Рейтинги EuroNCAP теперь исчисляются не только в традиционных звездах, но и... в квадратах. Новая, четырехуровневая система применяется для оценки эффективности «умных» ассистентов водителя на «загородных» скоростях движения

Используя опыт проведенной в 2018 году пилотной серии испытаний систем помощи водителю, EuroNCAP отстроил надлежащий регламент. Итоговый «квадратный» рейтинг складывается из оценки эффективности собственно интеллектуальных ассистентов водителя и их взаимодействия в более сложных сценариях с системой автоматического торможения при угрозе столкновения (АЕВ).

Не поминай пилота всуе

В первую очередь выясняются возможности такого помощника водителя, как адаптивный круиз-контроль (АСС) с различным набором функций. Система в заданных условиях должна не только предотвращать столкновения с автомобилями, пешеходами и велосипедистами, но и демонстрировать взаимопонимание с человеком за рулем. Попытки автоматики препятствовать действиям водителя расцениваются как очень серьезное отягчающее обстоятельство.

Также требуется, чтобы в инструкциях по эксплуатации и любых официальных материалах (включая рекламные) о той или иной модели информация о функционале соответствующих систем подавалась максимально четко. В сложных погодных условиях или при возникновении техничес­ких проблем сами ассистенты, использующие камеры, радары, лазерные дальномеры, должны с помощью индикаторов или текстовых сообщений на дисплее борткомпьютера извещать водителя об ограничениях в их применении.

Учитывается и способность внутрисалонной камеры и/или различных датчиков контролировать поведение человека за рулем. Дополнительные баллы получают те АСС, которые в случае бездействия водителя обеспечивают плавное замедление автомобиля вплоть до полной остановки. Напротив, EuroNCAP самым жестким образом карает за использование в названии ассистирующих систем словосочетаний, ассоциирующихся с понятием «автопилот». Опыт испытаний двухлетней давности показал: при современном уровне технологий ни одна система помощи водителю не способна заменить его полностью, а порождать иллюзии на этот счет слишком опасно.

Амбиции и позиции

Однако Илон Маск, создатель компании Tesla, считает иначе: комплекс систем помощи водителю автомобиля Model 3 (как и на испытанной в 2018 году Model S) носит вызывающе прямолинейное название Autopilot. Правда, теперь для этого куда больше оснований: Model 3 – единственная в десятке испытуемых – безупречно справилась со всеми задачами. Но, как и два года назад, Autopilot, отслеживающий положение автомобиля по центру полосы, с большим нежеланием позволил водителю объехать возникшее на траектории движения препятствие. А затем, видимо, обидевшись на взявшего верх человека, отключился. В итоге вместо потенциального «покера» рейтинговых квадратов электрокар Tesla собрал только их пару.

Не пошли впрок уроки двухлетней давности и Volvo V60. АСС шведского универсала в упор не видит стоящие не только в повороте, но и на прямой машины, неохотно реагирует на тормозящую попутку, а в случае бездействия водителя отключает­ся, оставляя движущийся автомобиль совершенно бесконтрольным. С учетом претензий Volvo на полноценную премиальность и имиджа марки, сделавшей из безопасности свой приоритет, это довольно странно. Немало претензий и к тоже амбициозному Volkswagen Passat.

А вот представители «большой немецкой тройки» подтвердили свой статус, хотя и на этих «солнцах» нашлись пятна. Как и остальные участники испытаний (кроме Tesla Model 3), автомобили Audi Q8, BMW 3 Series и Mercedes Benz GLE не блеснули в испытаниях на способность АСС затормозить автомобиль перед стационарной преградой в повороте и на прямой. Это тем более удивительно, что немецкое премиальное трио и даже принадлежащие к массовому сегменту модели с теми или иными оговорками справились хотя бы с одним из двух, казалось бы, куда более сложных тестов, которые в 2018-м стали камнем преткновения для испытанной тогда десятки в полном составе. Речь о типовых ситуациях: вашу машину подрезают, или «буксир», к которому «привязался» АСС, резко перестраивается, чтобы объехать стоящий автомобиль.

«Одноквадратные» рейтинги Peugeot 2008 и Renault Clio закономерны: бюджетным по европейским меркам моделям достались базовые версии комплексов ассистирующих систем. Впрочем, в России даже машины более высокого класса зачастую предлагаются без АСС, систем контроля слепых зон и состояния водителя. К тому же наши дороги не балуют безукоризненной, как на полигоне EuroNCAP, разметкой, без которой резко снижается эффективность «умных» помощников водителя. Словом, в России особенно актуален вывод, к которому пришли эксперты EuroNCAP: «И при наличии ассистирующих систем водитель несет полную ответственность за управление автомобилем».

Результаты тестов EuroNCAP Эффективность систем помощи водителю Эффективность систем помощи водителю в связке с АЕВ Audi Q8 **** 78% 84% BMW 3 Series **** 82% 90% Mercedes-Benz GLE **** 85% 89% Ford Kuga *** 66% 86% Nissan Juke ** 52% 72% Tesla Model 3 ** 36% 95% Volkswagen Passat ** 76% 61% Volvo V60 ** 71% 50% Peugeot 2008 * 61% 40% Renault Clio * 62% 43%