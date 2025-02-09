У компании Mazda есть множество кроссоверов, но до сих пор не было ни одного с семью сиденьями, по крайней мере в Европе. Теперь этот пробел восполнен

Последняя Mazda с тремя рядами сидений, которую можно было купить в Великобритании, — «пятерка». Помните такой минивэн? Нет? Мы тоже забыли этот ничем не примечательный автомобиль. Но теперь на сцену выходит новый трехрядный флагманский кроссовер CX-80, которому предстоит конкурировать со Skoda Kodiaq и Hyundai Santa Fe. По силам ли новой Mazda тягаться с такими соперниками?

Если вам кажется, что Mazda CX-80 выглядит знакомо, то вам не кажется. Передняя часть этого кроссовера такая же, как у CX-60, европейского бестселлера японской компании, ставшего первым подзаряжаемым гибридом в истории Mazda. По сути, CX-80 является растянутым на четверть метра вариантом «шестидесятки» — с увеличенной колесной базой, третьим рядом сидений и новой «кормой».

Выбор силовых агрегатов у этого кроссовера такой же, как у CX-60, за исключением базового заднеприводного дизельного варианта, который недоступен в CX-80, как бы нам ни нравилась идея экономичного семиместного кроссовера с двумя ведущими колесами. Все Mazda CX-80 поставляются с полным приводом и 8 ступенчатым автоматом. Есть возможность выбора подзаряжаемого гибрида на базе 2,5 литровой «четверки» суммарной мощностью 323 л.с. или рядной мягкогибридной дизельной «шестерки» объемом 3,3 л, развивающей 251 л.с.

Инженеры из Хиросимы хорошо поработали над настройкой подвески: едет Mazda CX-80 гораздо лучше CX-60. Она ощущается более устойчивой даже на изнуряющей смеси провинциальных дорог не лучшего качества, где пролегает наш испытательный маршрут. Этому, несомненно, способствует длинная колесная база, а также тот факт, что на CX-80 не ставят безумные 22 дюймовые колеса. Тем не менее по уровню комфорта этот кроссовер все же недотягивает до Skoda Kodiaq.

Как и в случае с CX-60, гибридная версия нас разочаровала. Она на удивление туповата, и вам нужно выбирать «спортивный» режим, чтобы кроссовер хоть немного соответствовал бы заявленным данным разгона. «По паспорту» CX-80 PHEV набирает сотню с места за 6,8 с, но по ощущениям едет он не быстрее дизельной версии, которая ускоряется от 0 до 100 км/ч за 8,4 с. Еще один минус гибрида от Mazda — вы всегда чувствуете момент, когда в работу включается ДВС, хотя конкуренты себе такого не позволяют.

Мы любим автомобили Mazda за то, как они едут, и CX-80 не является исключением. Машина не пытается скрыть свои размеры и вес: крены в поворотах присутствуют. При этом рулевое управление хорошо сбалансировано, отличается быстрым и точным откликом — более чем приемлемым для семиместного кроссовера без спортивных амбиций. Причем и здесь дизельный вариант оказался лучше: за счет меньшего веса он чувствуется более маневренным и послушным, чем PHEV.

Салон у Mazda CX-80 получился очень просторным. Центральный ряд обеспечивает достаточно места для взрослых высокого роста и удобный доступ к третьему ряду кресел. Пространство в хвосте машины больше подходит для детей, хотя и взрослые смогут здесь сидеть без особого дискомфорта, если ехать недалеко. Багажник не такой вместительный, как у Skoda Kodiaq, но, в отличие от последнего, Mazda предлагает PHEV с семью сиденьями.

Здесь все хорошо также с эргономикой, и, если вы не поклонник сенсорных экранов, вам понравится салон CX-80. Медиасистема управляется поворотным контроллером на центральном тоннеле, что напоминает оригинальную систему iDrive от BMW. С большим количеством «физических» кнопок такое решение кажется идеальным для семейного кроссовера. Качество сборки отличное, везде использованы хорошие материалы, хотя, нам кажется, что отделка из белого клена в топовой комплектации Takumi несколько удешевляет салон.

Цены на CX-80 начинаются от 48?920 фунтов стерлингов за PHEV и от 51?455 — за дизель, что делает его самым дорогим автомобилем Mazda на рынке. Новый Skoda Kodiaq стартует с меньших денег, однако он не такой просторный, как Mazda CX-80, и при оснащении всеми дополнительными опциями разница в цене нивелируется.

Кстати, изначально Mazda обещала рядный 6 цилиндровый бензиновый двигатель Skyactiv-X. А потом заявила, что из-за изменившихся рыночных условий он больше не рассматривается. Лучше бы этот мотор был. Ведь подзаряжаемый гибридный привод — главное слабое место Mazda CX-80.