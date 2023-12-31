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Этюд в желто-зеленых тонах

BYD Dolphin дружелюбен даже к «партнеру» по лобовому столкновению
BYD Dolphin дружелюбен даже к «партнеру» по лобовому столкновению
Xpeng P7 не дрогнул в жестком «столбовом» краш-тесте
Xpeng P7 не дрогнул в жестком «столбовом» краш-тесте
При лобовом ударе у Xpeng P7 сработали и боковые занавесы
При лобовом ударе у Xpeng P7 сработали и боковые занавесы
Стать отличником по новым правилам Euro NCAP нелегко, но возможно
Стать отличником по новым правилам Euro NCAP нелегко, но возможно

«Китайцы» — новые передовики краш-тестов Euro NCAP

На сегодняшний день из шести моделей, испытанных Euro NCAP по новым, усложненным правилам, пять — представители китайских марок. Если замысел заключался в том, чтобы на их примере показать почтеннейшей публике, насколько теперь усложнилась задача автопроизводителей, то он блестяще провалился. Прошедшие проверку боем «китайцы» разных сегментов в полном составе вошли в число отличников Euro NCAP. На схемах, отражающих результаты испытаний моделей Made in China, доминируют жизнеутверждающие зеленые и желтые тона. По итогам октябрьской серии краш-тестов микровкрапление красного (аналог оценки «неудовлетворительно») появилось только в файле среднеразмерного седана Xpeng P7, система автоматического торможения которого проморгала опасное сближение с другим автомобилем на встречных курсах. Но это ровно то исключение, которое подтверждает правило.

В Euro NCAP-классике результаты трио китайских электромобилей оказались практически образцовыми, причем даже в тех дисциплинах, где нередко спотыкаются гранды отрасли. Так, Dolphin на отлично защитил взрослых пассажиров при стандартном фланговом ударе, Р7 — в более жестком «столбовом» тесте, а Seal — в обоих случаях. На радость пешеходам исключительно зеленым цветом на схемах окрашены не только передние бамперы, но и особенно проблемная кромка капота. После этого как нечто само собой разумеющееся воспринимаются максимальные оценки испытуемых за эффективность подголовников обоих рядов сидений и в «детских» тестах. В графу «Помарки» можно занести разве что неидеальную защиту грудной клетки водителя при фронтальном столкновении с частичным (Dolphin) и полным (Р7) перекрытием, а в случае с моделью Xpeng — также избыточное смещение внутрь салона пассажира при боковом ударе.

А как показали себя представители Поднебесной в новых дисциплинах? Самой серьезной проблемой оказалось несоответствие систем сигнализации о забытом в машине ребенке у Dolphin и Seal (в Р7 это устройство вообще отсутствовало) требованиям Euro NCAP. Так же дело обстояло у моделей NIO, испытанных ранее. Похоже, у китайцев просто возникли сложности с переводом регламента. В BYD и Xpeng придется поработать и над эффективностью систем слежения за состоянием водителя. В первом случае эти контролеры фиксировали только состояние сна человека за рулем, а на Р7 устройство не отреагировало на разговоры водителя по телефону без системы hands free. В тесте автомобилей на «утапливание» в течение требуемых двух минут отработали электроприводы замков дверей у всего трио, но у Seal и P7 с этой же задачей не справились механизмы стеклоподъемников.

Можно было бы ожидать, что «китайцы» столкнутся с трудностями в самых высокотехнологичных субдисциплинах — проверке эффективности АЕВ и системы предупреждения о приближении велосипедиста к остановившемуся для высадки пассажиров автомобилю. Ничего подобного! Кроме уже упомянутой осечки АЕВ на Р7, модели из КНР прошли эти тесты практически на ура, а в сценариях, где моделировалась угроза столкновения с мотоциклистом, трио набрало максимум баллов, что, в частности, позволило Dolphin установить абсолютный классовый рекорд в дисциплине, отражающей степень угрозы, которую представляет автомобиль при наезде на пешеходов, вело- и мотоциклистов. Ждем, чем ответят представители именитых марок...

             

РЕЗУЛЬТАТЫ
ИСПЫТАНИЙ Euro NCAP

1

2

3

4

МАЛЫЙ КЛАСС

 

 

 

 

BYD Dolphin    

 79% 

 89% 

 87% 

 85% 

СРЕДНИЙ КЛАСС

 

 

 

 

BYD Seal     

89%

87%

82%

76%

Xpeng P7    

87%

81%

81%

78%
  1. Степень защищенности взрослых пассажиров при фронтальных и боковых столкновениях
  2. Степень защищенности детей-пассажиров 6 и 10 лет в специальных креслах, рекомендованных автомобильными компаниями
  3. Степень безопасности пешеходов, вело- и мотоциклистов при наезде на них автомобиля
  4. Степень оснащенности автомобиля системами безопасности

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