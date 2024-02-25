Euro NCAP взялся за старое новым способом

В 2023 году Euro NCAP в очередной раз закрутил гайки регламента, но это точно не повод отказываться от традиций. Одна из них — «массовый предпраздничный забой». На этот раз в качестве подопытных избрали 11 моделей (в основном, разумеется, электрических) из Германии, Китая, Кореи, Японии и — впервые — из Вьетнама. Расклад ясен? Повременим с выводами. Похоже, новая реальность наступила и в сфере автомобильной безопасности.

Классический фронтальный краш-тест с частичным перекрытием безукоризненно прошел только BYD Tang. А в аутсайдерах, помимо «вьетнамца» VF8 с кривовато сработавшим коленным эйрбегом водителя и травмоопасными элементами торпедо, оказались модели Hyundai и Honda, которые смогли защитить грудную клетку водителя лишь на тройку. Удар о жесткий барьер с полным перекрытием? Здесь вне досягаемости ID.7 с максимумом баллов, а в антигероях по-прежнему VF8, Kona, ZR-V. Но если вьетнамский кроссовер защитил грудную клетку водителя и заднего пассажира хотя бы на удовлетворительно, то у представителей более именитых марок дела обстоят куда хуже. ZR-V отхватил неуд за защиту грудной клетки водителя. Kona в этом отношении чуть лучше, но получает полновесную двойку за защиту коленей и бедер «рулевого» из-за его подныривания под ремень безопасности. Аналогичная картина с G9, но это единственный серьезный прокол на все трио испытанных моделей из Поднебесной.

В «столбовом» краш-тесте оступается новая «пятерка» BMW, набравшая лишь три балла за защиту грудной клетки водителя, как и флагманский Kia EV9, который получил такую же неблестящую оценку за целостность груди заднего пассажира после имитации фронтального столкновения со 100 процентным перекрытием. На этом фоне VF8, показавший себя молодцом в классическом и «столбовом» фланговых краш-тестах, но оштрафованный за нештатное срабатывание надувных боковых занавесов, смотрится куда убедительнее. Правда, «вьетнамец» вместе со Smart #3 и ZR-V, несмотря на наличие эйрбега, разделяющего водителя и переднего пассажира, не предотвратил опасное соударение их голов при боковом ударе.

С другой стороны, в «детской» дисциплине VF8 сумел отличиться в лучшую сторону даже в группе из восьми моделей, набравших максимум баллов. Euro NCAP поощрил VF8 за наличие системы автоматической деактивации второго фронтального эйрбега при установке детского спецкресла на месте переднего пассажира. Впрочем, имеющуюся у VF8 систему оповещения о забытом в машине ребенке признали не соответствующей требованиям Euro NCAP. Seal-U и Tang в этом отношении не лучше. У баварской «пятерки», Smart #3 и G9 такого устройства вообще нет. Хотя его наличие едва ли делает более привлекательной Kona, получившую за защиту шеи «10 летнего» манекена при лобовом столкновении с частичным перекрытием тройку с минусом.

И уж совсем безжалостен корейский кроссовер к угодившим под его колеса пешеходам. Куда менее травмоопасны передний бампер и капот у Seal-U, Smart #3, однако максимально гуманен лишь ID.7. Правда, не при движении задним ходом. Тогда система автоматического торможения (АЕВ) модели VW не реагирует на пешеходов, как и аналогичные устройства BMW, Honda, Smart. Kona и EV9, предлагающие эту функцию в качестве опции, остались с «баранкой», а пример им всем подает не только EQE SUV, но и VF8 на пару с G9. В предотвращении столкновений с мотоциклистами АЕВ всех испытуемых показали хорошую и даже отличную эффективность, а разминуться с велосипедистами лучше других удалось BMW 5 Series, в том числе при открывании дверей. В той же ситуации полагаться на автоматического ассистента Kona, Seal-U, ZR-V, G9 стоит с оглядкой. С задачей избежать лобового удара с другим автомобилем на отлично справилась лишь АЕВ кроссовера Mercedes-Benz, тогда как в неуспевающих здесь Seal-U, VF8 и Tang, хотя с последним ситуация запутанная. На схеме соответствующее поле окрашено тревожным красным, а в пояснении утверждается прямо противоположное.

Кто-то из сотрудников Euro NCAP задремал при подготовке материалов? Этого не допустили бы «усталостемеры» ID.7, Smart #3 и EV9, а вот менее строгие контролеры состояния водителя других испытуемых могли и проморгать такую ситуацию.

Если же «рулевой», не справившись с управлением, нырнет на машине в воду, то выбраться из салона окажется проще всего в BMW 5 Series, ID.7 и Seal-U. У других восьми моделей сохранить работоспособность в течение требуемых двух минут смогли только замки дверей, но не электростеклоподъемники.

Вывод по итогам предновогодней серии краш-тестов очевиден: сегодня звучный бренд уже не синоним безопасности, равно и наоборот. А еще напрашивается вопрос — справедливо ли присваивать четырехзвездочный рейтинг моделям, завалившим испытания хотя бы в одной ключевой субдисциплине?

Результаты

испытаний Euro NCAP 1 2 3 4 Бизнес-класс BMW 5 Series ***** 89% 85% 86% 78% VW ID.7 ***** 95% 88% 83% 80% Компактные SUV/кроссоверы Hyundai Kona **** 80% 83% 64% 60% Smart #3 ***** 90% 86% 84% 85% Среднеразмерные SUV/кроссоверы BYD Seal-U ***** 90% 86% 83% 77% Honda ZR-V **** 79% 86% 81% 68% VinFast VF8 **** 87% 90% 80% 85% Полноразмерные SUV/кроссоверы BYD Tang ***** 87% 87% 80% 73% KIA EV9 ***** 84% 88% 76% 83% M-B EQE SUV ***** 87% 90% 80% 85% XPeng G9 ***** 85% 85% 78% 78%

1. Степень защищенности взрослых пассажиров при фронтальных и боковых столкновениях

2. Уровень защищенности детей-пассажиров 6 и 10 лет в специальных креслах, рекомендованных автомобильными компаниями

3. Степень безопасности для пешеходов, вело- и мотоциклистов при наезде на них автомобиля

4. Уровень оснащенности автомобиля системами безопасности