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Дальше – финал

Названы все автомобили, вошедшие в шорт-лист седьмого сезона Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО»

Более полусотни отечественных журналистов, профессионально освещающих автомобильную тематику, выставили оценки всем 82 новым и рестайлинговым моделям, выведенным на российский рынок в 2018 году. Исходя из таких ключевых критериев, как соотношение «цена – качество», дизайн, уровень технических новаций, комфорт и прак­тичность, члены жюри помогли определить по пять лучших машин в каждой категории, и теперь эти автомобили стали финалистами конкурса – именно из их числа будут выбираться победители.

В частности, пятерку претендентов в номинации «Компактный городской автомобиль» составили Citroen Grand C4 Space Tourer, KIA Ceed, Lada XRAY Cross, Mercedes-Benz С-Class и Renault Logan Stepway. В категории «Большой и представительский автомобиль» за победу поборются Audi A7 Sportback, Cadillac CT6, Genesis G70, KIA Stinger и Lexus LS. Жесткое соперничество предстоит также в сегменте компактных кроссоверов/внедорожников и автомобилей повышенной проходимости, где сойдутся Jaguar I-Pace, Hyundai Tucson, Nissan X Trail, Porsche Macan и Volvo XC40. И свой приз разыг­рают большие кроссоверы и внедорожники, где в число финалистов вошли Audi Q8, BMW X5, Porsche Cayenne, Volkswagen Touareg и Volvo XC90 T8 Excellence. В категории «Спортивный автомобиль/купе/родстер/кабриолет» больше всего баллов набрали Audi RS4, Bentley Continental GT, BMW M5, Mercedes-Benz S-Class Coupe и Porsche Panamera GTS. Что же касается специальной номинации «Легкий коммерческий автомобиль/пикап», то в ней на голоса членов жюри будут рассчитывать УАЗ «Пикап», Fiat Doblo, Hyundai H1, Mercedes-Benz Sprinter и Toyota Alphard.

Кроме того, по традиции в рамках «ТОП 5 АВТО» предстоит выбрать победителей в двух «человеческих» номинациях. Так, на титул «Автоперсона года» претендуют управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, шеф-дизанер Lada Стив Маттин, управляющий директор Volkswagen Group Rus Ларс Химмер и президент ПАО «АВТОВАЗ» Ив Каракатзанис – по данным системы медиамониторинга SCAN («Интерфакс»), именно эти люди чаще всего цитировались и упоминались в 2018 году в нескольких сотнях отечественных СМИ. Принцип наибольшей эффективности заложен и в механизм определения лучших PR департаментов автопроизводителей и дистрибьюторов, работающих на российском рынке: согласно мониторингу все тех же СМИ определены три первых претендента – это пресс-службы Hyundai, Mitsubishi и Renault, остальных претендентов на победу предстоит чуть позже назвать членам жюри. Триумфаторы всех номинаций станут известны в третьей декаде мая.

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