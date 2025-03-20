BMW «вербует» миллениалов и зумеров

Тушите свет! Каждый пятый миллениал (от 28 до 43 лет) и старший из зумеров (где-то от 17 до 27 лет) обратились бы к специалисту для замены лампочки в своем доме. Еще примерно такое же количество представителей этих возрастных групп попросили бы выполнить данную сложнейшую операцию своих родителей. Причины? «Лампочка будет слишком горячей», «не хочется возиться с электрикой». Ну а вишенка на торте — «использование лестницы может быть опасным». Таковы результаты опроса, опубликованные в середине минувшего января британским изданием The Telegraph.

«Как же трудно этим бедолагам управлять автомобилями!» — ужаснулись в BMW и, видимо, из чувства глубокого сострадания разработали информационно-развлекательный комплекс Panoramic iDrive. Последняя составляющая в названии системы не должна вводить в заблуждение. Прощай поворотно-нажимной кругляш-контроллер! В момент своего официального дебюта на знаменитой бэнгловской «семерке» Е65 в 2001 году ты своей новизной вызвал оторопь у представителей «ламповых» поколений, а теперь в глазах их потомков сам превратился в чрезмерно сложный анахронизм.

Комплекс Panoramic iDrive прошел тестирование в лабораториях BMW Group с участием 3000 клиентов марк

Как признал Франк Вебер, член правления концерна BMW, ответственный за техническое развитие марки, многие пользователи банально не докапывались до зарытых в недрах меню классических iDrive функций. Значит, фазу поиска долой! Вся информация сразу должна быть на виду. Как этого добиться? Элементарно! Достаточно всю нижнюю часть лобового стекла превратить в экран, на который встроенные в переднюю панель дисплеи проецируют показания приборов, различные данные и даже полдюжины виджетов. Чтобы переместить последние на панорамную проекционную полосу, достаточно свайпнуть по центральному тачскрину. В его меню легко разберется любой владелец гаджетов на базе Android, ведь новая BMW Operating System X — плоть от плоти этой операционной системы. Впрочем, дискриминированными не почувствуют себя и поклонники яблочного бренда: BMW, в отличие от ряда конкурентов, не отказалась от поддержки сторонних приложений, и, в частности, Apple CarPlay.

Если же кому-то из миллениалов и зумеров, привыкших исключительно к визуальной подаче информации, панорамной информационной полосы и центрального тачскрина окажется недостаточно, то BMW в своей бесконечной щедрости предусмотрела и опциональный проектор данных с эффектом дополненной реальности. Над слаженностью работы этого трио информационных модулей пришлось изрядно потрудиться вплоть до оформления нескольких патентов.

Но как не утонуть в океане данных, который выплескивает на пользователя Panoramic iDrive? Управление наиболее востребованными функциями помощи водителю и выбора контента вынесено на сгруппированные на спицах руля сенсорные кнопки с продуманным рельефом и тактильной обратной связью. Это еще больше усиливает сходство дизайнерской баранки с гаджетами. В плотном городском трафике даже тапать нелегко? В BMW учли и этот момент, включив в состав Panoramic iDrive голосового помощника с искусственным интеллектом, что избавляет от необходимости зазубривать фиксированные команды. Более того, система способна усвоить предпочтения водителя и подстроиться под них. Так что для управления целым рядом функций не придется не только шевелить пальцем, но даже лишний раз что-либо говорить.

И все это уже не концептуальная разработка. Как заверил Франк Вебер: «Panoramic iDrive станет неотъемлемой частью всех будущих моделей BMW и вновь (как классический iDrive) станет эталоном для всей автомобильной отрасли». А дебютирует комплекс уже под занавес 2025 года на преемнике седана 3 й серии. Он точно не станет дешевле из-за электронной новинки. Но миллениалы и зумеры, тратящие в год до 1300 фунтов стерлингов на оплату специалистов по замене лампочек и решению подобных бытовых проблем, вероятно, смогут себе позволить и такую роскошь.