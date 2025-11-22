В Euro NCAP — наконец — разглядели оттенки серого

Эксперты Euro NCAP могут перевести дух. Предаваться воспоминаниям о результатах предшественников нынешних испытуемых-отличников, чтобы раздуть пресс-релизы до приемлемой величины, временно не требуется. Семь «с половиной» (Tiggo 8 автоматом зачли результаты «семерки») участников прошедшей серии краш-тестов обильно разбавили уже привычную зелено-желтую палитру на схемах с изображением манекенов и автомобилей более тревожными цветами

Нет, откровенных провалов по итогам всего комплекса испытаний не случилось, и ниже уровня в четыре рейтинговые звезды не опустилась ни одна из моделей. Но! Такого количества заметных проколов в отдельных дисциплинах и субдисциплинах давно не было. «Чемпионы» тут — дуэт Chery и компактный кроссовер Hyundai Inster. Мало того что у Chery 7 коленный эйрбег водителя имеется только у гибридной версии, так эта подушка еще и не раскрылась должным образом во время фронтального краш-теста с частичным перекрытием. Как следствие, штраф и 3 за защищенность бедер «рулевого». У Inster в той же ситуации эйрбег не предотвратил контакт обода руля с головой водителя. Правда, на схеме эта немаловажная часть организма оказалась окрашена в «четверочный» желтый, тогда как каштановым, соответствующим оценке 4 , отмечены грудь и голени манекена. Этим же цветом по итогам фронтального краш-теста с полным перекрытием залиты торсы водителя и заднего пассажира корейской модели. У компакт-вэна Ford та же история, но только с «рулевым». А лучшим в этой субдисциплине в группе испытуемых стал Lynk & Co 2, на соответствующей схеме которого присутствует лишь «пятерочный» зеленый.

Тот же представитель молодежного бренда концерна Geely на отлично прошел стандартный боковой краш-тест, но в более жестком «столбовом» довольствовался 4 за защищенность груди водителя. Ни малейшей слабины в обоих случаях не дали Polestar 4 и Zeekr 7X. Вплотную приблизиться тут к максимальному результату Tiggo 7 не позволил защитный занавес, оторвавшийся от рамы. И хотя это произошло ближе к «корме» оценка за защиту головы водителя кроссовера Chery была снижена до четверки. Ко всему прочему в «столбовом» тесте китайская «семерка» получила 4 за защищенность груди «рулевого». Inster — тоже, а в классическом боковом тесте модель Hyundai недосчиталась баллов по причине самопроизвольно открывшегося замка водительской двери. Это же привело к аннулированию отличных оценок за способность осевого эйрбега предотвратить опасное соударение головами водителя и переднего пассажира при боковом ударе. Коричневый цвет, соответствующий 3 , появился и на схеме, иллюстрирующей величину смещения водителя внутрь салона при ударе в противоположный борт Inster.

Кроссоверы Chery и Hyundai продолжили отличаться со знаком минус и в других дисциплинах. Так, они стали единственными в группе с оценкой 4 за эффективность задних подголовников. В «детских» тестах все оказалось намного хуже. В обоих случаях при фланговых ударах досталось «10 летним» манекенам в спецкреслах. Inster получил двойку за защищенность груди, а Tiggo 7 (из-за оторвавшегося бокового занавеса) — головы «маленького пассажира». На этом фоне Tourneo Courier, который уберег голову и шею «6 летнего» манекена при фронтальном ударе на 4 , смотрится куда лучше. А пример того, как надо беречь детей-пассажиров, показали отличники субдисциплины — Lynk & Co 2, Omoda 9, Polestar 4 и Zeekr 7Х.

Картина становится более пестрой при оценке отношения испытуемых к сторонним участникам движения. Явным мизантропом показал себя Inster, передняя кромка капота которого исключительно травмоопасна для пешеходов. Немногим лучше проявила себя Omoda 9, а вот Lynk & Co 2 и особенно Polestar 4 — образцы для подражания. Для систем автоматического торможения (АЕВ) Tiggo 7, Inster и Tourneo Courier камнем преткновения стала ситуация с предотвращением наезда на разновозрастных пешеходов при движении автомобилей задним ходом. Таких проблем почти не испытывают Lynk & Co 2 и Omoda 9, а Polestar 4 и Zeekr 7Х — тем более. С велосипедистами лучше всех в группе дружит Omoda 9, заработавшая в соответствующей субдисциплине максимум баллов, но АЕВ ни одного из испытуемых не видит мотоциклистов, идущих на обгон, а у Zeekr 7Х — еще и встречных. С предотвращением столкновений с другими транспортными средствами уверенно справляются АЕВ большинства участников серии испытаний, но не все. У Inster система слепнет при проезде перекрестков, а у Tourneo Courier — когда машины движутся лоб в лоб. Но, если авария все же произошла, тут все испытуемые плюс-минус одинаково минимально опасны для противоположной стороны. Редкий случай единодушия в этой группе моделей.

