Китайские модели получают все более высокие оценки в краш-тестах Euro NCAP. За счет чего?

Тридцатилетняя история Euro NCAP разделилась почти пополам. Без малого полтора десятилетия организация «не видела» автомобили Made in China. Действительно, разглядеть их было непросто: первые попытки покорения Европы марки из Поднебесной предприняли лишь в 2005 году, но и после этого какое-то время оставались фантомами в западной части Старого Света.

Лед тронулся в 2010 м. Китайским первопроходцем в лабораториях Euro NCAP оказался скромный компактвэн CV9, с которым компания Landwind, ранее уже обжегшаяся в Европе, связывала надежды на реванш. Сказка оказалась слишком хороша, чтобы сразу стать былью. В действительности же реализовался классический сценарий под названием «Первый блин». Бравурные заявления Landwind о соответствии модели «самым строгим европейским стандартам безопасности» остались лишь заявлениями. Нет, фигурки манекенов на схемах, отражающих последствия краш-тестов, не оказались залиты убийственным алым цветом. В деле защиты полуторагодовалого «испытателя» в спецкресле, установленном в противоход движению, «китаец» вообще проявил себя очень достойно. С «трехлетним» манекеном все прошло не столь гладко. И, конечно, оптимизма не внушали системы стабилизации, пол, в зоне ступней водителя деформировавшийся вплоть до разрыва металла, и отсутствие боковых подушек безопасности. Участь угодивших под колеса CV9 пешеходов тоже была незавидна: травмоопасность передней кромки капота и его большей части зашкаливала. На выходе — две рейтинговые звезды из пяти возможных.

Стоит оговориться: компактвэн Landwind не установил антирекорд Euro NCAP. В 1997 м городской хэтч Rover 100 по действовавшей тогда системе начисления баллов удостоился лишь одной звезды за защиту взрослых пассажиров. Это «отрицательное достижение» в гораздо более близкие к нам времена повторил еще одниy «евро­пеец», Jogger, с той лишь разницей, что для компактного кроссовера Dacia «единица» оказалась итогом испытаний в квартете дисциплин. Так или иначе, роль триумфатора CV9 не потянул. Но уже в 2011 м переростки малого среднего класса, Emgrand EC7 и натурализованный «китаец» MG 6, разбились на четыре рейтинговые звезды каждый, а в 2013 м главная высота Euro NCAP покорилась представителю все того же сегмента седану Qoros 3. И это была убедительная победа: 95% во «взрослой» дисциплине, 87% — в «детской», 77% — в «пешеходной» и 81% — в высокотехнологичной. По иронии рыночной судьбы до наших дней из китайских марок-первопроходцев Euro NCAP дожила лишь MG.

В основном модели этой британской компании, перешедшей под китайский контроль в 2005 году, с перерывами в течение последующих шести лет использовались для зондажа безопасности авто из Поднебесной. Возможно, тут сказались гены Euro NCAP: у истоков организации стояла исследовательская лаборатория Министерства транспорта Великобритании. Впрочем, на объек­тивность оценок это не повлияло. И ситикар MG 3 (2014), и компактный паркетник MG ZS (2017) откатились до трехзвездочного рейтинга, но в 2019 м электрическая версия все того же ZS отработала на отлично по программе Euro NCAP. Ложку дегтя подкинул среднеразмерный SUV U5 от Aiways, ограничившийся уровнем «удовлетворительно».

«Пандемийный» 2020 й по понятным причинам прошел без участия «китайцев» в европейских краш-тестах. Пауза не затянулась. Уже в 2021 м SUV от Lynk & Co, MG и премиального бренда Nio собрали на троих коллекцию из 14 рейтинговых звезд. В 2002 м и 2023 м, когда проверку боем в Европе прошли по восемь моделей из КНР, ни одна из них не попала в разряд хорошистов. Все сплошь отличники! Говорить о случайности такого преображения не приходится.

Модернизация экономики Китая самым решительным образом изменила автомобильный ландшафт страны. С 2019 по 2023 год автопарк Поднебесной вырос на 116 млн единиц, выйдя на уровень в 440 млн машин, а количество водителей увеличилось более чем на четверть, достигнув 530 млн человек. Развитие дорожной сети не отставало: общая протяженность трасс составила 5,44 млн км, из которых 184 тыс. км пришлось на автострады. При таких темпах автомобилизации логично было бы ожидать «пандемии» ДТП. В действительности дело обстоит с точностью до наоборот. По отчетам МВД КНР, количество крупных аварий со смертельным исходом в 2023 м сократилось на 12% по сравнению с 2019 годом. И это не только эффект создания новейшей дорожной инфраструктуры.

С 2006 года в КНР действует собственная организация, оценивающая степень безопасности автомобилей, — С-NCAP, которая входит в структуру Национального научно-исследовательского центра автомобильной промышленности. Протоколы С-NCAP регулярно обновляются с периодичностью раз в три года. Это позволяет держать планку требований максимально высоко и учитывать все новые тенденции в отрасли. Так, с 2024 года С-NCAP делает ставку на поощрение внедрения высокотехнологичных устройств, способных предотвращать ДТП, и соответствующим образом пересмотрела систему начисления баллов при проведении испытаний новых моделей.

