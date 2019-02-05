Практически каждый водитель почему-то убежден, что именно с ним в дороге ничего не произойдет. Однако статистика свидетельствует об обратном: в ушедшем году в России зафиксировано около 165 тыс. ДТП, а значит, от аварии никто не застрахован. Поэтому важно знать, как действовать, случись в дороге непредвиденное

Все аварии делятся на случаи с пострадавшими и без таковых. Для каждого варианта Правилами дорожного движения предусмотрены разные алгоритмы, но в любом случае водители, участвующие в ДТП, обязаны выполнить требование пункта 2.5 ПДД: включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки. Знак выставляется на расстоянии не менее 15 м от транспортного средства в населенных пунктах и 30 м – вне населенных пунктов.

Если пострадали люди

В этом варианте необходимо принять меры для оказания первой помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь и полицию (пункт 2.6 ПДД). Несмотря на то что Правила обязывают в экстренных случаях отправить пострадавших в медучреждение, делать этого не рекомендую.

Во-первых, вряд ли обычный человек способен определить такую необходимость, а во-вторых, при транспортировке можно навредить пострадавшему. Поэтому оказываем (по возможности) первую помощь и вызываем спецслужбы.

После этого надо зафиксировать расположение транспортных средств на проезжей части – сделать фотографии, снять видео, благо современные телефоны это позволяют. Затем машины следует убрать с дороги (конечно, когда есть возможность), особенно если разбитые автомобили мешают проезду других. Не уберете, вас могут наказать штрафом в 1 тыс. рублей. Разумеется, если машины нетранспортабельны, то делать этого не нужно – наказывать не будут.

Не стоит забывать об очевидцах и свидетелях происшествия. Запишите их данные, это поможет в дальнейшем установить причину аварии и определить виновного. После чего ожидайте прибытия сотрудников полиции.

Без пострадавших

Пункт 2.6.1 ПДД позволяет не звонить в полицию при условии повреждения только имущества (транспортных средств). В этом случае также фиксируем расположение транспортных средств на дороге, фотографируем повреждения и освобождаем проезжую часть. А дальше два варианта.

В том случае, если в аварии участвовали два транспортных средства, у каждого водителя есть полис ОСАГО, нет спора о виновности и размер ущерба не превышает 100 тыс. руб­лей, достаточно заполнить бланк извещения о ДТП. После чего пострадавший обращается в свою страховую компанию за компенсацией.

Второй вариант, когда отсутствует одно из условий для оформления аварии по «европротоколу». Здесь нужно позвонить в полицию и действовать по указанию ее сотрудника.

Скорее всего, вам предложат проехать в ближайшее подразделение ГИБДД (на пост или в дежурную часть), где и будет оформлено происшествие. Перед тем как поехать по указанному адресу, не забудьте схематично изобразить место столкновения с расположением транспортных средств и приблизительными замерами. Если вы сомневаетесь в возможности самостоятельного оформления такого документа, позвоните в полицию. Вы ничего не потеряете, а дежурный сотрудник проконсультирует по поводу дальнейших действий.

В любом случае лучше подстраховаться, ведь за оставление места ДТП грозит серьезное наказание – лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток (часть 2 статьи 12.27 КоАП РФ).

Дополнительные условия

Попав в аварию, каждый водитель испытывает серьезные переживания. Ни в коем случае не снимайте стресс горячительными напитками. По крайней мере до приезда сотрудников ДПС (если оформление аварии с их участием). Только после того, как инспектор проведет проверку на состояние опьянения или решит таковую не проводить, и при условии, что вы не будете садиться за руль, можно «расслабиться» таким образом. Иначе есть опасность «попасть на штраф» в 30 тыс. рублей и лишиться прав на срок от полутора до двух лет (часть 3 статьи 12.27 КоАП РФ).

И еще один момент: настоятельно рекомендую во всех случаях после ДТП надевать светоотражающий жилет. Несмотря на то что Правила требуют делать это исключительно в темное время суток вне населенных пунктов и в местах с ограниченной видимостью (пункт 2.3.4), используйте жилет всегда. Это дополнительно обезопасит вас как на дороге, так и на обочине.