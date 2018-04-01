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А теперь – финал!

Оргкомитет Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО» огласил шорт-лист номинантов шестого сезона

Жюри конкурса, в состав которого вошли 52 авторитетных российских автоэксперта, оценивало все новые и существенно обновленные модели 2017 года по пяти критериям – соотношению «цена-качество», дизайну, техническим новациям, комфорту и практичности. В пятерку финалистов в категории «Компактный городской автомобиль» попали Skoda Octavia, KIA Rio/Rio X-Line, Hyundai Solaris, LADA Vesta SW/SW Cross и Peugeot 308. В номинации «Большой и представительский городской автомобиль» в финал вышли Genesis G80, Mercedes-Benz S-Class, Porsche Panamera Sport Turismo, Rolls-Royce Phantom и Volvo V90 Cross Country. Из числа компактных кроссоверов/внедорожников и автомобилей повышенной проходимости на финишной прямой оказались Volvo XC60, Mazda CX-5, Skoda Kodiaq, Audi Q5 и BMW X3. В категории «Большой кроссовер/внедорожник» пятерку лучших составили Range Rover Velar, Honda Pilot, Land Rover Discovery, Mazda CX-9 и Bentley Bentayga Diesel. Среди спортивных автомобилей, купе, родстеров и кабриолетов наибольшее количество голосов набрали Lexus LC 500, Jaguar F-Type, Mercedes-Benz AMG GT R Купе/GT Родстер, Audi RS 5 Coupé и Bentley Continental Supersports. Наконец, в специальной номинации «Легкий коммерческий автомобиль/пикап» остались «ГАЗель Next микроавтобус», Citroen Jumpy/Peugeot Expert, Ford Tourneo Custom/Ford Transit Custom, Renault Dokker и Volkswagen Crafter.

В нынешнем сезоне выбор лучшего PR-департамента автомобильной марки пройдет в два этапа. Пятерка финалистов будет определена с помощью системы медиамониторинга SCAN («Интерфакс»), а победителя выберут члены экспертного жюри премии «ТОП-5 АВТО». Лидерами специальной категории «Автоперсона года» стали управляющий директор Hyundai Motors СНГ Алексей Калицев, президент АвтоВАЗа Николя Мор, генеральный директор Mazda Motor RUS, глава Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, президент и главный исполнительный директор компании MMC RUS Наоя Накамура. Их кандидатуры определены на основе данных медиамониторинга почти 300 федеральных и региональных СМИ. Победители номинаций будут объявлены на церемонии награждения в третьей декаде мая.

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