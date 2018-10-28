В преддверии коммерческого биеннале IAA 2018 компания MAN Truck & Bus показала в действии свои новейшие грузовики, автобусы, а также технологии – как настоящего, так и будущего

Ключевыми словами во время смотра всего модельного ряда стала современная триада: «электромобильность», «цифровизация» и «очередные шаги на пути к автономному вождению». Вокруг этих понятий теперь вращается вся автоиндустрия, но каждый производитель подходит к проблемам оптимизации труда водителя, перевозок и нагрузки на окружающую среду по-разному.

Электроперспективы

В MAN Truck & Bus уверены, что будущее городов связано с электротягой – она вытеснит двигатели внутреннего сгорания из всех городских коммерческих автомобилей полной массой от 3 до 26 т. Преимущества: нет вредных выбросов и почти нет шума. Значит, можно разгрузить городские улицы днем за счет доставки грузов ночью. И сейчас MAN разрабатывает новый городской электробус, который органично войдет в повседневную жизнь горожан. Прототип Lion’s City E впервые покажут на IAA 2018, а в серию 12-метровые машины пойдут уже к концу 2021 года.

Запас хода электробусов на первом этапе составит 120–150 км, позднее он превысит 200 км. Одна из серьезных проблем, которую решают создатели этих машин, – поддержание комфортного климата в салоне, притом что зимой нужно обогревать и сами тяговые батареи. Но электрическая эра уже не за горами: к концу следующего года появится автобус Lion’s City 12 G – мягкий гибрид с новым двигателем Е18 CNG, работающим на сжатом природном газе.

Серийное производство грузовиков eTGM тоже начнется в 2021-м, но уже скоро пройдут их пробные коммерческие испытания. Раньше других (этой осенью) в Европе появятся развозные электровэны eTGE. На машинах eTGM и eTGЕ, загруженных балластом, я с удовольствием прокатился по территории строящейся части четвертого аэропорта Берлина.

На виртуальной сцепке

Экономия ресурсов, сохранение окружающей среды и оптимизация труда водителей – еще три заповеди современной автоиндустрии, особенно для производителей коммерческого транспорта. Если до четвертого и пятого уровней автономности вождения остается еще лет 10–15, то на уровне второго уже происходит много интересного. Например, два года назад в ходе демопробега прошел смотр караванов нового типа, когда на виртуальной сцепке идет пара, а то и больше автопоездов.

Технология MAN Truck & Bus развивается, и в середине этого лета она вышла на реальную дорогу Германии. На трассе А9 Нюрнберг – Мюнхен было выделено 125 км, где фуры могли двигаться караванами по два автопоезда. В версии MAN при движении такого конвоя водитель второго грузовика чувствует себя намного свободней, чем его коллега в лидирующей машине, но контролировать обстановку все же должен: при нештатной ситуации он вмешивается в управление.

Автомобили общаются между собой с помощью специального протокола связи (WLAN ITS-G5) и в идеале движутся на дистанции 10–15 м. При этом второй автопоезд находится в аэродинамическом потоке лидера, за счет чего экономится до 10% топлива и снижается объем вредных выбросов. Благодаря таким системам, как адаптивный круиз-контроль и ассистент экстренного торможения, обеспечивается безопасность даже тогда, когда в караван встраивается третий автомобиль. С безопасным торможением в такой ситуации обычному водителю справиться не под силу, а по команде электроники торможение начинается уже через 5 миллисекунд. Это означает, что попутных столкновений становится меньше. Правда, распространение такой технологии требует доработки законодательной базы, принятия технологии обществом и массового производства «электронных сцепок».

«Умными» ассистентами насыщаются и другие коммерческие автомобили. Если говорить о количестве систем помощи водителю и когнитивных функций, то один из лидеров в классе – модель MAN TGE, на которую может устанавливаться более 20 таких помощников.

Лицом к клиентам

Говоря об автоматизации вождения, понимаешь: потребность в водителях будет сокращаться. Зато набирает обороты спрос на новую профессию – специалиста по управлению автопарками с применением всей мощи современных технологий. В MAN это третье инновационное и стремительно развивающееся направление.

Огромное количество датчиков и систем связи на автомобилях дает возможность отслеживать множество рабочих параметров и детально контролировать состояние водителя и машины на маршруте. Эта информация используется, чтобы автомобили работали более экономично и с меньшим вредом для окружающей среды.

Два года назад с этой целью MAN основала цифровой бренд RIO, ставший еще через год независимым брендом Volkswagen Truck & Bus. Цель программы – помощь корпоративным клиентам (в том числе мультибрендовым) в оптимизации перевозок и затрат. Широкий спектр этих услуг, называемых MAN Digital Services, будет также продемонстрирован на IAA 2018.