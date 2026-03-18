Расчищая площадку

Результаты испытаний Euro NCAP
Результаты испытаний Euro NCAP

Euro NCAP ввела «двухбалльную» систему

Готовясь к очередному ужесточению регламента, Euro NCAP решительно расчистила накопившиеся «стоки». Под раздачу рейтинговых звезд в два приема попали без малого сорок моделей! Спектр классов широчайший — от малыша Toyota Aygo X до полноразмерных SUV и бизнесвэнов. Диапазон силовых установок — от классики до всевозможных гибридов и «электричек», включая даже Hyundai Nexo второго поколения с водородными топливными элементами.

А вот результаты «проверки боем» оказались куда более однообразными. Две трети испытуемых попали в разряд отличников. И нельзя сказать, что их тянули за уши к пяти рейтинговым звездам. Придраться можно разве что к оценкам Kia EV5 во «взрослой» дисциплине. При лобовом краш-тесте с полным перекрытием манекен-водитель поднырнул под ремень безопасности, что автоматом означает двойку за защищенность тазовой области. А в «столбовом» тесте крепко досталось грудной клетке рулевого корейской «электрички». Вот к Mercedes-Benz CLA и Porsche Cayenne Electric никаких вопросов! На схемах по результатам фронтальных столкновений с частичным перекрытием фигурки манекенов окрашены исключительно в оптимистичный зеленый, а у Porsche та же картина еще и по итогам классического бокового и «столбового» краш-тестов. «Немцы» подтвердили высокий класс и в других дисциплинах. Mercedes-Benz CLA и бизнес-купе CLE, как и компактный паркетник VW T-Roc установили классовые рекорды (93 и по 87% соответственно) в деле предотвращения наездов на пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов. В этой же дисциплине блеснули Volvo EX90 (82%) и модели азиатских брендов. Натурализованный «китаец» MG 4 EV повторил лучшее среди моделей малого класса достижение (85%) стопроцентного «китайца» BYD Dolphin, а новая Mazda CX-5 (93%) вырвалась вперед в категории среднеразмерных кроссоверов. В том же классе Tesla Model Y установила новую планку в «детских» тестах (93%). Не меньше маленьких пассажиров любят Leapmotor B10 (новый лидер в этой дисциплине среди компактных кроссоверов) и полноразмерные SUV-«электрички» Lucid Gravity и Volvo EX90, составившие компанию классовому рекордсмену, также батарейному Polestar 3.

А что же оставшаяся треть испытуемых? В этой группе сплошь обладатели четырех рейтинговых звезд. Примечательно, что до максимального уровня не дотянулся фактически лишь один из шести испытанных «китайцев» Chery Tiggo 4 и его клон Ebro S400, замаскированный под «испанца». И этот тандем оказался далеко не самым худшим среди хорошистов. Как ни странно, главным камнем преткновения для некоторых оказалась вроде бы давно освоенная «взрослая» дисциплина. А наиболее явные проколы в соответствующих краш-тестах допустили исключительно представители именитых марок!

Со знаком минус отличились две модели Toyota. Новый Yaris (72%), сделал шаг назад относительно пятизвездочного предшественника. Во фронтальном краш-тесте с частичным перекрытием водитель-манекен компактного «японца» не отделался легким испугом: серьезно травмирована правая голень и чуть меньше — грудь и левое бедро. К тому же давление в подушке безопасности оказалось недостаточным, чтобы предотвратить контакт головы безмолвного испытателя с баранкой. Такого конфуза не произошло с Aygo X (73 %), но он почти повторил отрицательные достижения «старшего брата», добавив к ним двойки за чрезмерное смещение водителя внутрь салона и защищенность головы «10 летнего» манекена при фланговых ударах. При этом обе модели Toyota заработали максимум баллов в обоих «взрослых» боковых краш-тестах и проявили себя с лучшей стороны (Aygo X даже установил классовый рекорд!) при предотвращении наездов на «безлошадных» участников движения и мотоциклистов.

