pogea Racing | Alfa Romeo 4C салон
Pogea Racing | Alfa Romeo 4C салон
Hennessey | Ford Mustang вид спереди
Hennessey | Ford Mustang вид спереди
Hennessey | Ford Mustang вид сзади
Hennessey | Ford Mustang вид сзади
Mansory | Range Rover Velar вид спереди
Mansory | Range Rover Velar вид спереди
Mansory | Range Rover Velar вид сзади
Mansory | Range Rover Velar вид сзади

Brabus

Mercedes-AMG GLC 63 S

Компания Brabus из немецкого города Боттроп является одной из самых популярных тюнинговых фирм в мире. Она завоевала признательность клиентов благодаря доработке автомобилей Mercedes-Benz. Причем некоторые экземпляры, побывавшие в цехах ателье, отмечены в Книге рекордов Гиннесса как самые быстрые в своем классе. Одна из последних работ компании – Mercedes AMG GLC 63 S рекордов пока не ставил, но и без них понятно, что он претендует на звание быстрейшего кроссовера в мире.

Собственно,  уже в заводском виде автомобиль впечатляет мощностью и скоростными данными. Так, его 4-литровая турбированная «восьмерка» развивает 510 л.с. и 700 Нм, и благодаря ей разгон до «сотни» составляет всего 3,8 с, а максимальная скорость при наличии «драйверского пакета» достигает 280 км/ч. Но мотористы из Боттропа такими характеристиками, понятное дело, не удовлетворились и оснастили силовой агрегат новым управляющим модулем, повышающим давление наддува, а также установили спортивную выпускную систему. Результатом доработок стало увеличение мощности до 600 л.с., а крутящего момента – до 800 Нм. Соответственно, автомобиль прибавил в динамике. Так, разгон до 100 км/ч сократился до 3,6 с, а максимальная скорость возросла до 300 км/ч. Причем кроссовер мог бы разогнаться и быстрее, но ему мешает электронный ограничитель, следящий за сохранностью шин.

Сделать набор скорости более драматичным помогут специальные электронные клапаны, управляя которыми водитель может увеличить громкость звучания выхлопа. А чтобы автомобиль лучше управлялся, его оборудовали модулем понижения пневмоподвески, сокращающим дорожный просвет со 158 до 128 мм. Способствуют быстрому прохождению виражей и новые 22-дюймовые колеса с «изолентой» вместо шин. И, конечно, не обошлось без аккуратного аэродинамического обвеса из углеволокна, визуально акцентирующего скоростные качества кроссовера.

Carlex Design

Volkswagen Amarok

Штаб-квартира фирмы Carlex Design находится в Польше, но компания имеет свои офисы в Германии, Чехии и Англии. Основным направлением ее деятельности является доработка внешнего вида и интерьера автомобилей. Причем ателье удовлетворяет самые необычные запросы заказчиков – этой цели служит даже собственная ювелирная мастерская. Для отделки этого Volkswagen Amarok, правда, золото и бриллианты не потребовались, но и здесь есть на что посмотреть.

Благодаря стараниям дизайнеров утилитарный пикап получил дорогой и респектабельный внешний вид, а также собственное имя – «Эми». В первую очередь обращает на себя внимание новый матовый передний бампер с гранеными формами, крупной решеткой воздухозаборников и оранжевой надписью pickup design. Впечатляют также мощные расширители колесных арок, тоже имеющие оранжевые акценты, и накладка на решетку радиатора. На задней кромке кузова красуется небольшой козырек-спойлер, а в новом заднем бампере матового оттенка выделяются крупные трапециевидные выхлопные патрубки. Завершают внешние преобразования углепластиковые корпуса зеркал, мощные подножки, огромные внедорожные шины BF Goodrich All Terrain T/A и наклейки с названием «Эми».

По технической части Amarok получил лифт подвески, а в качестве дополнительного аксессуара предлагается светодиодная «люстра», устанавливаемая на крышу. С силовыми агрегатами ничего не делали, чего нельзя сказать о салоне, где владельца встречают мягкая кожа наппа с рельефным рисунком на сиденьях и логотипом ателье на подголовниках, пухлое рулевое колесо и оригинальные стеганые коврики.

Manhart

BMW М5

Ателье Manhart Racing, чей головной офис располагается в немецком городе Гайленкирхен, более четверти века занимается переделкой автомобилей BMW. Причем больше всего в компании любят самые мощные и спортивные модели – М-серии. Последнее творение мастеров из Гайленкирхена — апгрейд новейшего BMW M5. Надо сказать, Manhart одной из первых среди тюнинговых фирм представила комплекс доработок для этого суперседана, получившего новое имя — MH5 700.

По словам представителей ателье, настроенный ими автомобиль может навязать конкуренцию рекордным творениям фирмы Brabus, известной доработками Mercedes-Benz. Так, если в заводском виде 4,4-литровый битурбированный V8 у BMW M5 развивает 600 либо 625 л.с. в зависимости от модификации (при одинаковом в обоих случаях максимальном крутящем моменте 750 Нм), то после вмешательства мотористов Manhart его отдача возрастает до 723 л.с. и 870 Нм.

Замеров времени разгона и максимальной скорости ателье пока не проводило, но, само собой разумеется, что эти показатели должны стать заметно лучше, чем у заводского экземпляра. Напомним, 625-сильной версии M5 Competition требуется всего 3,3 с, чтобы разогнаться до 100 км/ч, и 10,8 с для достижения 200 км/ч, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 305 км/ч.

Поработали в ателье и над внешностью седана, сделав это предельно аккуратно. Так, новый сплиттер под передним бампером, небольшой козырек на крышке багажника и видоизмененный диффузор с 4-ствольным выхлопом выглядят так, словно были установлены на заводе. То же самое можно сказать и о крупных 21-дюймовых колесах с низкопрофильной резиной. Нельзя не отметить и радикально черный цвет с контрастными желтыми линиями, удачно выделяющими аэродинамические элементы кузова.

