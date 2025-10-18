Автомобильный портал Motorpage
Время первых

BMW 1-Series (2025) салон
Салон изменился кардинально, но остался довольно тесным. Особенно от этого страдают задние пассажиры
BMW 1-Series (2025) АКПП
Шайба контроллера iDrive ушла в прошлое: управление медиасистемой — только через сенсорный экран
BMW 1-Series (2025) передние креслаBMW 1-Series (2025) вид сзади

В прошлом году BMW 1 Series вошел в десятку самых популярных новых автомобилей в Великобритании, опередив по продажам такие «хиты», как Vauxhall Astra и Ford Focus. В чем секрет его успеха?

Несмотря на непрекращающийся поток новых кроссоверов, хэтчбек 1 й серии остается самым популярным BMW в Великобритании. И хотя новая «единичка» может показаться глубоким фейслифтингом предыдущей модели, в BMW ее называют 4 м поколением. Разберемся, как изменился популярный хэтчбек, тираж которого с момента появления превысил три миллиона экземпляров.

Британское подразделение BMW резко сократило количество модификаций продаваемых автомобилей, оставив только самые ходовые. Не избежал отбраковки и хэтчбек 1 й серии. Раньше эта модель предлагалась с широким ассортиментом бензиновых и дизельных двигателей, но теперь доступны только две версии — BMW 120 и «горячий» M135. Обратите внимание на отсутствие i в конце индекса — новая стратегия наименования применяется теперь ко всем «баварцам».

Версия «120» — это 1,5 литровый трехцилиндровый турбомотор с 48 вольтовой системой мягкого гибрида от «родственных» BMW 2 Series Active Tourer и X1. Мощность двигателя составляет 168 л.с., разгон от 0 до 100 км/ч занимает 7,8 с. При этом новинка весьма экономична: производитель заявляет о среднем расходе 4,7 л/100 км. Штатно BMW 1 й серии оснащен 7 ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением и передним приводом.

Возможно, вы помните негативную реакцию поклонников BMW на решение компании отказаться от заднего привода в «младшей» модели. Тем не менее это никак не повлияло на продажи и ходовые качества хэтчбека. 1 я серия по-прежнему впечатляет своей управляемостью, до которой недотягивают конкуренты от Audi и Mercedes-Benz. Руль у новинки более чувствительный, чем обычно у автомобилей в этом классе, а доработанное шасси обеспечивает легкое вхождение в повороты и отличное сцепление с дорогой. Причем переднеприводный BMW 120 в этом плане не сильно отличается от полноприводного M135.

Мощности двигателя более чем достаточно для большинства ситуаций, включая обгоны на автомагистрали. Главный же недостаток новинки — очень жесткая подвеска, из-за которой на неровностях возникают проблемы. Даже на идеальных немецких дорогах было некомфортно, а в Великобритании ситуация граничит с катастрофой. Автомобиль постоянно напоминает о своем спортивном нраве — хотите вы этого или нет. Выбор адаптивной М-подвески (стандартная для M Sport и M135) в данном случае — разумное решение, которое позволяет сделать характер машины более покладистым.

Самым большим изменением нынешней 1 й серии, несомненно, является интерьер. Он значительно продвинулся в технологическом плане по сравнению с предыдущей версией хэтчбека. Ключевым нововведением стало появление информационно-развлекательной системы с изогнутым дисплеем. Хотя отказ от контроллера iDrive и, как следствие, чрезмерная зависимость от сенсорного экрана для управления основными функциями вызывает разочарование, медиацентр BMW — один из лучших на рынке. Дисплей четкий, отзывчивый и с удобными функциями быстрого доступа, позволяющими избежать блужданий по меню.

Учитывая, что это BMW начального уровня, качество отделки здесь, конечно, не такое, как у «старших» моделей. Тем не менее везде использованы мягкие на ощупь материалы, а на передней панели есть эффектная разноцветная подсветка, делающая салон еще более привлекательным. Она меняет цвет в зависимости от режима вождения, а также служит для подачи предупреждений, например системы контроля выхода, которая не позволит открыть дверь перед велосипедистом.

Чего не хватает салону 1 й серии, так это простора. Такой автомобиль никогда не был особенно вместительным, но если вы выберете BMW 120 с системой мягкого гибрида, то потеряете большую часть пространства под полом багажника и его объем сократится с 380 до 300 л, что меньше, чем у конкурентов. Пространства на задних сиденьях тоже недостаточно, а узкий дверной проем затрудняет посадку и высадку. Наш двухметровый коллега, которому пришлось провести много времени на заднем диване, выглядел крайне расстроенным.

Так что если вы ищете премиальный супермини, который даст новые эмоции от вождения, то BMW 1 й серии — более чем достойный ва­риант. Его салон также на голову превосходит то, что предлагают Mercedes-Benz A-Class и Audi A3 во всем, кроме вместительности. Но жесткая подвеска будет раздражать на плохих дорогах, а учитывая, что у конкурентов гораздо шире выбор двигателей и есть подзаряжаемые гибриды, сделать окончательный выбор в пользу баварской новинки будет непросто.
 

