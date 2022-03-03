EuroNCAP провела краш-тесты новинок автопрома – некоторые модели продаются и в России

Euro NCAP провела краш-тесты пяти новинок автопрома, в том числе модернизированного Volkswagen Polo и кроссовера Lexus NX нового поколения, продажи последнего, к слову, не так давно запустились на российском рынке

Эксперты проверили безопасность следующих машин: Volkswagen Polo, Renault Megane E-Tech, Volkswagen Taigo, Lexus NX, а также BMW 2-Series Coupe. Надо сказать, что все машины выступили достойно и заработали высокие оценки – по пять звезд. Несколько хуже показало себя баварское купе, заработав четыре звезды. «Разбился» автомобиль практически образцово, но EuroNCAP оценивает не только пассивную, но и активную безопасность машины, то есть тестируются различные водительские ассистенты, вроде мониторинга слепых зон или системы экстренного торможения.

Собственно, эти системы на BMW и вызвали вопросы экспертов EuroNCAP. Нарекания исследователей вызвала система автоматического экстренного торможения, которая хорошо себя показала при распознавании пешеходов, однако продемонстрировала слабый результат с велосипедистами.