Самый большой завод по выпуску автобусов концерна MAN Truck & Bus принял целый десант российских журналистов, которым показали весь технологический цикл производства и рассказали о планах и перспективах бренда

Автобусный завод MAN расположен непосредственно в столице Турции Анкаре. Но главное – это завод-флагман. Будучи крупнейшим среди всех предприятий компании, выпускающих автобусы, он первым внедряет различные инновационные процессы, нацеленные на сохранение лидирующих позиций MAN Truck & Bus в сегменте транспорта для пассажирских перевозок.

Учитывая это, компания «МАН Трак энд Бас РУС» решила провести традиционную большую пресс-конференцию в выездном формате – в стенах турецкого завода, где выпускается вся гамма автобусов MAN и Neoplan: линейки городских, туристических и междугородних машин, а также автобусы премиум-класса. В том числе для российских потребителей, которые из Анкары получают такие прогрессивные модели, как MAN Lion’s Coach и Lion’s Intercity, Neoplan Tourliner и Cityliner. Всего же на заводе в среднем ежегодно собирают 3950 единиц продукции, которая отгружается в 50 стран. Важно, что еще в 2012 году на предприятии был открыт собственный R&D-центр, где трудятся конструкторы и аналитики, проводятся тесты автобусов.

В самой компании этот завод называют центром компетенций. Здесь постоянно совершенствуется весь цикл производственных процессов, оптимизируются логистические операции, действует уникальная система управления MAN, которая гарантирует отменное качество продукции и ее своевременную отгрузку клиентам, причем независимо от сложности заказа.

Вместе с тем прибывших журналистов интересовало, как развивается бизнес компании в России, чего ожидать от нее отечественным потребителям, ценящим продукцию немецкого концерна. На большинство вопросов СМИ ответил генеральный директор ООО «МАН Трак энд Бас РУС» Ян Айхингер, который в феврале 2020 года перешел на эту должность с позиции вице-президента по товарному маркетингу MAN Truck & Bus AG.

Прежде всего, в 2019 году MAN в нашей стране укрепил свои позиции, сумев реализовать 4898 грузовых автомобилей, – доля компании возросла как среди всего рынка транспортных средств, так и внутри «большой европейской семерки» (EU-7). В частности, компания возглавила рейтинг продаж тягачей с колесной формулой 6х6, оставаясь в числе лидеров сегмента седельных тягачей 6х4 и в категории «Другие шасси». Еще более впечатляющих показателей концерн добился по самосвальной технике. Так, доля MAN на рынке самосвалов 8х8 составила 43,1%, отличные результаты он показал и в других классах таких машин.

Наконец, концерн чувствует себя уверенно в сегменте автобусов, где он представлен марками MAN и Neoplan. На два этих бренда в 2019 году пришлось более 52% от числа контрактов, заключенных в России с компаниями из EU-7, причем особенно востребованными оказались модели в классах туристических и междугородних автобусов. О том, насколько надежна и комфортабельна эта продукция, свидетельствует то, что сразу три машины MAN Lion’s Coach получил хоккейный клуб «Динамо», а Neoplan Cityliner в специальном исполнении был передан сборной России по футболу. Кроме того, Мосгортранс подписал договор на 143 единицы Lion’s Coach, предназначенных для заказных перевозок.

Что же касается дальнейших перспектив, то осенью 2020 года компания представит на российском рынке новое поколение грузовиков MAN Truck Next Generation, продолжит укрепление своей сервисно-сбытовой сети и наряду с транспортными средствами будет продвигать свои инновационные продукты. В частности, речь идет о телематической платформе MAN Pride, которая дает возможность существенно повысить эффективность эксплуатируемой техники, что уже подтвердили многие руководители российских корпоративных автопарков.