Одновременно КНР превратилась в крупнейшего экспортера автомобилей в мире, и, понятно, это произошло не только за счет российского рынка, оказавшегося во многом изолированным с 2022 года. Введение Дональдом Трампом заградительных тарифов для авто Made in China и отчетливо обозначивше­еся внутреннее перепроизводство направили основной поток китайских автомобилей в Европу. Это слишком требовательный и конкурентный рынок, чтобы на нем можно было выезжать только за счет демпинга. В КНР это учитывают и держат технологическую планку, в том числе в сфере безопасности, на должном уровне. Приток квалифицированных инженеров из-за рубежа, отлаженная система подготовки собственных кадров, и, конечно, инвестиции в отрасль при правильном управлении дают вполне предсказуемый результат.

По данным агентства Bloomberg, в минувшем декабре каждый десятый легковой автомобиль, проданный в Европе, был китайским. В целом за 2025 год в самом продвигаемом европейскими политиками секторе электрифицированных моделей доля гибридов и «электричек» из Поднебесной более чем удвоилась, достигнув 11% (а с учетом экспорта таких авто иностранных брендов, производимых в КНР, всех 14%). Во втором квартале прошлого года «китайцы» по доле рынка в Европе опередили «американцев», в четвертом — впервые — «корейцев» и уверенно идут на сближение с теряющими позиции «японцами». Не иначе у доктора Михаэля ван Ратингена в 2010 м был хрустальный шар. Тогда после провала Landwind CV9 генеральный секретарь Euro NCAP заявил: «Совершенно очевидно, что автомобили из Китая... в недалеком будущем станут обычным явлением на европейских дорогах».

Понятно, покупатель голосует евро за более доступные по цене модели из Китая, но за свои деньги европейцы не получают «жестянки» с сомнительными характеристиками безопасности. Из 45 моделей из Поднебесной, испытанных Euro NCAP за последние два года, оступился лишь ситикар Dongfeng Box, разбившийся на три рейтинговые звезды. Абсолютное большинство за отличниками. Их доля за 15 лет, за которые порядка 70 авто Made in China приняли участие в программе Euro NCAP, составила фантастические 85,7%! Еще порядка 11,5% за хорошистами.

Такая невероятная стабильность — показатель высокого класса. Причем он подтверждается моделями самых разных сегментов. Да, преобладают SUV и кроссоверы от компактных до полноразмерных (более 67% от общего числа испытуемых), но это также легковушки от малого до бизнес-класса, различные MPV, пикапы. Даже коммерческий фургон! В 2024 м Farizon (суббренд Geely) SV удостоился платинового рейтинга, что с 2025 года эквивалентно пяти рейтинговым звездам, продемонстрировав, в частности, высочайшую эффективность (95%) систем предотвращения аварий.

Также классовые рекорды Euro NCAP, зафиксированные по действовавшим с 2023 года правилам, на счету: ситикара Firefly (96%) и бизнесвэна Maxus MIFA 9 (93%) во «взрослой» дисциплине, компактного кроссовера Leapmotor B10 (93%) и полноразмерного SUV BYD Sealion 7 (93%) — в «детской». Городские компакты BYD Dolphin и MG 4 EV (по 85%), минивэн Maxus MIFA 7 (81%), а также пара пикапов-близнецов Maxus eTERRON 9 и MG P9 EV (84%) лучше других «одноклассников» берегут здоровье пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов.

Среди марок по количеству отобранных Euro NCAP испытуемых первенство за MG. С 2011 года проверку боем в европейских лабораториях прошли 13 моделей марки, подавляющее большинство из которых электромобили. В этой чертовой дюжине три рейтинговые звезды достались двум авто, четыре присваивались трижды, а полный набор — восемь раз. У «батарейного» октета BYD 100% й результат. Также на отлично «отстрелялись» все шесть моделей от Nio, включая выделенный в суббренд Firefly. Специальный приз достается Maxus. Все три испытанных авто этой марки стали классовыми рекордсменами в тех или иных дисциплинах.

Нет никаких признаков того, что автомобильные компании из КНР, утвердившись в последние пару-тройку лет на вершине рейтинга Euro NCAP, собираются пойти на снижение. Укрепить позиции на европейском рынке — это да. А безопасность моделей и их бизнес-показатели — вещи взаимосвязанные. Вот MG по итогам прошлого года — лидер среди производителей электрифицированных моделей в Европе с долей рынка в 4%. BYD в том же сегменте в 2025 м прогрессировала активнее конкурентов, нарастив за год свою долю с 1% до 3,5. А на 2026 й у компании из Сианя намечен «большой скачок» по объемам продаж в Европе — +25%! Под это развивается местная производственная база. Не отстают и соотечественники BYD. Chery намерена наладить выпуск своих моделей в Барселоне, а Leapmotor — в Сарагосе. Не будут же китайцы стрелять себе в ногу, экономя на безопасности!

Напротив, в Поднебесной рабо­тают на перспективу в этой чувствительной для покупателя сфере. Так, 12 декабря прошлого года концерн Geely открыл в городе Нинбо на востоке страны крупнейший в мире центр по испытаниям автомобилей на безопасность. На территории комплекса стоимостью 2 млрд юаней (238 млн долларов) нашлось место не только для 300 метровой дорожки для краш-тестов, целого склада напичканных сенсорами манекенов-испытателей (включая самого навороченного, Кевина, ценой более чем 1,7 млн долларов) разного «возраста» и комплекции, а также имитирующей дождь и снегопад огромной аэродинамической трубы. Здесь с прицелом на безопасность будут тестироваться тяговые батареи, силовые установки, а электронные системы — с точки зрения их уязвимости для кибератак. Конкуренты-соотечественники точно не оставят это без внимания. Так что намеченное на 2026 год очередное ужесточение регламента Euro NCAP едва ли застанет китайские автомобильные компании врасплох.

