В Euro NCAP прозрели?

Вот это поворот! Главной сенсацией очередной серии краш-тестов Euro NCAP, в которой были задействованы 13 с половиной моделей (Peugeot 5008 автоматом зачли оценки «3008 го», а VW Caravelle — «близнеца» Ford Tourneo Custom, тогда как Kia выкатила EV3 в стандартном варианте и с опциональным пакетом безопасности SP), стал сеанс самобичевания самих организаторов мероприятия. В официальном пресс-релизе по итогам проверки боем упор делается на «недружественность» некоторых испытуемых, получивших высшие пятизвездочные рейтинги безопасности, по отношению к автомобилям, с которыми имитировалось лобовое столкновение (тест MPDB). Особенно отличился со знаком минус новый Audi Q5, признанный «исключительно агрессивным». Чуть более «миролюбивым» оказался другой представитель концерна VW, Tayron.

По мнению экспертов Euro NCAP, это связано с увеличением за последние 10 лет веса моделей для Европы в среднем на 100 кг. Виновными названы SUV, чья доля на первичном рынке Старого Света достигла 54%, а также — барабанная дробь! — переход на электрические технологии. Так и написано — черным по белому. Неслыханная откровенность! Но что правда, то правда. Однако не вся правда. Автомобили активно набирали вес еще по двум причинам. Ужесточение экологических нормативов привело к превращению силовых установок на основе ДВС в настоящие химические комбинаты с массой устройств по нейтрализации вредных выбросов. Наконец, кузова машин тяжелели и под давлением все более строгих требований к безопасности водителя и пассажиров. Круг замкнулся. За что боролись, то и вышло боком. Об этом в Euro NCAP, понятно, умолчали, ограничившись пожеланием к инженерам тщательнее готовить новые модели к тестам MPDB.

С другой стороны, испытуемые не дали иных сколько-нибудь весомых оснований для критики. Восемь моделей получили пяти- (с учетом EV3 с пакетом безопасности), а пять — четырехзвездочные рейтинги, и лишь бюджетный Bigster разбился на три звезды. Ожидаемо. Кроссовер Dacia, по сути, является удлиненной версией Duster, три поколения которого стабильно держали трехзвездочный уровень. Впрочем, явных слабых мест у Bigster выявлено не так много. Да, грудь и правая голень водителя при фронтальном краш-тесте с частичным перекрытием защищены на тройку, но шесть моделей, включая премиальные Audi, лишь немногим лучше справились с задачей уберечь от травм грудную клетку рулевого. При этом Bigster блеснул в обоих боковых краш-тестах, набрав в них максимум баллов, чего не удалось все тем же Audi, а также Kia EV3 и Renault 4 E-Tech. Правда, место рядом с водителем в кроссовере румынской марки лучше не занимать: среди всех испытуемых лишь у Bigster смещение передних седоков навстречу друг другу при фланговом ударе достигает опасной величины, что усугубляется отсутствием разделительного эйрбега. Зато маленьких пассажиров в спецкреслах модель защитила на отлично и во фронтальном, и в боковом краш-тестах. Такой же результат удалось показать «кузенам» по концерну Stellantis, Opel Grandland и дуэту Peugeot, а также Tesla Model 3, Voyah Courage и VW Tayron. В отношении Renault 4 и Toyota CH-R PHEV возникли некоторые сомнения. На схемах, иллюстрирующих последствия фронтального удара, шеи «разновозрастных» манекенов-испытателей окрашены в четверочный ярко-желтый цвет, тогда как в сопроводительных текстах французская и японская модели названы круглыми отличниками «детского» теста.

По-настоящему Bigster провалил лишь испытание на травмоопасность для пешеходов передней кромки капота. Отъявленный мизантроп, не заслуживший даже двойки! Чуть менее брутален Courage, а пример тут подают модели Tourneo Custom/Caravelle, Grandland, дуэт Peugeot, Model 3 (единственный в группе обладатель «активного» капота) и Tayron. Понятно, что бюджетный кроссовер Dacia не эталон в высокотехнологичных субдисциплинах. У модели нет даже датчика, оповещающего о том, пристегнуты ремнями безопасности задние пассажиры или нет. Такую же экономию позволило себе трио моделей концерна Stellantis. Что касается эффективности системы автоматического торможения при угрозе столкновения, то тут вне конкуренции Model 3, показавшая максимальный результат в вело-мото- и автомобильных сценариях, а следом идет Courage. Остальные испытуемые спотыкались в тех или иных ситуациях, просто Bigster чуть чаще большинства, для которого камнем преткновения оказалась задача по предотвращению наезда на пешехода при движении задним ходом. А что же с результатами, как выяснилось, главного MPDB-теста? Здесь Bigster дает фору почти всем в группе, за исключением пятизвездочных CH-R PHEV и S5 EV, а также четырехзвездочного Renault 4 E-Tech, которые также признаны «дружественными» по отношению к сошедшимися с ними лоб в лоб авто. Интересно, не так ли?