В активе у BMW 2 Series (78%) те же плюсы. Но минусов тоже хватает. По 3 — за защищенность груди и левого бедра водителя при фронтальном краш-тесте с частичным перекрытием, а при полном — за защищенность груди и рулевого, и заднего пассажира. На этом фоне MPV-дуэт от VW смотрится вроде бы убедительнее, но, как ни странно, «по очкам» проигрывает модели BMW во «взрослой» дисциплине. Это еще как-то объяснимо в случае с Multivan (77%), у которого в «столбовом» тесте не выдержало одно из креплений защитного занавеса, но почему лишь 72% получил Caddy, ни разу не опустившийся в субдисциплинах ниже отметки 4? Остается предположить, что компактвэн VW наказали за излишнюю агрессивность по отношению к другим авто при лобовом столкновении. У испытанного экземпляра среднеразмерного электрического кроссовера Alpine A390 тоже не было «осевого» эйрбега, предотвращающего соударение головами водителя и переднего пассажира при боковом ударе, да к тому же при проведении этого краш-теста открылась дверь, но «французу» по итогу начислили 74%. Одновременно Caddy установил рекорд класса, продемонстрировав высокую эффективность систем автоматического торможения при угрозе столкновения с другими участниками движения, тогда как аналогичная система у модели Alpine не смогла разглядеть идущий в лоб автомобиль, а также взрослых и детей при движении задним ходом. Тем не менее в обоих случаях модели получили по четыре рейтинговые звезды. Насколько они равноценны? В 2026 м выяснится, окажется ли более совершенной новая система начисления баллов Euro NCAP.
 

Рекомендуем также почитать:

Euro NCAP | Расчищая площадку
18 марта 2026

"Расчищая площадку"
Осенний марафон
18 января 2026

"Осенний марафон"
Сеанс самобичевания
14 августа 2025

"Сеанс самобичевания"
Один абсолютный рекорд на двоих
07 июня 2025

"Один абсолютный рекорд на двоих"
Оттенки совершенства
09 апреля 2025

"Оттенки совершенства"

Интересные новости по теме

Euro NCAP вводит с 2026 года более жесткие правила

Euro NCAP вводит с 2026 года более жесткие правила

Начиная с 2026 года система рейтингов будет оценивать автомобили по четырем отдельным направлениям: безопасное вождение, предотвращение аварий, защита при столкновении и безопасность после происшествия 28 ноября 2025 0
EuroNCAP провел тесты коммерческих автомобилей по новым требованиям

EuroNCAP провел тесты коммерческих автомобилей по новым требованиям

Легковые автомобили и коммерческие фургоны – это два разных вида транспорта и требования к ним тоже предъявляют разные. К слову, недавно EuroNCAP обновила список требований безопасности к коммерческому транспорту, а заодно провела и несколько испытаний 18 популярных европейских моделей 03 марта 2023 0
Флагманы автомобилестроения перестанут быть безопасными

Флагманы автомобилестроения перестанут быть безопасными

Есть такая организация в США - IIHS. Аббревиатура расшифровывается просто – Американский страховой институт безопасности дорожного движения. Можно догадаться, что вся деятельность компании связана с краш-тестами машин 27 февраля 2023 0
Китайские автомобили попали в рейтинг безопасных автомобилей EuroNCAP

Китайские автомобили попали в рейтинг безопасных автомобилей EuroNCAP

Организация Euro NCAP подвела итоги 2022 года и выявила самые безопасные автомобили. Важно отметить, что в рейтинг вошли две китайские модели 12 января 2023 0
Новость про Omoda - Omoda C5

Европейцы провели краш-тест Omoda C5

Краш-тест китайского автомобиля – что может быть здесь интересного? Отвечаем, во-первых, на испытания попала машина, которая продается на нашем рынке. Во-вторых, краш-тест провела европейская организация EuroNCAP, чьи нормативы считаются одними из самых строгих 08 декабря 2022 0
EuroNCAP провела краш-тесты новинок автопрома – некоторые модели продаются и в России

EuroNCAP провела краш-тесты новинок автопрома – некоторые модели продаются и в России

Euro NCAP провела краш-тесты пяти новинок автопрома, в том числе модернизированного Volkswagen Polo и кроссовера Lexus NX нового поколения, продажи последнего, к слову, не так давно запустились на российском рынке 03 марта 2022 0
Составлен рейтинг автомобилей с лучшим автопилотом

Составлен рейтинг автомобилей с лучшим автопилотом

Независимая организация Euro NCAP провела тесты «умных» ассистентов на автомобилях разных марок и оценила их работу. В тестах участвовало семь моделей и высший бал удалось получить лишь одной из них 26 ноября 2021 0
В Euro NCAP отчитались о своих новых испытаниях

В Euro NCAP отчитались о своих новых испытаниях

Ассоциация Euro NCAP раз в квартал берет пять различных новинок автомобильного рынка и разбивает их в своих краш-тестах 09 сентября 2021 0

