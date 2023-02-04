Самый большой и самый крутой SUV, который производит BMW, впервые подвергся серьезному рестайлингу. Его новый облик производит крайне неоднозначное впечатление. Но, как известно, по одежке встречают. Тест-драйв провели испытатели журнала The Car

Рецепт, по которому создавался BMW Х7, такой же простой и незамысловатый, как рецепт хот-дога. Возьмите седан 7 й серии, натяните на него кузов SUV, добавьте пару сидений и расскажите о его выдающихся внедорожных способностях, которые почти наверняка никогда не будут проверены в деле. Всё! Блюдо готово. Можно подавать.

Вне зависимости от того, любите вы или ненавидите новый дизайн BMW, нельзя отрицать тот факт, что X7 всегда был и остается достойным автомобилем в своем классе. Попробуем разобраться, как обновление повлияло на модель.

Новые визуальные изменения включают подсветку решетки радиатора Iconic Glow и 23-дюймовые легкосплавные диски – самые большие диски, которые когда-либо ставила компания BMW на свои модели серийно. Плюс были внесены некоторые доработки в заднюю часть: здесь появились светодиодные фонари с 3D-рисунком и хромированная планка во всю ширину пятой двери, которую спрятали под прозрачный пластик.

Внутри мы видим ту же информационно-развлекательную систему, что и у нового седана 7-й серии. Она включает 12,3-дюймовую электронную приборную панель, а также изогнутый 14,9-дюймовый экран медиацентра, работающего под управлением новейшей операционной системы BMW iDrive 8.0. Хотя большинству водителей потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть к его бесчисленным функциям, дизайн интерфейса и качество проработки программного обеспечения мультимедиа превосходны.

Покупателям предложена и обновленная линейка двигателей (все с системой мягкого гибрида на 48 В). В ней версия M50i xDrive заменяется на M60i xDrive, а также появляются обновленные версии xDrive40i и xDrive40d. Пневмоподвеска с электронно-управляемыми амортизаторами на обеих осях дарит ощущение безмятежного комфорта, но при этом не кажется мягкой и расхлябанной. Мы не опробовали кроссовер на 23-дюймовых легкосплавных дисках, но подозреваем, что поездка и в этом случае станет комфортной.

Нам достался топовый BMW X7 M60i xDrive, и он дает все, что вы ожидаете от 4,4-литрового твин-турбо V8. Мощный подхват на низких оборотах и кажущееся нескончаемым ускорение от всех его 530 «лошадей». Да и звучит мотор божественно.

Обеспечив высочайший комфорт при езде, инженеры BMW нацелились на лучшую в своем классе управляемость – в настройке шасси принимал участие эксперт с опытом работы в гоночных сериях WTCC и DTM. И автомобиль быстро развеял наши опасения, что это будет наименее драйверский BMW за исключением переднеприводного семейства, в индекс которого справедливо поставили двойку.

Доводку шасси новинки проводили на Нюрбургринге. Причем изначально инженеры зашли в тупик, пока кто-то не предложил изменить тактику с классической аналоговой настройки на цифровую, с доработкой ПО, отвечающего за работу полного привода, усилителя руля, дифференциала и амортизаторов. По словам человека из BMW, который был погружен в этот процесс, настройка заняла два месяца, после чего машина прошла круг Нюрбургринга на пять секунд быстрее.

Во время теста новинки в Калифорнии нам удалось проехать по извилистым дорогам (это миф, что в Америке асфальт укладывают только по прямой), и BMW X7 подтвердил вышесказанное. Рулевое управление оказалось быстрым и точным: X7 хорошо сопротивлялся крену, до последнего цеплялся за дорогу и плавно уходил в скольжение задней осью при более агрессивном вождении. Он, как выяснилось, гораздо динамичнее, чем можно было ожидать от большой «баварской сосиски».

Дорожный просвет в 22 см, полный привод и пневматическая подвеска, которая позволяет задрать кузов еще на 4 см, когда вы едете по бездорожью, должны удовлетворить потребности владельцев SUV чуть больше, чем полностью. Но при этом в BMW лишь вскользь упомянули о внедорожных возможностях новинки и даже не попытались продемонстрировать их на журналистском тест-драйве.

BMW X7 стандартно является семиместным. Второй ряд сидений можно двигать вперед и назад на расстояние до 14,5 см, чтобы изменить соотношение пространства для пассажиров и людей/багажа сзади. На втором ряду достаточно места для двух взрослых седоков, для них есть подлокотники, подстаканники, подогрев сиденья и панель климат-контроля.

При трехрядной посадке багажник у X7 меньше, чем у VW Golf, – всего 326 л. Но второй и третий ряды можно сложить одним нажатием кнопки, получив 750 или 2120 л пространства соответственно.

Расширенный набор систем помощи водителю включает в себя широкий спектр функций, начиная от автоматического торможения при угрозе лобового столкновения и заканчивая новой функцией предупреждения пассажиров об опасности выхода из машины. Впрочем, всем этим сейчас никого не удивишь. А вот функция автоматического выезда с паркинга, когда машина запоминает последние метры перед парковкой и может повторить маневр в обратной последовательности, подчиняясь командам с пульта, не только полезна, но и до сих пор способна вызвать восторг у неподготовленной публики. Как и сам BMW X7.

Для автомобиля, который можно возненавидеть только из-за его огромных размеров, чудовищной решетки радиатора и крайне странных фар, BMW X7 в реальности оказывается даже слишком хорош. По сочетанию роскоши, вместительности, универсальности, динамики и управляемости он не имеет равных среди конкурентов.