Как создать шедевр минимальными средствами? Ответ знает BMW 328

Ты помнишь, как все начиналось? Без малого век назад компания «Баварские моторные заводы», сделавшая себе имя на производстве авиадвигателей, точно не с ноги открыла дверь в новый для себя автомобильный сектор. В 1928 м BMW Dixi 3/15 DA 1, лицензионная леворульная версия британского Austin 7 с ее 15 сильным 747 кубовым моторчиком, едва позволявшим разгоняться до 75 км/ч, напоминала все что угодно, только не мощный спорткар. Что с того? Бог механики уже задал нужный вектор, и процесс эволюции стартовал практически мгновенно.

Старик Дарвин изумился бы скорости мутаций, которые превратили BMW в ту марку, какой мы знаем ее сегодня! Уже под занавес 1930 го BMW экспериментирует с передней независимой подвеской. Провал из-за нехватки опыта не заставил баварцев опустить руки, и в 1932 м появилась серийная 3/20 с подвеской такого типа, а еще через год началось производство BMW 303, первой модели марки с рядной «шестеркой» (R6). Да, мощность в 30 л.с. 1,2 литрового движка не впечатляла, как и управляемость компактного двухдверного авто, но пазл неумолимо складывался. В 1934 м на Берлинском автосалоне дебютировал родстер 315/1. На заимствованной от «303 й» легкой раме из двух сходящихся впереди труб овального сечения, соединенных тремя коробчатыми поперечинами, установили R6 с увеличенным до 1,5 л рабочим объемом и мощностью уже 40 л.с. Достаточно, чтобы «пятерка» 315/1 с ходу выиграла Альпийское ралли 1934 года в своем классе. В нем BMW не задержалась. Появившийся в 1935 м родстер 319/1 получил раздутую до 2,0 л версию все той же «шестерки» семейства М78, спроектированной Рудольфом Шляйхером. Под капотом модели вмещались уже 55 «лошадей».

Рубежным для BMW стал 1936 год. Астрологи, естественно, объяснили бы случившееся конфигурацией светил, и в этом случае с ними не поспоришь. Эволюционный скачок — результат действия двух звезд первой величины, перешедших под знамена баварской марки из компании Horch. Речь о дизайнере Петере Шимановски и инженере Фритце Фидлере. О потенциале этого дуэта говорит тот факт, что в последующем Шимановски станет шеф-стилистом, а Фидлер — управляющим директором и председателем правления BMW. Однако в середине 1930 х баварская марка еще не обладала финансовыми возможностями премиального Horch, и бюджет проекта преемника 319/1 был ограничен достаточно скромной суммой менее полумиллиона рейхсмарок. Впрочем, как обычно, многое упиралось в эффективность использования средств.

Нельзя создать новый родстер с нуля? Что ж, Шимановски ограничился ретушью задней части кузова 319/1, но оставшиеся две трети превратил в образец, которому будут подражать и через полтора десятилетия. Секрет долголетия в том, что безупречная эстетика BMW 328 (такое обозначение получит модель) поставлена на службу инженерии. Мало того что двухместный кузов родстера изготовили из алюминия, так для дополнительной экономии веса Шимановски отказался от крышки, под которой скрывалась запаска на «корме». Это в дополнение к упразднению бамперов, боковых стекол и использованию легких кожаных ремней вместо механизма фиксации капота. В аэродинамическом отношении «328 я» оставила далеко позади своих прямых предшественников и большинство конкурентов. «Ноздри» радиаторной решетки, появившиеся еще на BMW 303, перестали напоминать широкие створки и приобрели динамичный абрис. Обтекатели фар визуально соединили в одно целое капот и элегантные передние крылья. Наконец, двухсекционное лобовое стекло превратилось в V-образное.

Фриц Фидлер также мастерски справился со своей задачей. Запихнуть под длинный капот «328 й» V8 или V12, как на моделях Horch, нечего было и думать. Даже на проектирование новой рядной «шестерки» средств не хватало. Оставался путь глубокой модернизации 2,0 литрового варианта мотора М78. Ключевой в этой операции стала замена головки блока цилиндров на алюминиевую с полусферическими камерами сгорания для более эффективного завихрения и воспламенения рабочей смеси, которую готовило трио карбюраторов Solex 30 JF. Вместе с повышением степени сжатия с 6.8:1 до 7.5:1 это позволило разом поднять мощность до 80 л.с. Уже немало для легкого (порядка 800 кг) компактного родстера. И это, как оказалось, далеко не предел! Огромный потенциал форсировки стал главным козырем двигателя, получившего обозначение М238. В напарниках у него сохранили 4 ступенчатую механику с синхронизаторами на двух высших передачах. А что же шасси? Вывести управляемость на качественно новый уровень позволила замена механического привода барабанных тормозов на гидравлический и, конечно, использование тогда еще редкого, но более точного реечного рулевого механизма. Его невысокая живучесть на неровностях дорожного покрытия с появлением автобанов перестала быть проблемой в Германии 1930 х.

Отзывчивость реакций автомобиля становилась явным преимуществом «328 х» на гоночных трассах, с прицелом на которые модель во многом и разрабатывалась. Не случайно дебют нового родстера BMW состоялся не на автосалоне, а сразу в «боевых условиях». В июне 1936 го в гонке Eifelrennen, проводившейся на кольце «Нюрбургринг», Эрнст Хенне, обладатель множества мировых рекордов скорости на компрессорных мотоциклах BMW, за рулем прототипа «328 й» с форсированным до 135 л. с. двигателем не просто праздновал победу в 2 литровом классе, но и под проливным дождем установил рекорд средней скорости круга (101,5 км/ч).

