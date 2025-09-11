Автомобильный портал Motorpage
Лен: новая роль

Bcomp специально для BMW разработала фактуру и цветовую гамму «льняных» NFPP
Панель крыши из «льняного» NFPP, изготовленная с помощью полностью автоматизированного процесса RTM, литья с переносом смолы, удовлетворяет строгим требованиям по омологации этого элемента конструкции
Диффузор и другие элементы из биокомпозита получают с использованием хорошо известного метода запекания в автоклаве предварительно пропитанных смолой волокон
BMW запускает ткацкий станок

Казалось бы, за те минимум 10?000 лет, что человечество использует лен, об этой культуре, распространившейся по миру из Индии, Китая и Средиземноморья, известно все. Но нет! В длинном перечне применений льна, включающем изготовление пищевого и технического масла, муки, корма для домашнего скота, строительных утеплителей, уплотнителей для резьбовых соединений, а также производство медицинских препаратов на основе целительной омега-3 кислоты, появилась новая позиция. Лен трансформировался в NFPP, композиты на основе натуральных волокон. Технология уже выросла из коротких штанишек. Во всяком случае, BMW намерена использовать «льняные» NFPP в качестве материала для деталей обвеса кузовов и отделки интерьера готовящихся к выпуску серийных моделей «заряжающего» М-подразделения.

Это стало возможным благодаря сотрудничеству с молодой швейцарской компанией Bcomp, осваивающей делянку рынка инновационных «зеленых» материалов. Семь лет назад специалисты из Фрибурга продемонстрировали powerRibs, процесс создания легких армирующих сеток из натуральных волокон, и техническую ткань ampliTex. С высоты «четырех цилиндров», мюнхенской штаб-квартиры BMW, мгновенно разглядели потенциал этих продуктов, позволяющих получать компоненты, которые по своей жесткости и весу близки к монолитным карбоновым, но оставляют примерно на 40% меньший углеродный след при производстве и дают возможность снизить расходы на утилизацию.

Баварцы наверняка все перепроверили, а перепроверив, молниеносно приняли решение: уже в 2019 году на гоночных машинах «Формулы-Е», подготовленных подразделением BMW M Motorsport, использовались усилители из «льняных» NFPP от Bcomp. Видимо, результат не разочаровал, и в последующем этот материал заменил карбон на баварских гоночных авто серий DTM и GT4. Так, в 2022 году М4 GT4 получили «льняные» капоты, передние сплиттеры, панели дверей, крышки багажника и задние антикрылья. Тогда же i Ventures, венчурное подразделение BMW, приобрело долю в Bcomp, а через два года вновь вложило кругленькую сумму в швейцарскую компанию. Отдача от стратегических инвестиций не заставила себя долго ждать.

Bcomp удалось решить ряд проблем, осложнявших внедрение «льняных» NFPP в качестве материала для серийных моделей с длительным сроком службы. Тут и высокое влагопоглощение волокнами льна, и нахождение способов их окраски, а также оптимальных связующих с температурой запекания в автоклавах ниже 200° С, при которой прочность льняного волокна начинает уменьшаться. Решением стало удаление влаги в процессе окрашивания и герметизация волокон. Сейчас при предварительной пропитке ampliTex полипропиленом термопластичным листам из NFPP можно придавать требуемую конфигурацию с помощью традиционного литья под давлением или с использованием пресс-форм. Такие методы, обеспечивающие стабильность механических свойств компонентов из биокомпозита, как раз подходят для крупномасштабного производства.

При этом детали из «льняных» NFPP легко адаптировать под требования дизайна, меняя способы плетения и цвет волокон. Кстати, такой биокомпозит не выцветает на солнце, а еще и обладает виброгасящими свойствами и хорошо проводит радиосигналы, что крайне ценно в «сенсорную» эпоху. Так что Францискус ван Меель, генеральный директор BMW M GmbH, имел полное право заявить: «Композиты на основе натуральных волокон — это инновация, которая прекрасно иллюстрирует девиз BMW M: «Рождено на гоночной трассе. Создано для улиц». Сегодня эти материалы готовы для серийного производства. Это прорыв, которого мы добились совместно с нашим официальным партнером, компанией Bcomp. Теперь мы с нетерпением ждем возможности использования этих композитов в новой продукции BMW M».
 

