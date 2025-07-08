Принадлежащая китайской Geely марка Smart все дальше отходит от образа компактного городского автомобиля, и #5 — самое большое отклонение от изначально выбранного формата
Третья модель нового семейства Smart, созданного при участии китайцев, — самый большой автомобиль в истории марки. Но, несмотря на то что его длина составляет почти 5 м, в Smart уверены, что новичок остается верным ценностям бренда. И при этом принесет компании больше прибыли. В том, что новинка придерживается философии Smart, нет лукавства. Ее суть — из минимума пространства выжать максимум возможного. А в случае с #5 это тоже работает.
Хотя Smart принадлежит Geely, марка остается партнером Mercedes Benz — в Штутгарте разрабатывают дизайн, в то время как китайские инженеры отвечают за «начинку». Начальная версия Smart #5 имеет один электромотор на задней оси мощностью 340 «лошадей» и использует батарею на 76 кВт·ч, которая обеспечивает запас хода до 465 км. Время разгона до сотни составляет 6,9 с. Топовый Smart #5 Brabus, который мы тестировали, имеет два электромотора, суммарно развивающих 646 л.с. Он использует аккумулятор емкостью 100 кВт·ч, который позволяет проехать до 540 км без подзарядки. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 3,8 с.
Высокая мощность в сочетании с большой массой (почти 2,4 т в снаряженном состоянии) и обычной пружинной подвеской обещали кошмарное поведение кроссовера на дороге. Но «номер пять» быстро развеял все наши опасения. Новинка превосходно сочетает впечатляющую производительность с точной управляемостью и комфортом. Тормоза предсказуемы и достаточно эффективны, чтобы остановить тяжелый 4,7 метровый кроссовер именно там, где вы этого ожидаете.
По размерам и богатству оснащения салона Smart #5 максимально далек от первых моделей бренда. По центру передней панели и напротив пассажира установлены два огромных 13 дюймовых OLED-экрана информационно-развлекательной системы. Еще один экран диагональю 10,3 дюйма заменяет приборную панель. UX-дизайнеры провели большую работу, чтобы сделать управление мультимедиа максимально простым и понятным. Они предусмотрели кнопки быстрого доступа, являющиеся промежуточным звеном между бесконечно неудобным виртуальным меню и «физическими» переключателями. Есть также голосовой ассистент, который оказался слишком назойливым и своими вопросами запорол нам несколько дублей видео.
Материалы отделки #5 Brabus — высокого качества: есть алькантара, много мягкого пластика, а в других комплектациях доступны кожа и натуральный шпон. Передние сиденья имеют электрические регулировки с кнопками на двери, как в Mercedes-Benz. На борту также установлена аудиосистема Sennheiser с 20 динамиками суммарной мощностью 2 кВт, способная воспроизводить звук Dolby Atmos. Правда, надлежащий эффект Atmos почему-то можно получить только при прослушивании треков с помощью приложения Amazon Music (у кого оно есть?), а не через Spotify или Apple CarPlay.
У задних пассажиров достаточно места, а в салоне куча отсеков для хранения мелочевки. Однако багажник версии с двумя двигателями не впечатляет — максимум, что в него влезет, это сумки размером с ручную кладь. Есть еще 70 литровый багажник под капотом, но он не решает проблему. Если сложить задний ряд, можно получить отсек объемом 1,5 кубометра. Причем складываются и передние кресла, образуя ровную поверхность, пригодную для того, чтобы переночевать где-нибудь на природе.
Цены на новинку варьируются в диапазоне от 40?000 до 50?000 фунтов стерлингов. Это дороже, чем, например, Skoda Enyaq, которая стоит меньше 40 000 фунтов. Но «номер пять» отличается стилем, впечатляющей динамикой и дарит удовольствие от вождения, чем могут похвастать немногие «электрички».
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