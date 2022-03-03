Автомобильный портал Motorpage
3 мар 2022

EuroNCAP провела краш-тесты новинок автопрома – некоторые модели продаются и в России

EuroNCAP провела краш-тесты новинок автопрома – некоторые модели продаются и в России

Euro NCAP провела краш-тесты пяти новинок автопрома, в том числе модернизированного Volkswagen Polo и кроссовера Lexus NX нового поколения, продажи последнего, к слову, не так давно запустились на российском рынке

Эксперты проверили безопасность следующих машин: Volkswagen Polo, Renault Megane E-Tech, Volkswagen Taigo, Lexus NX, а также BMW 2-Series Coupe. Надо сказать, что все машины выступили достойно и заработали высокие оценки – по пять звезд. Несколько хуже показало себя баварское купе, заработав четыре звезды.  «Разбился» автомобиль практически образцово, но EuroNCAP оценивает  не  только пассивную, но и активную безопасность машины, то есть тестируются  различные водительские ассистенты, вроде мониторинга слепых зон или системы экстренного торможения.

Собственно, эти системы на BMW и вызвали вопросы экспертов EuroNCAP. Нарекания исследователей вызвала система автоматического экстренного торможения, которая хорошо себя показала при распознавании пешеходов, однако продемонстрировала слабый результат с велосипедистами.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...

Минпромотрг решил поднять порог стоимости машин для перерасчета налога на роскошь

03 марта 2022

Концерн Ford разделил свой бизнес на голубых и зеленых

03 марта 2022

Американец смог купить новый Ferrari, который давно не производят

03 марта 2022

В Hyundai вывели на тесты экстремальную версию электрокара Ioniq 5

02 марта 2022

Объявлен шорт-лист десятого сезона автомобильной премии «ТОП-5 АВТО»

02 марта 2022
Geely Binrui Cool

В Geely представили первый заряженный седан

02 марта 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Audi A3 - audi a3 (2021) убедительно выступил в женском формате Тест драйв
03 марта 2022

Audi A3
"Убедительно выступил в женском формате"
Cadillac Escalade - cadillac escalade (2021) органический мамонт
Тест драйв
01 марта 2022

Cadillac Escalade
"Органический мамонт"
УАЗ Patriot - uaz patriot (2019) нормальный современный автомобиль или живой советский герб?
Тест драйв
28 февраля 2022

УАЗ Patriot
"Нормальный современный автомобиль или живой советский герб?"
Land Rover Defender 90, Jeep Wrangler - сравнительный тест land rover defender против jeep wrangler
Сравнительный тест
17 февраля 2022

Land Rover Defender 90, Jeep Wrangler
"Хай-тек Land Rover Defender против традиционализма Jeep Wrangler"

Написано новостей:

3 0 1 4 6