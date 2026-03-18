Euro NCAP ввела «двухбалльную» систему

Готовясь к очередному ужесточению регламента, Euro NCAP решительно расчистила накопившиеся «стоки». Под раздачу рейтинговых звезд в два приема попали без малого сорок моделей! Спектр классов широчайший — от малыша Toyota Aygo X до полноразмерных SUV и бизнесвэнов. Диапазон силовых установок — от классики до всевозможных гибридов и «электричек», включая даже Hyundai Nexo второго поколения с водородными топливными элементами.

А вот результаты «проверки боем» оказались куда более однообразными. Две трети испытуемых попали в разряд отличников. И нельзя сказать, что их тянули за уши к пяти рейтинговым звездам. Придраться можно разве что к оценкам Kia EV5 во «взрослой» дисциплине. При лобовом краш-тесте с полным перекрытием манекен-водитель поднырнул под ремень безопасности, что автоматом означает двойку за защищенность тазовой области. А в «столбовом» тесте крепко досталось грудной клетке рулевого корейской «электрички». Вот к Mercedes-Benz CLA и Porsche Cayenne Electric никаких вопросов! На схемах по результатам фронтальных столкновений с частичным перекрытием фигурки манекенов окрашены исключительно в оптимистичный зеленый, а у Porsche та же картина еще и по итогам классического бокового и «столбового» краш-тестов. «Немцы» подтвердили высокий класс и в других дисциплинах. Mercedes-Benz CLA и бизнес-купе CLE, как и компактный паркетник VW T-Roc установили классовые рекорды (93 и по 87% соответственно) в деле предотвращения наездов на пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов. В этой же дисциплине блеснули Volvo EX90 (82%) и модели азиатских брендов. Натурализованный «китаец» MG 4 EV повторил лучшее среди моделей малого класса достижение (85%) стопроцентного «китайца» BYD Dolphin, а новая Mazda CX-5 (93%) вырвалась вперед в категории среднеразмерных кроссоверов. В том же классе Tesla Model Y установила новую планку в «детских» тестах (93%). Не меньше маленьких пассажиров любят Leapmotor B10 (новый лидер в этой дисциплине среди компактных кроссоверов) и полноразмерные SUV-«электрички» Lucid Gravity и Volvo EX90, составившие компанию классовому рекордсмену, также батарейному Polestar 3.

А что же оставшаяся треть испытуемых? В этой группе сплошь обладатели четырех рейтинговых звезд. Примечательно, что до максимального уровня не дотянулся фактически лишь один из шести испытанных «китайцев» Chery Tiggo 4 и его клон Ebro S400, замаскированный под «испанца». И этот тандем оказался далеко не самым худшим среди хорошистов. Как ни странно, главным камнем преткновения для некоторых оказалась вроде бы давно освоенная «взрослая» дисциплина. А наиболее явные проколы в соответствующих краш-тестах допустили исключительно представители именитых марок!

Со знаком минус отличились две модели Toyota. Новый Yaris (72%), сделал шаг назад относительно пятизвездочного предшественника. Во фронтальном краш-тесте с частичным перекрытием водитель-манекен компактного «японца» не отделался легким испугом: серьезно травмирована правая голень и чуть меньше — грудь и левое бедро. К тому же давление в подушке безопасности оказалось недостаточным, чтобы предотвратить контакт головы безмолвного испытателя с баранкой. Такого конфуза не произошло с Aygo X (73 %), но он почти повторил отрицательные достижения «старшего брата», добавив к ним двойки за чрезмерное смещение водителя внутрь салона и защищенность головы «10 летнего» манекена при фланговых ударах. При этом обе модели Toyota заработали максимум баллов в обоих «взрослых» боковых краш-тестах и проявили себя с лучшей стороны (Aygo X даже установил классовый рекорд!) при предотвращении наездов на «безлошадных» участников движения и мотоциклистов.

В активе у BMW 2 Series (78%) те же плюсы. Но минусов тоже хватает. По 3 — за защищенность груди и левого бедра водителя при фронтальном краш-тесте с частичным перекрытием, а при полном — за защищенность груди и рулевого, и заднего пассажира. На этом фоне MPV-дуэт от VW смотрится вроде бы убедительнее, но, как ни странно, «по очкам» проигрывает модели BMW во «взрослой» дисциплине. Это еще как-то объяснимо в случае с Multivan (77%), у которого в «столбовом» тесте не выдержало одно из креплений защитного занавеса, но почему лишь 72% получил Caddy, ни разу не опустившийся в субдисциплинах ниже отметки 4? Остается предположить, что компактвэн VW наказали за излишнюю агрессивность по отношению к другим авто при лобовом столкновении. У испытанного экземпляра среднеразмерного электрического кроссовера Alpine A390 тоже не было «осевого» эйрбега, предотвращающего соударение головами водителя и переднего пассажира при боковом ударе, да к тому же при проведении этого краш-теста открылась дверь, но «французу» по итогу начислили 74%. Одновременно Caddy установил рекорд класса, продемонстрировав высокую эффективность систем автоматического торможения при угрозе столкновения с другими участниками движения, тогда как аналогичная система у модели Alpine не смогла разглядеть идущий в лоб автомобиль, а также взрослых и детей при движении задним ходом. Тем не менее в обоих случаях модели получили по четыре рейтинговые звезды. Насколько они равноценны? В 2026 м выяснится, окажется ли более совершенной новая система начисления баллов Euro NCAP.

