После нескольких лет застоя Smart начинает возрождение и дивергенцию бренда. Для начала нас ждет электрический кроссовер, причем он значительно больше, чем 5 дверный Smart Forfour, не говоря уже о крошечном Fortwo

Вам интересно, а настоящий ли это Smart? Представьте себе, нам тоже. Ведь его первоначальная концепция заключалась в эффективности использования пространства. Владельцы таких машин были королями парковки! Эта концепция сделала марку узнаваемой, но не принесла денег. И потому сейчас в Smart решили поступиться принципами ради прибыли. Сделать кроссовер и, как все, стричь «капусту» — что может быть проще?

Smart #1 — первый плод партнерства марки с китайским гигантом Geely, создавшим для него масштабируемую электрическую платформу. При длине 4,3 м этот кроссовер по габаритам сравним с Mini Countryman, который является ключевым конкурентом новинки. У Smart #1 сохранилась жизнерадостность оригинального бренда: смелый дизайн, яркие цвета и даже такие технические нюансы, как установленный в «корме» двигатель, приводящий задние колеса, роднят его с классическими Smart.

Все Smart #1 оснащены батареей на 66 кВт⋅ч, которая обеспечивает запас хода до 440 км для версий с задним приводом и до 400 км — для полноприводных Brabus. Стандартный зарядный блок мощностью 7,4 кВт позволяет «накачать» аккумулятор с 10 до 80 % за семь с половиной час. А если удастся найти устройство быстрой зарядки с разъемом CCS, на это уйдет всего 30 мин.

В то время как на обычный заднеприводный Smart #1 установлен один двигатель мощностью 268 л.с., у версии Brabus добавляется электромотор мощностью 154 л.с. на передней оси. Сложите их вместе — и вы получите 422 л.с. Не слабо! Даже стандартный Smart #1 разгоняется до 100 км/ч всего за 6,7 с, как хот-хэтч Ford Fiesta ST. Ну а 3,9 с, в которые при разгоне до сотни укладывается электрический Brabus, хватит, чтобы вызвать раздражение у владельца Lamborghini Urus, который всего на 0,2 с быстрее.

Помимо тандема электродвигателей версию Brabus отличает уникальный стиль легкосплавных дисков, агрессивные бамперы, спойлер на крыше и куча фирменных логотипов. Внутри есть руль с отделкой из алькантары, вставки из микрофибры на сиденьях и педали из нержавейки. Покупая Brabus, вы также получаете доработанную переднюю подвеску (ее усилили, чтобы справиться с весом второго двигателя) и спецрежим вождения, позволяющий высвободить все 422 л.с. Но на этом все! Шины и даже тормоза (!) здесь те же, что и у стандартного Smart #1.

Знакомство с электрическим кроссовером мы начали с одномоторного Smart #1. Благодаря хорошо продуманному режиму вождения с рекуперацией, который требует редкого использования тормозов, тихому двигателю и точному рулевому управлению на нем классно перемещаться по оживленным городским улицам. Подвеска настроена на комфорт, гарантируя мягкую езду с легким вздрагиванием на выбоинах. На скоростной магистрали поездка становится еще более приятной, так как дорожный шум почти не проникает в салон. Когда дорога начинает петлять по холмам, руль обеспечивает полный контроль, приятно утяжеляясь, если вы на скорости заходите в поворот. Крен приемлем, сцепление с дорогой хорошее, хотя добиться моргания индикатора системы стабилизации не так уж сложно.

Уменьшить электронное вмешательство в процесс вождения можно через меню сенсорного экрана. Тогда у вас появится возможность почувствовать снос задней оси, хотя, если перестараться, системы безопасности быстро охладят ваш пыл. И не стоит перебарщивать со скоростью: какими бы хорошими и были настройки шасси, они не помогут удержать 1800 килограммовый кроссовер, поймавший волну на асфальте в середине быстрого поворота.

В этом плане версия Brabus практически неотличима от стандартного Smart #1. Вся разница проявляется только в тех условиях, когда необходима помощь переднего мотора. Освободив все 422 «лошади» с помощью ярлыка Brabus под экраном медиацентра, вы почувствуете мощное ускорение. И все идет хорошо, пока вы едете по прямой. В быстрых поворотах начинается неприятная раскачка кузова, да и «длинная» педаль тормоза не придает уверенности, что получится вовремя остановиться.

Чтобы подчеркнуть вместительность Smart #1, производитель сравнивает его с E-классом. Только не смейтесь, у этого кроссовера действительно очень просторный салон! У заднего пассажира ростом выше 180 см достаточно места как для головы, так и для ног позади водителя такого же роста. При этом скудные 323 л объема багажника можно расширить за счет двигающегося раздельного заднего дивана. Медиацентр с 9,2 дюймовым экраном и очаровательным аватаром функции голосового управления в виде лисы требует некоторого времени для освоения, но оказывается достаточно простым в использовании, как только вы привыкнете к похожей на компьютерную игру графике меню.

Какую бы комплектацию Smart #1 вы ни выбрали, уже изначально там будет двухзонный климат-контроль, светодиодные фары, электрически регулируемые передние сиденья с подогревом и задняя дверь с электроприводом. Правда, Android Auto и Apple CarPlay пока недоступны, а впоследствии за них придется доплатить. В целом же Smart #1 является отличным вариантом компактного электрического кроссовера. Возможно, это не тот Smart, к которому все привыкли, зато самый лучший из них. Единственное, мы бы не рекомендовали переплачивать за версию Brabus, ее динамика точно того не стоит.