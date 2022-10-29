Максимальное число рейтинговых звезд Euro NCAP при отсутствии явных проколов даже в субдисциплинах – картина сколь идиллическая, столь и невыразимо скучная. Тему можно закрыть не открывая? Не скажите!

Из новых 14 моделей, которые в летний период прошли проверку боем, шесть, представленных в этой подборке, либо уже попали, либо вскоре попадут в Россию прямыми или окольными путями. По крайней мере, с точки зрения безопасности, это только улучшит ситуацию на наших дорогах. Однако свои «скелеты в шкафу» есть даже у, казалось бы, круглых отличников Euro NCAP.

В Мюнхене, например, наверняка недоуменно пожимают плечами. Электрический BMW i4 по всем статьям — где-то немного, а где-то

и весьма заметно — уступил по очкам своему «однокласснику» с ДВС от «заклятого друга» Mercedes-Benz. Но почему, собственно?

Во «взрослой» дисциплине превосходство нового поколения C-Class еще как-то обосновано. При фронтальном столкновении с жестким барьером со 100 % м перекрытием «шваб» был безупречен, тогда как «баварец» чуть оступился, защитив грудь водителя и заднего пассажира на четверку. С другой стороны, при фронтальном ударе с частичным перекрытием о сминаемый барьер i4 лучше защитил голени сидящих спереди. Да, лифтбек BMW обходится без центрального эйрбега, разделяющего водителя и переднего пассажира при боковом ударе, но отличные оценки, полученные моделью Mercedes-Benz в этой субдисциплине, снизили до неуда из-за того, что штутгартцы не смогли доказать симметричность действия устройства. Впрочем, два балла лучше, чем ноль.

Но как объяснить отставание i4 от C-Class в «детской» дисциплине, где «баварец» набрал максимум баллов по итогам собственно краш-тестов, а мерседесовская новинка при боковом ударе защитила голову «10 летнего» манекена лишь на тройку? Правда, C-Class поощрили за фирменную систему автоматического отключения пассажирского фронтального эйрбега при установке спереди детского спецкресла в противоход движению. Не слишком ли щедрая компенсация?

Ни i4, ни C-Class не отличились особой гуманностью по отношению к угодившим под колеса пешеходам. Во всяком случае, передняя кромка капота нового поколения Volkswagen Multivan куда менее травмоопасна. Что же до эффективности системы автоматического торможения при угрозе столкновения (АЕВ), то C-Class действительно зорче, чем i4, особенно при выполнении поворота перед движущимся по встречке автомобилем. Хотя обоим премиальным «немцам» в этой субдисциплине далеко до «итальянца» Alfa Romeo Tonale — среди шести испытуемых лишь у него АЕВ отработала почти безукоризненно.

На противоположном полюсе здесь оказалась система нового Kia Sportage, «проспавшая» в повороте и пешехода, и встречный автомобиль. Не порадовал корейский кроссовер и при фронтальном ударе о жесткий барьер со 100 % м перекрытием, а также в «столбовом» краш-тесте, в обоих случаях защитив грудь водителя лишь на тройку. Остальной квинтет продемонстрировал отличную защиту взрослых пассажиров при боковых ударах, но Multivan снизили оценку до четверки из-за обрыва одного из креплений защитного занавеса. Напротив, тот же Sportage вместе с i4 и C-Class стал лучшим среди испытуемых, заработав четыре балла за степень смещения водителя внутрь салона при боковом ударе в противоположный от него борт.

А электрический кроссовер Kia EV6, помимо высокой эффективности АЕВ во всех ситуациях (кроме реакции на пешехода в повороте), записал в свой актив «дружественность» по отношению к автомобилю, с которым сталкивается. Tonale и Multivan в этом плане просто грубияны. Зато бизнесвэн Volkswagen, как и положено автомобилю такого класса, отлично отработал в «детской» дисциплине, тогда как EV6 при боковом ударе защитил голову «10 летнего» манекена лишь на тройку. Также на удовлетворительно электрический «кореец» оберегает от получения травм грудь и левую голень водителя при фронтальном краш-тесте с частичным перекрытием. Оставляет желать лучшего и эффективность задних подголовников EV6, которому тут составляют компанию Sportage и Tonale.

Но это довольно частое явление, а вот чего давно не случалось в краш-тестах Euro NCAP, так это установление новых рекордов. На сей раз новый Volkswagen Multivan стал лучшим в своем сегменте по оснащенности «умными» системами безопасности. А Mercedes-Benz C-Class удостоился специального приза Advanced Reward за систему обмена данными о дорожной ситуации с другими автомобилями.



Результаты краш-тестов Euro NCAP 1 2 3 4 Средний класс BMW i4 87% 87% 71% 64% Mercedes-Benz C-Class new 93% 89% 80% 82% Среднеразмерные SUV/кроссоверы Alfa Romeo Tonale 83% 85% 67% 85% Kia EV6 90% 86% 64% 87% Kia Sportage new 87% 86% 66% 72% Бизнесвэны VW Multivan new 90% 89% 69% 87%

Степень защищенности взрослых пассажиров при фронтальных и боковых столкновениях Степень защищенности детей-пассажиров 6 и 10 лет в специальных креслах, рекомендованных автомобильными компаниями Степень безопасности для пешеходов при наезде на них автомобиля Степень оснащенности автомобиля системами безопасности