Гражданские версии «328 й», появившиеся лишь через полгода, пошли на ура, хотя цена в 7400 рейхсмарок для машинки длиной менее 4 м с крошечным багажником, доступ в который к тому же открывался лишь со стороны салона, выглядела отпугивающей, особенно на фоне заявленной стоимости «народного автомобиля» (будущего VW «Жук») в 1000 рейхсмарок. Старая истина «Реклама — двигатель торговли» сработала без осечек. А внимание покупателей к «328 м» подогревали победы в различных гоночных дисциплинах. Много побед. Только в 1937 м их на счету новинки BMW оказалось более сотни! Так, за экипажами «328 х» остался весь подиум в 2,0 литровой категории в RAC Tourist Trophy, одной из старейших британских гонок.

После этого триумфа принадлежащая братьям Олдингтон компания Frazer-Nash превратится в официального импортера BMW 328 на берега Туманного Альбиона. Через несколько лет, в которые уместилась Вторая мировая, эта история получит продолжение. В руки британских оккупационных сил в поверженной Германии попадет вся техническая документация на «328 е», а Фриц Фидлер получит от Гарольда Олдингтона предложение поработать по другую сторону Ла-Манша, от чего немецкий инженер отказаться не сможет. Результатом такой «кооперации» станет появление в 1947 м Bristol 400. В первой модели автомобиля от авиационной компании Bristol Aeroplane, нового собственника Frazer-Nash, безошибочно угадывался немецкий «прототип». История прихода BMW в автопром повторилась зеркально!

Но до этих событий в послужном списке «328 х» прибавится еще несколько ярких страниц, написанных не без помощи... итальянцев. Обратиться к ним заставила необходимость. В 1938 м стандартные родстеры BMW уже не могли безоговорочно доминировать на трассах международных гонок. Переход к кузову купе с меньшим аэродинамическим сопротивлением виделся эффективным и не слишком затратным решением назревшей проблемы. Но задачка оказалась сложнее, чем казалось на первый взгляд. Прототип, спроектированный экспериментальным отделом BMW в рамках проекта АМ 1007, получился действительно быстрым, но настолько неустойчивым, что баварская компания посчитала за благо не передавать машину команде Национал-социалистического механизированного корпуса (NSKK), которая представляла Третий рейх в международных гонках. Истинным арийцам пришлось пойти на поклон к своим тогдашним союзникам итальянцам, точнее, к Carrozzeria Touring. Секретным оружием миланского ателье была запатентованная в 1936 м технология Superleggera («Сверхлегкая» — в пер. с ит.) с авиационными корнями. Весовая экономия достигалась использованием тонких алюминиевых кузовных панелей, закрепленных на каркасе из трубочек малого диаметра.

Итальянское природное чувство формы превзошло германскую инженерию с ее безупречными математическими расчетами, результаты которых уже тогда проверялись с помощью продувок в аэродинамической трубе. Купе BMW 328 с обтекаемым кузовом от Touring превысило знаковый рубеж в 200 км/ч, что помогло покорить две величайшие вершины автоспорта 1930 х. В 1939 году машина, получившая прозвище Cinderella («Золушка» — в пер. с ит.), первенствовала в 2,0 литровом классе в 24 часовом марафоне в Ле-Мане, а годом позже на ней же была одержана победа в абсолютном зачете в легендарной Mille Miglia по дорогам Италии. Да, та гонка, состоявшаяся уже после начала Второй мировой, прошла в формате «лайт» по укороченной дистанции и в отсутствие многих конкурентов, оказавшихся по другую сторону фронта, но факт есть факт: BMW 328 вошла в историю как одна из всего трех немецких моделей, первенствовавших в Mille Miglia в ее золотой период с 1927 по 1957 год.

В той же гонке 1940 го шестым в общем зачете финишировал родстер со специальным кузовом, изготовленным BMW. Эта машина, за характерные грани в верхней части крыльев прозванная Bugelfalten («Стрелки на брюках» — в пер. с нем.), в годы Второй мировой числилась в гараже Альберта Шпеера, рейхсминистра военной промышленности и личного архитектора Гитлера, а после краха нацистского режима оказалась в СССР. По легенде, генерал ВВС Василий Сталин, сын вождя народов, подарил ее своему другу, летчику-истребителю Алексею Микояну. Сын сталинского наркома поспешил избавиться от родстера, у которого нарушилась регулировка карбюраторов и отсутствовал глушитель. Пройдя через руки Гвидо Адамсона, настройщика органа Домского собора в Риге и «по совместительству» известного коллекционера ретроавтомобилей, Bugelfalten относительно недавно оказался в музее BMW в Мюнхене.

Что же до «328 х» со стандартным кузовом родстер, то они не спешили превращаться в экспонаты. Еще в 1948 году на таком автомобиле гонщик Фрэнк Пратт выиграл Гран-при Австралии. Ну а 2 литровая «шестерка» на базе двигателя М328, созданного до Второй мировой Фрицем Фидлером, стояла на болидах Cooper T20, которые в 1952 году принесли британской «конюшне» первые очки в чемпионате мира «Формулы-1». Собственно же BMW 328 в период с 1936 по 1940 год одержали 141 победу в 172 гонках. Невероятная результативность! Понятно, почему эволюционная в техническом плане модель, выпущенная тиражом менее 500 экземпляров, вошла в 1999 году в число 27 номинантов конкурса «Лучший автомобиль ХХ века».