«Китайцы» — новые передовики краш-тестов Euro NCAP

На сегодняшний день из шести моделей, испытанных Euro NCAP по новым, усложненным правилам, пять — представители китайских марок. Если замысел заключался в том, чтобы на их примере показать почтеннейшей публике, насколько теперь усложнилась задача автопроизводителей, то он блестяще провалился. Прошедшие проверку боем «китайцы» разных сегментов в полном составе вошли в число отличников Euro NCAP. На схемах, отражающих результаты испытаний моделей Made in China, доминируют жизнеутверждающие зеленые и желтые тона. По итогам октябрьской серии краш-тестов микровкрапление красного (аналог оценки «неудовлетворительно») появилось только в файле среднеразмерного седана Xpeng P7, система автоматического торможения которого проморгала опасное сближение с другим автомобилем на встречных курсах. Но это ровно то исключение, которое подтверждает правило.

В Euro NCAP-классике результаты трио китайских электромобилей оказались практически образцовыми, причем даже в тех дисциплинах, где нередко спотыкаются гранды отрасли. Так, Dolphin на отлично защитил взрослых пассажиров при стандартном фланговом ударе, Р7 — в более жестком «столбовом» тесте, а Seal — в обоих случаях. На радость пешеходам исключительно зеленым цветом на схемах окрашены не только передние бамперы, но и особенно проблемная кромка капота. После этого как нечто само собой разумеющееся воспринимаются максимальные оценки испытуемых за эффективность подголовников обоих рядов сидений и в «детских» тестах. В графу «Помарки» можно занести разве что неидеальную защиту грудной клетки водителя при фронтальном столкновении с частичным (Dolphin) и полным (Р7) перекрытием, а в случае с моделью Xpeng — также избыточное смещение внутрь салона пассажира при боковом ударе.

А как показали себя представители Поднебесной в новых дисциплинах? Самой серьезной проблемой оказалось несоответствие систем сигнализации о забытом в машине ребенке у Dolphin и Seal (в Р7 это устройство вообще отсутствовало) требованиям Euro NCAP. Так же дело обстояло у моделей NIO, испытанных ранее. Похоже, у китайцев просто возникли сложности с переводом регламента. В BYD и Xpeng придется поработать и над эффективностью систем слежения за состоянием водителя. В первом случае эти контролеры фиксировали только состояние сна человека за рулем, а на Р7 устройство не отреагировало на разговоры водителя по телефону без системы hands free. В тесте автомобилей на «утапливание» в течение требуемых двух минут отработали электроприводы замков дверей у всего трио, но у Seal и P7 с этой же задачей не справились механизмы стеклоподъемников.

Можно было бы ожидать, что «китайцы» столкнутся с трудностями в самых высокотехнологичных субдисциплинах — проверке эффективности АЕВ и системы предупреждения о приближении велосипедиста к остановившемуся для высадки пассажиров автомобилю. Ничего подобного! Кроме уже упомянутой осечки АЕВ на Р7, модели из КНР прошли эти тесты практически на ура, а в сценариях, где моделировалась угроза столкновения с мотоциклистом, трио набрало максимум баллов, что, в частности, позволило Dolphin установить абсолютный классовый рекорд в дисциплине, отражающей степень угрозы, которую представляет автомобиль при наезде на пешеходов, вело- и мотоциклистов. Ждем, чем ответят представители именитых марок...

РЕЗУЛЬТАТЫ

ИСПЫТАНИЙ Euro NCAP 1 2 3 4 МАЛЫЙ КЛАСС BYD Dolphin 79% 89% 87% 85% СРЕДНИЙ КЛАСС BYD Seal 89% 87% 82% 76% Xpeng P7 87% 81% 81% 78%

Степень защищенности взрослых пассажиров при фронтальных и боковых столкновениях Степень защищенности детей-пассажиров 6 и 10 лет в специальных креслах, рекомендованных автомобильными компаниями Степень безопасности пешеходов, вело- и мотоциклистов при наезде на них автомобиля Степень оснащенности автомобиля системами безопасности