Автомобильный портал Motorpage
Короли и «капуста»

Smart 1 (2023) салон
Кроссовер радует просторным салоном, а также возможностью увеличить объем багажника за счет подвижного заднего дивана
Smart 1 (2023) салонSmart 1 (2023) антикрыло
Smart 1 (2023) вид сзади
С предшественниками новый Smart роднит только забавная внешность

После нескольких лет застоя Smart начинает возрождение и дивергенцию бренда. Для начала нас ждет электрический кроссовер, причем он значительно больше, чем 5 дверный Smart Forfour, не говоря уже о крошечном Fortwo

Вам интересно, а настоящий ли это Smart? Представьте себе, нам тоже. Ведь его первоначальная концепция заключалась в эффективности использования пространства. Владельцы таких машин были королями парковки! Эта концепция сделала марку узнаваемой, но не принесла денег. И потому сейчас в Smart решили поступиться принципами ради прибыли. Сделать кроссовер и, как все, стричь «капусту» — что может быть проще?

Smart #1 — первый плод партнерства марки с китайским гигантом Geely, создавшим для него масштабируемую электрическую платформу. При длине 4,3 м этот кроссовер по габаритам сравним с Mini Countryman, который является ключевым конкурентом новинки. У Smart #1 сохранилась жизнерадостность оригинального бренда: смелый дизайн, яркие цвета и даже такие технические нюансы, как установленный в «корме» двигатель, приводящий задние колеса, роднят его с классическими Smart.

Все Smart #1 оснащены батареей на 66 кВт⋅ч, которая обеспечивает запас хода до 440 км для версий с задним приводом и до 400 км — для полноприводных Brabus. Стандартный зарядный блок мощностью 7,4 кВт позволяет «накачать» аккумулятор с 10 до 80 % за семь с половиной час. А если удастся найти устройство быстрой зарядки с разъемом CCS, на это уйдет всего 30 мин.

В то время как на обычный заднеприводный Smart #1 установлен один двигатель мощностью 268 л.с., у версии Brabus добавляется электромотор мощностью 154 л.с. на передней оси. Сложите их вместе — и вы получите 422 л.с. Не слабо! Даже стандартный Smart #1 разгоняется до 100 км/ч всего за 6,7 с, как хот-хэтч Ford Fiesta ST. Ну а 3,9 с, в которые при разгоне до сотни укладывается электрический Brabus, хватит, чтобы вызвать раздражение у владельца Lamborghini Urus, который всего на 0,2 с быстрее.

Помимо тандема электродвигателей версию Brabus отличает уникальный стиль легкосплавных дисков, агрессивные бамперы, спойлер на крыше и куча фирменных логотипов. Внутри есть руль с отделкой из алькантары, вставки из микрофибры на сиденьях и педали из нержавейки. Покупая Brabus, вы также получаете доработанную переднюю подвеску (ее усилили, чтобы справиться с весом второго двигателя) и спецрежим вождения, позволяющий высвободить все 422 л.с. Но на этом все! Шины и даже тормоза (!) здесь те же, что и у стандартного Smart #1.

Знакомство с электрическим кроссовером мы начали с одномоторного Smart #1. Благодаря хорошо продуманному режиму вождения с рекуперацией, который требует редкого использования тормозов, тихому двигателю и точному рулевому управлению на нем классно перемещаться по оживленным городским улицам. Подвеска настроена на комфорт, гарантируя мягкую езду с легким вздрагиванием на выбоинах. На скоростной магистрали поездка становится еще более приятной, так как дорожный шум почти не проникает в салон. Когда дорога начинает петлять по холмам, руль обеспечивает полный контроль, приятно утяжеляясь, если вы на скорости заходите в поворот. Крен приемлем, сцепление с дорогой хорошее, хотя добиться моргания индикатора системы стабилизации не так уж сложно.

Уменьшить электронное вмешательство в процесс вождения можно через меню сенсорного экрана. Тогда у вас появится возможность почувствовать снос задней оси, хотя, если перестараться, системы безопасности быстро охладят ваш пыл. И не стоит перебарщивать со скоростью: какими бы хорошими и были настройки шасси, они не помогут удержать 1800 килограммовый кроссовер, поймавший волну на асфальте в середине быстрого поворота.

В этом плане версия Brabus практически неотличима от стандартного Smart #1. Вся разница проявляется только в тех условиях, когда необходима помощь переднего мотора. Освободив все 422 «лошади» с помощью ярлыка Brabus под экраном медиацентра, вы почувствуете мощное ускорение. И все идет хорошо, пока вы едете по прямой. В быстрых поворотах начинается неприятная раскачка кузова, да и «длинная» педаль тормоза не придает уверенности, что получится вовремя остановиться.

