Без сомнения, новый iX3 — самый важный автомобиль для BMW за последнее десятилетие. Это первый серийный продукт линейки Neue Klasse, проложивший путь другим баварским «электричкам»

Первая попытка создать iX3 вышла комом: эту модель построили на старом шасси BMW X3, куда вместо ДВС втиснули батарею и электродвигатель. Но со вторым поколением модели все сложилось гораздо удачнее. Современная платформа с более эффективным аккумулятором, система интеллектуального управления динамикой и совершенно новый интерьер изменили iX3 до неузнаваемости.

На презентации iX3 шеф-дизайнер BMW Group Адриан ван Хойдонк заявил, что эта модель «знаменует начало совершенно нового поколения автомобилей и во многом определит будущее марки». Наиболее очевидные детали нового стиля баварских «электричек» можно увидеть на передней части iX3. Это пара узких элементов, напоминающих решетку радиатора (или зубы мультяшного кролика Багз Банни), по бокам от которых расположены две черные панели с фарами. При этом общий облик автомобилей Neue Klasse будет немного меняться в зависимости от модели.

Все электромобили Neue Klasse имеют 800 вольтовую архитектуру и новые батареи, в которых используются цилиндрические элементы вместо призматических. Они дороже в производстве, но отличаются повышенной плотностью энергии и обеспечивают более высокую скорость зарядки. Еще один важный элемент пазла Neue Klasse — электродвигатели Gen6. На передней оси стоит асинхронный мотор, на задней — синхронный. В BMW утверждают, что новые двигатели снижают потери энергии на 40% по сравнению с предшественниками Gen5, при этом они на 10% легче и на 20% дешевле в производстве. Баварцы также акцентируют внимание на возможность вторичной переработки iX3: новинка на треть состоит из таких материалов.

На данный момент существует только одна версия BMW iX3: 50 xDrive. Она оснащена батареей емкостью 108 кВт⋅ч и парой электромоторов, развивающих в общей сложности 463 л.с. Электрокроссовер способен разогнаться до сотни за 4,9 с и достичь максимальной скорости 209 км/ч. Эта версия имеет заявленный запас хода по циклу WLTP в 800 км, что делает ее одним из самых дальнобойных электромобилей в классе. Благодаря 800 вольтовой архитектуре iX3 может заряжаться с максимальной мощностью 400 кВт от 10 до 80% всего за 21 мин — при условии, что вы найдете зарядное устройство постоянного тока, способное на это. Программное обеспечение с искусственным интеллектом упрощает процесс «заправки»: автомобиль сам открывает лючок для подключения кабеля, когда вы останавливаетесь возле зарядной станции.

Новый язык дизайна распространяется и на интерьер, где реализована оригинальная концепция отображения информации перед водителем. Первые несколько километров приборная панель под лобовым стеклом кажется непривычной, но мозг быстро адаптируется. Благодаря тонким передним стойкам, а также большому заднему стеклу обзорность с места водителя отличная. Рулевое управление очень отзывчивое и информативное, но в нем присутствует некоторая резкость, что, впрочем, характерно для BMW. Динамики за глаза: мощное ускорение от двух электродвигателей не оставляет желать большего. Акселератор отзывчив — нет задержек или моментов, когда вы ждете, пока педаль газа передаст сигнал моторам.

Хотя в BMW отказалась от созданных Хансом Циммером звуковых эффектов IconicSounds, издающих шум при ускорении и замедлении электромобиля, пришедший им на смену синтетический свист HyperSonX не на много лучше. Однако он менее раздражающий и его можно отключить.

Мы также протестировали баварскую новинку на гоночной трассе Аскари. Это не лучшее место для испытаний электрических кроссоверов, и тем не менее iX3 себя отлично на ней показал. В «спортивном» режиме есть возможность порезвиться даже с включенной системой контроля тяги — за это отвечает «супермозг» Heart of Joy. Весело, когда семейный автомобиль, подобный этому, может мести «хвостом» в повороте — пусть и не долго.

