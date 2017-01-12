"История Mazda. Под присмотром бога"

В нынешнем году исполнилось 85 лет с того дня, как первый грузовой мотоцикл Mazda покинул ворота завода в Хиросиме, и это хороший повод вспомнить, как все для этой марки начиналось

Строго говоря, история фирмы восходит к самому началу 20-х годов, когда сын простого рыбака Дзудзиро Мацуда основал в Хиросиме компанию под названием Toyo Cork Kogyo, занимавшуюся производством пробки. Дела шли в гору, и это позволило создателю фирмы развернуть производство машиностроительного оборудования, а затем и провести своеобразный эксперимент – выпустить несколько партий мотоциклов, которые для Японии того времени были настоящей экзотикой.

Увы, эксперимент получился неудачным – спрос на мотоциклы оказался слабый. Зато на грузовую технику он рос из года в год: страна развивала промышленность, моторизовала армию. Все эти перемены стали возможны благодаря финансовой поддержке старой японской дзайбацу «Сумимото», в орбиту которой попало предприятие.

Путь к совершенству

В 1931 году компания была переименована в Mazda. Почему? Сами японцы объясняют так: во-первых, это слово было созвучно фамилии ее основателя г-на Мацуда, во-вторых, это еще и имя древнего азиатского бога Ахура Мазда – творца всего сущего.

Первенцем новой марки стал трицикл с грузовой платформой Mazda Go. Он продавался не только на внутреннем рынке, но также поставлялся в императорскую армию и даже шел на экспорт в Индию и Китай.

Первый же легковой автомобиль Mazda появился на свет в 1940 году и стал копией одной из моделей британской марки Austin. Ничего удивительного в том нет, копирование иностранной техники в те времена было обычной практикой. Выпуск пассажирских машин продолжался до вступления Японии во Вторую мировую войну, в годы которой фирма сосредоточилась на выпуске грузовиков и строительной техники.

Война привела Японию к огромной трагедии: 6 августа 1945 года США сбросили на Хиросиму атомную бомбу. В результате бомбардировки погибло почти 100 тыс. жителей города, однако по счастливой случайности завод Mazda практически не пострадал, и на его территории начал работать координационный центр по оказанию помощи пострадавшим горожанам. Затем корпорация принимала активное участие в восстановлении Хиросимы.

В 1948 году завод Mazda вновь приступил к выпуску трехколесных грузовичков, а год спустя Тэнудзи Мацуда – сын основателя фирмы, стал председателем правления совета директоров компании. И уже в начале 50-х годов в Японии стали продавать экономичный малолитражный автомобиль, прототип которого разработали специалисты Mazda.

В 1960 году появилась первая послевоенная модель Mazda R360, годом позже – пикап Proceed B-series 1500. Объемы выпуска поначалу были относительно скромными, но вскоре компания вышла на более высокий уровень и смогла составить конкуренцию крупнейшим японским автомобильным брендам – Toyota и Nissan.

Отличительной чертой Mazda всегда являлся присущий ей дух новаторства, компания смело бралась за реализацию проектов и технологий, которые были не по плечу другим. Наиболее ярко это продемонстрировала история с роторным двигателем Ванкеля, который позволял сделать автомобиль динамичнее. Японская фирма приобрела данную технологию в конце 50-х, произвела серьезные исследования в этой области и создала целую линейку моделей, оснащенных роторными моторами. В этой связи достаточно вспомнить Cosmo 110S, RX-2 и ставшую легендарной RX-7. Использовали двигатель Ванкеля и при создании гоночных автомобилей серии 787, один из которых в 1991 году завоевал первое место в гонке «24 часа Ле-Мана».

Правда, с финансовой точки зрения проект оказался весьма неоднозначным, поскольку требовал серьезных затрат на доработку агрегата и запуск его в серийное производство. Тем не менее компания справилась с этими проблемами, да так, что руководство Ford Motor Company приняло решение начать переговоры с Mazda об обмене технологиями, которые впоследствии вылились в многолетнее сотрудничество, а в 1970 году американцы объявили о покупке 20% акций японского партнера (впоследствии эта доля даже возросла). Но что интересно, все подписанные между корпорациями соглашения не касались двигателя Ванкеля, он так и остался собственностью Mazda.

