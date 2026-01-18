Euro NCAP зажигает новые звезды

По осени считают не только цыплят. В Euro NCAP явно сочли недостаточным количество краш-тестов, проведенных за без малого три квартала 2025 го, и постарались восполнить недостачу. За сентябрь-октябрь на старт двух серий испытаний вышли в общей сложности 36 моделей (с учетом клонов под другими марками). На финише некоторых из них ждали лавры новых героев, но и без аутсайдеров не обошлось. С последних и начнем.

Компактный электрический хэтч от Dongfeng с, казалось бы, боевым названием BOX по итогам проверки боем оказался довольно посредственной коробкой. Три рейтинговые звезды для этого «китайца», пожалуй, даже слишком щедро по нынешним временам. Давно на ринг Euro NCAP не попадали модели, у которых при фронтальном ударе с частичным перекрытием расходились сварные швы, деформировались пороги и рамка лобового стекла, а замки дверей блокировались, не позволяя оказать незамедлительную помощь пострадавшим. Так, манекен-водитель ударился головой и грудью о руль из-за недостаточного давления во фронтальной подушке безопасности, а жесткие элементы торпедо травмировали колени и бедра сидящих спереди. При лобовом столкновении со 100% м перекрытием лишь на 4– оказалась защищена грудь заднего пассажира. Dongfeng предпочел уклониться от проведения бокового краш-теста, в котором оценивалась степень смещения водителя внутрь салона при ударе о противоположный борт. Ничего удивительного, учитывая отсутствие у ВОХ «осевого» эйрбега, в такой ситуации предохраняющего сидящих спереди от соударения головами. Как итог — двойка в этой субдисциплине. К тому же ВОХ с его жесткой передней кромкой капота не щадит угодивших под колеса пешеходов и представляет опасность для велосипедистов, катящихся рядом в момент открывания дверей: соответствующей системы оповещения о помехе у модели нет. И все же компакт Dongfeng не безнадежен, что подтверждают вполне достойные оценки в классических боковых и «детском» краш-тестах. Более того, ВОХ умудрился блеснуть в такой высокотехнологичной дисциплине, как оценка эффективности системы автоматического торможения (АЕВ) при угрозе столкновения с другим автомобилем. Тут во всех сценариях хэтч Dongfeng проявил себя молодцом.

Разительный контраст с почти «слепым» VW T-Cross! Немецкий компактный кроссовер вошел в группу моделей с ДВС, повторно прошедших программу испытаний после длительного перерыва. Как признает Euro NCAP, это связано, с одной стороны, с тем, что из-за замедления темпов электрификации автопарка продлен срок пребывания в строю «углеводородных» моделей, а с другой — в связи с введением в 2026 м новых, более жестких протоколов безопасности. Оценки «повторников-ветеранов» в классических дисциплинах ожидаемо несколько снизились, а в хай-тековых, напротив, подросли — апгрейдить софт все же проще, чем силовую структуру кузова. Но T-Cross, впервые испытанный Euro NCAP еще в 2019 году, провалился по всем статьям, скатившись с итогового пяти­звездочного на трехзвездочный уровень. Новый Tiggo 7, споткнувшийся при сдаче экзамена на безопасность в минувшем июле, не рисковал бесповоротно устареть, и со второй попытки Chery все же удалось решить проблему нештатного раскрытия защитного бокового занавеса, что позволило дотянуться до пятой рейтинговой звезды за счет улучшения оценок во «взрослой» и особенно в «детской» дисциплине.

Настоящие сюрпризы со знаком плюс преподнесли представители марок — дебютантов Euro NCAP. Сюда же можно отнести Mazda 6e. Доступная в Европе только в виде 100% й «электрички» модель является лишь «переодетой» на японский манер версией китайского Deepal SL03. Любопытно, что, оказавшись по габаритам между классами D и Е, лифтбек Mazda в обоих из них установил или повторил рекорд в «детской» дисциплине. Cедан IM5 от премиального бренда концерна SAIC — теперь ориентир в бизнес-классе по части дружелюбности к пешеходам, велосипедистам и мотоциклистам. Полноразмерный кроссовер Optiq, первый делегат в Euro NCAP от Cadillac, тоже не ударил в грязь лицом, став одним из немногих настоящих «американцев» с пятизвездочным европейским рейтингом безопасности. Ложку дегтя в бочку с заокеанским медом добавили лишь двойки за нестабильность работы «осевого» эйрбега и неспособность АЕВ отреагировать на встречку. И кто бы мог подумать, что почти без помарок всю программу испытаний пройдет дуэт от созданного в 2018 году турецкого бренда Togg! Пятизвездочный рейтинг электрических седана Т10F и кроссовера T10X, показавших во «взрослой» дисциплине выдающиеся результаты 95% и 94% соответственно, не ставится под сомнение. А вот к среднеразмерному кроссоверу smart #5, продолжающему вслед за компактными паркетниками smart #1 и #3 создавать новый имидж марки, вопросы есть. Нет, не по части классового рекорда в «детской» дисциплине. Оценки 4 и даже 3 во «взрослых» субдисциплинах компенсируются яркими достижениями в хай-тековых? Но ярче всех блеснул компактный электрический хэтч Firefly (в пер. с англ. — «светлячок») от китайского концерна NIO. Тут на высоком уровне пройдена вся программа, а по степени защищенности взрослых пассажиров этому «малышу» нет равных среди моделей, испытанных Euro NCAP по ужесточенным с 2024 года правилам.