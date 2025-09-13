Баварская «трешка» — легенда уже при жизни. В этом году ей исполняется 50 лет, и она остается лучшим премиальным автомобилем среднего класса, который сложно превзойти

С 2019 года BMW продала более миллиона моделей 3 й серии седьмого поколения. И даже несмотря на взрывной рост продаж кроссоверов и электромобилей в последние годы, «трешка» по-прежнему остается основой модельного ряда автопроизводителя из Мюнхена. Хотите немного цифр? Около 80% проданных BMW 3 й серии — это седаны, а оставшиеся 20% — универсалы. Половина продаж баварских седанов приходится на Китай, а Германия, США и Великобритания — три следующих по величине рынка с долями 10, 7 и 6% соответственно.

В ходе последнего рестайлинга внешний вид автомобиля немного изменился: передняя часть стала более угловатой, а версия M Sport теперь выглядит агрессивнее. При этом на кузове обновленной модели нет вообще никаких отличий сбоку, да и «корма» подкорректирована лишь незначительно — зачем менять то, что и так было идеально?

С этого года с британского рынка убрали дизельные версии «трешки» — остались только бензиновые. Базовый BMW 320i оснащен 2,0 литровой турбочетверкой мощностью 181 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает у него 7,4 с, максимальная скорость — 224 км/ч, расход топлива — 5,5–5,7 л/100 км. Хотите больше? Тогда обратите внимание на полноприводный BMW M340i xDrive с мягкой гибридной 3,0 литровой наддувной «шестеркой». Он выдает впечатляющие 369 л.с. и разгоняется до сотни за 4,4 с, а «максималка» ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. Заявленный расход по WLTP 7,7–8,8 л/100 км.

BMW 320i — это по-прежнему разумный выбор для тех, кто много ездит. Автомобиль настолько быстр, насколько это необходимо, с комфортной подвеской и сверхплавной 8 ступенчатой автоматической коробкой передач, теперь стандартной для любой «трешки», — механики у этой модели больше нет. При этом в BMW заявляют, что 10% продаж 3 й серии приходится на версию M Performance, а в Великобритании эта доля ближе к 15%. Рядный шестицилиндровый двигатель M340i работает плавно, но может приятно удивить взрывным характером. После рестайлинга «эмка» получила адаптивную выхлопную систему, которая делает мотор тихим в режиме «Комфорт» и грозным в «Спорте».

Седан 3 й серии — настоящий круизер, но при этом с острым рулевым управлением. Возможно, даже слишком острым, что придает характеру автомобиля легкую нервозность на извилистых дорогах. То же касается и тормозов: кажется, что они срабатывают от одной вашей мысли. Приятно видеть, что в BMW по-прежнему хотят создать впечатление, что 3 я серия — спортивный седан, но в наши дни это уже не столь актуально. 48 вольтовая гибридная система снижает расход, хотя движение накатом при выключенном двигателе раздражает. Мотор отключается при замедлении или полной остановке, и, если вы находитесь на кольцевой развязке или перекрестке, где нужно быстро тронуться с места, система «Старт-стоп» реагирует с неприятной задержкой.

В салоне обновленной 3 й серии установлены те же изогнутые экраны, что и в BMW i4. Медиацентр с 14,9 дюймовым дисплеем управляется шайбой iDrive, а также сенсором или голосом. Внедряя эту систему, BMW убрала «физические» элементы управления климат-контролем и перенесла их на экран. Но в отличие от конкурентов виртуальное управление «климатом» на ходу здесь не такое уж и сложное. Рычаг переключения передач превратился в маленький курок, который можно потянуть одним пальцем. Такие опции, как зеркало заднего вида с автоматическим затемнением и датчики парковки по всему периметру, теперь входят в стандартную комплектацию — приятно, но странно, что раньше их не было.

«Трешка» по-прежнему остается идеальным вариантом для тех, кто ищет острых ощущений от вождения, при этом новые технологии позволяют ей соответствовать уровню Mercedes-Benz C-class последнего поколения. И, если вы можете позволить себе M340i, вы точно не разочаруетесь — это будет один из самых приятных автомобилей в вашей жизни.