Впрочем, затем возник некоторый перерыв, и все решили, что эра роторных моторов подошла к концу. Но в прошлом году выяснилось, что японская компания просто использовала это время для того, чтобы разработать уже новый ротор, отвечающий современным требованиям по экономичности, производительности и воздействию на окружающую среду.

Покоряя Америку

В 1970 году Mazda вышла на американский рынок, причем сразу с восемью моделями, и ее продукция имела ошеломляющий успех. Наиболее интересной с точки зрения американских покупателей считалась роторная RX-2, поставлявшаяся в США с кузовами седан и купе. Спустя полгода американское отделение компании – Mazda Motors of America, штаб-квартира которого располагалась в Комптоне (Калифорния), объявило, что предоставит право на продажу своих авто 80 дилерам при условии, что каждый из них будет обладать капиталом не менее 650 тыс. долларов. Каково же было удивление руководства, когда в течение первой же недели пришло 2300 предложений о сотрудничестве, исходивших как от отдельных бизнесменов, так и от крупных фирм. Все они были уверены, что марку Mazda в Америке ждет блестящее будущее.

И действительно, за ее моделями выстраивались очереди, чего в Соединенных Штатах не видели со времен триумфального шествия фольксвагеновского «Жука». Ждать приходилось по два-три месяца, а то и больше. Особенно нетерпеливые поклонники бренда переплачивали по две с лишним тысячи долларов только за то, чтобы получить предмет своей мечты немедленно.

В 1971 году объем продаж Mazda в США составил 20 тыс. штук, в следующем – 63 тыс., а еще год спустя достиг 119 тыс. единиц. Марка вышла на шестое место среди компаний, импортировавших свою продукцию в США, оставив позади такие знаменитые бренды, как Volvo, Fiat и Audi. Из японских производителей вперед прорвались только Toyota и Nissan. Причем три четверти продаваемых моделей Mazda оснащались роторными двигателями. Это был триумф!

Однако и оборвалось все почти в одночасье. Причиной стал энергетический кризис середины 70-х. Американцы перестали покупать авто, потреблявшие много топлива, а роторные Mazda были именно такими: RX-2, например, расходовал до 15 л горючего на 100 км. До кризиса в США это считалось нормальным, но в трудное время стало расточительством. Продажи упали вдвое, финансовое положение корпорации становилось угрожающим.

Упорство и труд

Ситуация была настолько серьезной, что в деловых кругах пошли слухи о банкротстве и ликвидации компании. Несмотря на сложные условия, руководство фирмы нашло необходимые финансовые ресурсы, и марка осталась на плаву. Правда, от массового производства роторных двигателей пришлось отказаться и сосредоточиться на машинах, оснащавшихся обычными ДВС. Благодаря упорному труду сотрудников компания сумела наладить выпуск автомобилей, за которые покупатель снова с удовольствием голосовал своим кошельком. С годами корпорации Mazda удалось восстановить положение на рынке США и расширить свое влияние на другие мировые рынки.

В ХХI веке компания успешно удерживает позиции, завоеванные в прошлом столетии. Так, в 2010 году объем производства на ее предприятиях превысил 1,3 млн автомобилей. Сегодня Mazda имеет два завода в Японии (расположенных в городах Хиросима и Хофу) и несколько предприятий за ее пределами (в том числе в России). Ее официальные дилеры работают в 148 странах. Хотя экономический кризис в нашей стране вносит свои поправки в статистику. Так, в 2015 году общий объем продаж компании на территории РФ составил 25 978 автомобилей, что на 48,8% меньше, чем было годом ранее. Тем не менее корпорация с надеждой смотрит в будущее и прекращать сотрудничество не собирается. Более того, недавно она объявила, что во Владивостоке будет введен в строй ее завод по производству современных двигателей. Что ж, чем-чем, а кризисами Mazda точно не удивить!