Pogea Racing

Alfa Romeo 4C

Немецкое ателье Pogea Racing находится в городе Фридрихсхафен. Основано оно в 1997 году, и с той поры германские специалисты занимаются переделкой итальянских автомобилей – Alfa Romeo, Fiat и Ferrari. Впрочем, иногда фирма обращает свой взор и на отечественную продукцию, а также на «американцев». Но не в этот раз. Очередной проект от Pogea – ярко-зеленое центральномоторное купе Alfa Romeo 4C, получившее помимо эпатажного цвета и технические доработки.

Представленный автомобиль носит название «Центурион 007 – Зеленая стрела». Покрашен спорткар краской с перламутровым эффектом аж в четыре слоя – для большей глубины оттенка. В ателье признают, что такой цвет не всем нравится, зато он точно не останется незамеченным. Дополнительно автомобиль обзавелся более агрессивным, чем стандартный, передним бампером с увеличенными воздухозаборниками, новым задним бампером с мощным диффузором и расположенным по центру выхлопом, а также стационарным антикрылом довольно крупного размера. В сочетании с черными колесными дисками большого диаметра аэродинамический обвес смотрится особенно эффектно. В салоне автомобиля тоже господствует ярко-зеленый цвет – на сиденьях, дверях, передней панели и рулевом колесе.

Что касается силового агрегата, то мощность 1,75-литровой турбированной «четверки» увеличена с 240 до 335 л.с. Максимальный крутящий момент вырос при этом с 350 до 465 Нм. К сожалению, о том, насколько улучшилась динамика купе, ателье не сообщает. Если же заказчику подобного апгрейда покажется мало, то в арсенале Pogea Racing имеется вариант с расточкой мотора до объема 1,95 л. В этом случае его отдача возрастает до 480 л.с. и 535 Нм, разгон до «сотни» сокращается с 4,5 до 3,6 с, а максимальная скорость увеличивается с 258 до 308 км/ч.

Hennessey

Ford Mustang

Тюнинг-ателье Hennessey расположилось в ангарах аэропорта американского города Хьюстон. Его история началась в 1991 году, когда Джон Хеннесси доработал Mitsubishi 3000 GT. Со временем помимо японских автомобилей компания занялась доводкой американских машин и даже стала выпускать собственные суперкары. Например, построенный Hennessey «монстр» на базе Lotus Exige умудрился обогнать сверхбыстрый Bugatti Veyron, а недавно свет увидел оригинальный 1600-сильный Venom F5, который обещает стать еще быстрее. Впрочем, несмотря на подобные проекты, фирма продолжает заниматься обычным тюнингом, и больше всего Джон Хеннесси любит Ford Mustang, к доработкам которого обращается уже не в первый раз.

Новинка подготовлена к своеобразному юбилею компании. Дело в том, что за время своей деятельности ателье доработало 10 тыс. автомобилей, суммарная мощность которых составила свыше 6,5 млн л.с., и Джон Хеннесси решил это отметить. Юбилейный Mustang получил название Heritage Edition (по мотивам одноименной версии суперкара Ford GT), а его 5-литровый V8 прибавил с 422 до 808 л.с. При этом максимальный крутящий момент увеличился с 524 до 918 Нм. В результате динамика купе улучшилась кардинально. Так, разгон до «сотни» сократился с 4,5 до 3,5 с, а его максимальная скорость выросла с 250 до «более 322» км/ч. Четверть мили доработанный Mustang проезжает за впечатляющие 10,7 с.

Кроме двигателя доработкам подверг-ся и внешний вид автомобиля – с помощью углепластиковых сплиттера и порогов, а также гоночного диффузора и спойлера на крышке багажника. Всего будет выпущено 19 экземпляров купе, каждый из которых получит табличку с индивидуальным номером и личное благодарственное письмо владельцу от Джона Хеннесси.

Mansory

Range Rover Velar

Немецкая фирма Mansory, головной офис которой расположен в городе Бранд, является одной из самых эпатажных тюнинговых компаний в мире. Дело в том, что ее владелец Курош Мансори временами так переделывает дизайн «подопытных» автомобилей, что узнать «донора» бывает проблематично. Больше всего он любит «переосмысливать» британскую продукцию, не гнушаясь вмешиваться в дизайн даже таких грандов, как Rolls-Royce и Bentley. На этот раз, правда, до них его руки не дошли, зато «под раздачу» попал Range Rover Velar.

Первым делом традиционно для Mansory кроссовер получил расширители колесных арок вместе с накладными порогами. Заводской бампер заменили на другой, с «гирляндами» светодиодов по нижнему периметру, и оснастили его сплиттером с боковыми «крылышками». Решетку радиатора тоже заменили, как и капот, — теперь он карбоновый, с вентиляционными прорезями. На «корме» красуется антикрыло (прямо поверх стандартного козырька), а задний бампер «ощетинился» диффузором и оригинальной формы выхлопом. Диаметр новых колес — 22 или 23 дюйма. Понятно, что у шин теперь сверхнизкий профиль и выезжать на этом Range Rover на бездорожье смерти подобно.

Если владельцы Velar хотят больше мощности, Mansory может предложить им апгрейд 3-литровой компрессорной «шестерки» с 380 до 425 л.с. Для этого перепрограммируется «мозг» силового агрегата и устанавливается новая спортивная выхлопная система. Салон облагораживается с помощью алюминиевых педалей, ковриков с логотипом ателье и подсветки дверных подоконников. И, конечно, интерьер практически полностью может быть перешит кожей дорогих сортов и отделан деревом или углепластиком.

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