Чтобы подчеркнуть вместительность Smart #1, производитель сравнивает его с E-классом. Только не смейтесь, у этого кроссовера действительно очень просторный салон! У заднего пассажира ростом выше 180 см достаточно места как для головы, так и для ног позади водителя такого же роста. При этом скудные 323 л объема багажника можно расширить за счет двигающегося раздельного заднего дивана. Медиацентр с 9,2 дюймовым экраном и очаровательным аватаром функции голосового управления в виде лисы требует некоторого времени для освоения, но оказывается достаточно простым в использовании, как только вы привыкнете к похожей на компьютерную игру графике меню.

Какую бы комплектацию Smart #1 вы ни выбрали, уже изначально там будет двухзонный климат-контроль, светодиодные фары, электрически регулируемые передние сиденья с подогревом и задняя дверь с электроприводом. Правда, Android Auto и Apple CarPlay пока недоступны, а впоследствии за них придется доплатить. В целом же Smart #1 является отличным вариантом компактного электрического кроссовера. Возможно, это не тот Smart, к которому все привыкли, зато самый лучший из них. Единственное, мы бы не рекомендовали переплачивать за версию Brabus, ее динамика точно того не стоит.

Вам понравилась эта статья?

Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Одноклассниках

ИЛИ
Комментировать

Рекомендуем также почитать:

Smart 1 (2023) Короли и «капуста»
03 августа 2023

"Короли и «капуста»"
13 мая 2011

"Тюнинг"

Тест-драйвы, которые читают с этой статьей:

Smart Fortwo Coupe - smart fortwo 2015 антиробот
Тест драйв
24 апреля 2017

Smart Fortwo Coupe
"Антиробот"
Smart Fortwo Coupe - smart fortwo 2015 полет шмеля
Тест драйв
11 ноября 2015

Smart Fortwo Coupe
"Полет шмеля"
Smart Fortwo Coupe - smart fortwo 2012 вид спереди
Тест драйв
29 марта 2013

Smart Fortwo Coupe
"Детский мир"
Smart Fortwo Coupe - smart fortwo 2012 вид спереди
Тест драйв
22 марта 2013

Smart Fortwo Coupe
"Искажение концепции"
Smart Fortwo Cabrio - smart fortwo ed coupe 2013 вид спереди
Тест драйв
24 сентября 2012

Smart Fortwo Cabrio
"Электроник"
Smart Fortwo Cabrio
Вторичный рынок
14 октября 2005

Smart Fortwo Cabrio
"Меньше некуда (Smart)"

Интересные новости по теме

Новость про Smart - Smart #3

Представлен Smart #3

Компания Smart, которой совместно руководят Geely и Daimler, представила в Китае очередное пополнение своего модельного ряда 17 апреля 2023 0
Новость про Smart - Smart 1 (2023)

Представлен новый электрический кроссовер Smart

Марка Smart рассекретила серийную версию своего электрокроссовера под названием #1, который разработан совместными усилиями инженеров Geely и дизайнеров Mercedes-Benz 11 апреля 2022 0
Новость про Smart - Smart Concept #1

Представлен самый большой Smart

Марка Smart рассекретила прообраз будущего серийного кроссовера. Прототип получил название Concept #1. Серийная версия автомобиля будет представлена в 2023 году 06 сентября 2021 0
Новость про Smart - Smart анонсировала электрический кроссовер

Smart анонсировала электрический кроссовер

Новинка станет самой габаритной в модельной линейке Smart. Дебютирует новинка на выставке IAA в Мюнхене, которая откроется 7 сентября 21 июля 2021 0
Новость про Smart - Mercedes-Benz и Geely разработают новый Smart

Mercedes-Benz и Geely разработают новый Smart

Оба концерна, которые в равных долях владеют маркой Smart, пополнят ее модельный ряд очередной новинкой – кроссовером. 10 марта 2021 0
Новость про Smart - Smart готовится представить кроссовер

Smart готовится представить кроссовер

Звучит все это, как нечто своеобразное – где Smart, и где кроссоверы? Однако, такое действительно возможно – в Китае 24 декабря 2020 0
Новость про Smart - Smart решил выпустить кроссовер

Smart решил выпустить кроссовер

Компания Smart, которая является частью немецкого концерна Daimler, собирается наладить выпуск своего первого кроссовера 22 апреля 2020 0
Новость про Smart - Geely и Mercedes готовят "зеленый" союз

Geely и Mercedes готовят "зеленый" союз

Китайский концерн Zhejiang Geely Holding Group Co создаст совместное предприятие с немецким Mercedes-Benz, которое будет выпускать электромобили под брендом Smart 09 января 2020 0

Комментарии

Обзоров машин на сайте:

5 1 6 3