BMW iX3 может доставить удовольствие от вождения и на обычных дорогах. Но нужно помнить, что пружинная подвеска не способна скрыть массу в 2300 кг. Впрочем, немецкие инженеры постарались добиться идеального баланса настроек: пружины мягкие ровно настолько, чтобы сгладить воздействие от неровных дорог, хотя достаточно жесткие, чтобы предотвратить чрезмерную раскачку и крены. Это означает, что вы чувствуете дорожное покрытие, но оно вас не беспокоит даже на 22 дюймовых колесах. Из-за почти бесшумных двигателей в салоне слышны дорога и работа подвески, а на самом деле самый заметный шум в салоне издает вентилятор климатической системы.

Тем, кто настраивал тормоза, можно поаплодировать: вы даже не думаете о педали, а просто нажимаете на нее, и машина замедляется именно так, как надо, не выдавая момент переключения с рекуперативного торможения на фрикционное. Также впечатляет новый ассистент движения по автомагистрали. Он позволяет полностью отключиться от процесса управления при условии, что вы будете смотреть на дорогу, — за этим следит «умная» камера. Вы можете время от времени поворачиваться, чтобы поговорить или посмотреть на экран медиацентра, и система не будет сразу же вас предупреждать. А если вы приблизитесь к медленно движущемуся автомобилю, ассистент предложит его обогнать: все, что требуется от водителя, это ненадолго взглянуть в боковое зеркало, чтобы активировать автоматическую смену полосы. Это немного жутковато, но работает.

Авангардный интерьер поначалу сложно воспринять, однако все начинает проясняться, когда вы проводите в нем какое-то время. Взять хотя бы причудливый руль. Спицы сверху и снизу? Мягко говоря, необычно, как и странная форма кнопок на них. Но, проехав всего несколько километров, понимаешь, что все продумано идеально. Благодаря удобным приливам и выемкам на ободе руля вы не заденете кнопки случайно. А вот отсутствие подрулевых переключателей режимов рекуперативного торможения показалось неудобным: приходится искать их на экране медиа­центра. К слову, экран этот огромный, он имеет шестиугольную форму и немного развернут к водителю. Медиасистема работает под управлением OS X — новейшего ПО от BMW. Главное его отличие — менее перегруженное меню с закрепленными значками для часто используемых функций.

На центральной консоли есть несколько «физических» кнопок, но нет привычного контроллера iDrive. Теперь название iDrive баварцы используют для нового панорамного дисплея — панели во всю ширину торпедо, расположенной под лобовым стеклом. На ней отображается скорость и другая информация для водителя и пассажира. Вы можете настроить панель по своему вкусу, добавив виджет погоды, или вывести на нее «навигацию», если она не отображается на центральном экране. Панель iDrive работает очень хорошо и делает проекционный дисплей ненужным, но он остался доступным в пакете с аудиосистемой Harman Kardon и трехзонным климат-контролем.

На втором ряду очень просторно: есть достаточный запас места и для ног, и для головы, несмотря на то, что у нашего тестового автомобиля была панорамная крыша. Объем багажника составляет достойные 520 л, плюс имеется дополнительный отсек спереди, куда можно положить зарядные кабели.

Цены на BMW iX3 стартуют от 58?755 фунтов стерлингов (6 200?000 рублей), что примерно на 7000 фунтов стерлингов дешевле предшественника. При этом уже в базовое оснащение входят 20 дюймовые колеса, передние сиденья с подогревом и электроприводом, адаптивный круиз-контроль, система iDrive, задние парковочные датчики, электропривод двери багажника и многое другое. Пакет M Sport (от 61?255 фунтов стерлингов) добавляет спортивный обвес и 21 дюймовые колеса.

Что касается конкурентов, то BMW iX3 превосходит их всех. Базовая версия Audi Q6 e-Tron стоит дороже (около 61?000 фунтов стерлингов), она медленнее, хуже оснащена и может похвастаться максимальным запасом хода в 520 км. Электрический Porsche Macan обойдется как минимум на 10?000 фунтов стерлингов дороже, и, хотя рулевое управление у него более информативное, он не может проехать такое же расстояние столь же быстро, как iX3. Наконец, есть новый Mercedes-Benz GLC — он наиболее близок по запасу хода к BMW, но стоит от 61?000 фунтов стерлингов и выглядит весьма специфически.

Отрадно, что, работая над проектом Neue Klasse, конструкторы и дизайнеры BMW не потеряли привычные ориентиры. Новинка задала очень высокий уровень, который должны удержать и будущие электромобили марки — такие, как недавно представленный седан i3.

