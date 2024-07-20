Эта модель настолько далека от первоначальной идеологии «Умника», насколько это возможно. Но именно кроссоверы должны сделать марку Smart полноценным игроком на рынке, а не просто забавной строкой в автомобильной истории

Прежде чем вы скажете — «Увидел написано кроссовер Smart и дальше не читал», стоит изучить статистику продаж новых машин. Сейчас практически невозможно найти покупателей на автомобиль, если он не похож на внедорожник. Совместное предприятие Mercedes-Benz и Geely уже обкатало новую бизнес-модель марки на компактном кроссовере Smart #1, и теперь настал черед более крупного #3, построенного на той же электрической платформе, что и «единичка».

У новинки четыре версии. Базовая модификация Pro (от 32?950 фунтов стерлингов) имеет неплохое оснащение, в нее, например, входят светодиодные фары, климат-контроль и электропривод задней двери. Но комплектуется она слабой литий-ферро-фосфатной батареей емкостью 49 кВт·ч и может проехать на одном заряде всего 325 км. На версии Pro+ (от 36?950 фунтов стерлингов) стоит никель-кобальт-марганцевый аккумулятор емкостью 66 кВт·ч, который обеспечивает запас хода 435 км. Комплектация Premium (от 39?950 фунтов стерлингов) оснащена тепловым насосом для повышения эффективности работы батареи и имеет дальность «полета» 455 км.

Версии Pro, Pro+ и Premium — заднеприводные, с одним электродвигателем мощностью 268 л.с., позволяющем разгоняться от 0 и до 100 км/ч за 5,7 с. Но есть еще и версия Brabus (от 45?450 фунтов стерлингов), которая, помимо оригинальных элементов дизайна экстерьера и интерьера, включая колеса большего размера, имеет дополнительный электромотор на передней оси. Суммарно два электродвигателя полноприводного Smart #3 выдают 422 л.с., обеспечивая время разгона от 0 до 100 км/ч за 3,7 с. Однако за динамику придется расплатиться меньшим запасом хода, который здесь составляет 415 км.

Внутри «тройка» во многом похожа на «единичку» как по дизайну, так и по (отличному!) качеству отделки. Спереди достаточно мест для хранения, в том числе охлаждаемый бокс под центральным подлокотником. Сиденья очень удобные, они хорошо удерживают тело, но при этом не жесткие. Однако, как и у #1, одной из главных проблем #3 является бортовая медиасистема. Центральный экран большой, быстро реагирует на команды, а вот меню здесь с дурацкой графикой и перегружено информацией, поэтому требуется некоторое время, чтобы к нему привыкнуть.

То же самое касается систем безопасности и помощи водителю: большинство из них плохо откалиброваны и скорее мешают, чем помогают. Как и любой другой производитель, Smart был вынужден добавить раздражающий звук предупреждения о превышении скорости и систему мониторинга водителя, призванную не дать уснуть за рулем или отвлечься (может накричать на вас, если вы просто смотрите в неправильном направлении). При этом ограничитель скорости на самом деле не поддерживает ту скорость, на которую вы его установили: при заданных 110 км/ч машина способна набрать 112 км/ч и привезти вам гору штрафов с камер.

Даже с одним мотором динамика Smart #3 впечатляет, а настроив функцию рекуперативного торможения, можно ехать «в одну педаль». Но нам бы хотелось иметь возможность отключить рекуперацию полностью, что сделало бы вождение по скоростной трассе более комфортным. Руль здесь не слишком чувствительный, но на нем ощущается приятная тяжесть (степень этой тяжести регулируется через меню), да и с точностью все хорошо. Smart #3 вселяет уверенность, что в повороте он поедет именно туда, куда вам нужно. При этом салон очень тихий — посторонние шумы не проникают в него даже при скоростной езде.

А что насчет Brabus? Если версия #1 могла напугать водителя, когда тот пытался ехать «на все деньги» по неровной дороге, то Brabus #3 такого себе не позволяет. Создатели новинки прислушались к негативным отзывам и внесли необходимые корректировки в шасси. Изменения незначительны и касаются в основном более жесткой подвески, однако контролировать машину в поворотах теперь проще. Крены стали меньше, а сцепление с дорогой — лучше. Машину не срывает в занос даже с выключенной системой ESP.

По большей части Smart #3 вполне жизнеспособен. Плавный, тихий, спокойный и собранный для вождения. Интерьер хорош, в нем удивительно тихо даже на автостраде, и отчасти это связано с отличной аэродинамикой автомобиля. И если бы еще не бесящая система безопасности, кричащая на вас по поводу и без...

Версия Brabus #3 заслуживает похвалы и выглядит более совершенным продуктом, чем Brabus #1, хотя мощность для такого автомобиля по-прежнему избыточная. Mercedes-Benz и Geely также стоит нанять толковых программистов, чтобы решить проблему с медиацентром, и тогда новый кроссовер Smart можно будет рекомендовать к покупке.

