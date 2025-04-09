Euro NCAP пора вновь закручивать гайки?

Эксперты Euro NCAP обычно не предаются воспоминаниям. Не за это им деньги платят. Но тут особый случай. Электрические Cooper E и A6 e-tron не дали ни малейшего повода — ну почти — специалистам по проверке боем, нахмурив брови, грозить указательным пальцем нерадивым автопроизводителям. Столь заслуженных обладателей высшего, пятизвездочного рейтинга безопасности, как парочка от MINI и Audi, давно не было. А это проблема. Для составителей пресс-релиза по итогам испытаний уж точно. Надо же чем-то занимать выделенный объем на сайте почтенной организации, которая приближается к своему 30 летнему юбилею!

Накопленный исторический багаж и пустили в дело, вспомнив, что нынешние Cooper E и А6 e-tron — уже четвертый представитель хэтчей MINI и соответственно третий бизневаген Audi, побывавшие в лабораториях Euro NCAP. Большое, как известно, видится на расстоянии. С дистанции почти в четверть века прогресс британской марки, реанимированной BMW в 2000 году, выглядит особенно впечатляюще. MINI One, испытанный в 2002 м, заработал четыре рейтинговые звезды за защищенность взрослых пассажиров, тогда как «пешеходный» тест фактически провалил. Версия Cooper второго поколения в 2009 году дотянулась до пяти звезд во «взрослой» дисциплине, ограничившись тремя и двумя в «детской» и «пешеходной». Cooper третьего поколения, испытанный в 2014 м, стал первым представителем семейства, который по новой системе получил итоговый рейтинг. Собрать полный комплект звезд не позволили не самые блестящие оценки за безопасность детей-пассажиров и — традиционно — угодивших под колеса пешеходов.

Новейший Cooper E, испытанный по более строгим правилам, полностью избавился от застарелых проблем. Редчайший случай: и бампер, и часто проблемная передняя кромка капота признаны минимально травмоопасными для передвигающихся на своих двоих! Безукоризненно в подавляющем большинстве сценариев отработала и система автоматического торможения (АЕВ), причем не только в ситуации потенциального наезда на пешеходов разного возраста, но также вело- и мотоциклистов. Получить максимум баллов в этой субдисциплине не позволило лишь отсутствие в базовой комплектации АЕВ, действующей при движении задним ходом, а также системы, которая предотвращает открывание дверей при проезде велосипедиста в непосредственной близости от остановившегося автомобиля.

Результаты «детского» теста слегка смазали четверки за защищенность шеи и головы «10 летнего» манекена-испытателя в спецкресле и зачисление в разряд опций системы, предупреждающей об оставленных в салоне маленьких пассажирах. Это не отменяет того факта, что Cooper E на «ты» с самыми современными технологиями обеспечения безопасности. Скажем, АЕВ отработала без малейшей осечки во всех предложенных ситуациях, чреватых столкновением с другим автомобилем, а замки дверей и электростеклоподъемники сохранили работоспособность в тесте, имитирующем погружение автомобиля в воду. Впрочем, и в классических дисциплинах хэтч MINI не дал маху. Так, в боковом и более жестком «столбовом» краш-тесте Copper E набрал максимум баллов, что не удалось более габаритному А6 e-tron, который во втором испытании получил 4 за защищенность груди водителя.

Но эксперты Euro NCAP все равно остались под впечатлением от модели Audi. Этого следовало ожидать: А6 предыдущих поколений в 2011 и 2018 годах всегда держали планку безопасности на максимальной высоте. Нынешний А6 e-tron особенно отличился в «детской» дисциплине, где не только получил высшие оценки, но еще и бонус за функцию автоматического отключения фронтального пассажирского эйрбега при установке на переднем сиденье детского спецкресла в противоход движению. У бизнесвагена Audi к тому же в «базе» имеется система оповещения о забытых на заднем ряду маленьких пассажирах. АЕВ «окольцованного» вышколена без малого образцово. Набор придирок тот же, что и к устройству аналогичного назначения у Cooper E, плюс шероховатости с предотвращением лобового столкновения с автомобилем. И обоих испытуемых пожурили за то, что их системы слежения за состоянием водителя реагируют только на его усталость, но не на отвлечение от процесса управления.

Если столь беспроблемные серии продолжатся, сотрудникам Euro NCAP придется либо переквалифицироваться в историков своей организации, либо в очередной раз усложнить процедуру испытаний. Иначе может возникнуть вопрос: «А не даром ли вы, ребята, едите свой хлеб?»

