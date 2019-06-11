Эффективность бизнеса и повышение производительности труда сегодня во главе угла деятельности всех автопроизводителей планеты. Отправившись в Польшу, мы узнали, как работает самое новое и самое большое в Европе сборочное предприятие компании MAN
Завод в Ниполомице, пригороде Кракова, – самый современный среди всех предприятий MAN. Тут размещается сборочное производство полного цикла, где собирают всю линейку тяжелых грузовиков бренда полной массой более 16 т. Первый из них – MAN TGA – был выпущен в 2007 году.
Две сборочные линии разделены на 42 участка. На первой формируют раму будущего автомобиля, после чего она направляется на окраску и антикоррозийную обработку. Затем по раме прокладывают тормозные магистрали и жгуты электропроводки. Одновременно в соседнем цеху собираются мосты, уже с тормозами, карданными валами и подвесками. Самое интересное в том, что по одной линии друг за другом идут машины разных конфигураций – от всем привычных двухосных магистральных тягачей с дисковыми тормозами и пневмоподвеской до тяжелых самосвалов с колесной формулой 8x8 с рессорами и барабанными тормозами.
Конечно же, производство максимально синхронизировано, и каждая рама «обзаводится» именно своими агрегатами, притом что они могут быть самыми необычными. К примеру, у польского завода много заказов из Великобритании, а англичане любят нестандартные машины с колесной формулой 6x2, где подкатной, подъемной осью может быть как третья, так и вторая (!), что добавляет сложностей рабочим и технологам.
Кстати, любопытно соотношение ручного труда и автоматизации. Все сборочные операции выполняются руками (само собой, при помощи пневмо- и электроинструмента), а вот различные детали и агрегаты подвозят к рабочим местам роботизированные тележки.
После того как рама превращается в шасси, традиционно происходит «свадьба»: на раму монтируют двигатель с коробкой передач (мотор приходит на завод полностью собранный и заправленный маслом). На этом этапе выяснилась примечательная деталь: половина силовых агрегатов идет с автоматизированными коробками ZF, а вторая часть – с трансмиссией OptiCruise от Scania. Последняя давно доказала свою эффективность, но к нам – в Россию – такие модификации пока не отгружают. Видимо, все дело в том, что они дороже.
Полностью собранные кабины на польское предприятие доставляются из Мюнхена, рабочим остается только закрепить кабину на раме и подсоединить электрические разъемы. Поскольку много машин заказывают англичане, то они, естественно, праворульные. Но кабины MAN TGS/TGX изначально проектировались с возможностью монтажа как левого, так и правого руля.
После монтажа кабины грузовик ставят на колеса, а затем, заправив тормозной и охлаждающей жидкостью, запускают двигатель. Все! Дальше автомобиль отправляется на участок, где регулируется сход-развал, и после финального контроля качества выкатывается на площадку готовой продукции.
На первый взгляд завод как завод, вроде бы ничего необычного. Вот только когда знакомишься с его производственной статистикой, наступает легкое головокружение. К примеру, на сборочной линии, работающей в две смены, силами 600 человек выпускается 95 грузовиков в день! То есть меньше чем через каждые 10 минут с конвейера сходит новый MAN. В 2018 году завод собрал 19,5 тыс. тяжелых грузовиков, а в планах на текущий год стоит цифра еще более весомая – 20,5 тыс. единиц. При этом руководство утверждает, что завод недогружен: даже с тем количеством рабочих, что есть сейчас, можно ежесуточно выпускать 140 машин, а если набрать третью смену, то и 210! Кстати, обращает на себя внимание отточенная работа специалистов по логистике: на предприятии всегда есть запас деталей на полтора рабочих дня (три смены), а площадка готовой продукции рассчитана всего на 300 мест – собранные автомобили сразу же отправляются клиентам.
Наконец, несколько слов об эффективности. Средняя зарплата рабочего на конвейере – 1000 евро до уплаты налогов (около 700 евро чистыми). Это в 2–2,5 раза меньше, чем на заводах MAN в Германии и Австрии. Из интересных бонусов: для рабочих на предприятии есть собственный, полностью укомплектованный тренажерами спортзал и тренер, а если этого мало, то можно получить оплаченный абонемент в любой другой фитнес-центр. Пожалуй, о такой бизнес-модели многим другим производителям остается лишь мечтать.
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