На примере случаев, о которых рассказывают читатели нашего журнала, юрист разъясняет, как следует себя вести в неоднозначных ситуациях
Какие последствия могут ожидать водителя, если он покинет место ДТП?
Оставление места ДТП наказывается достаточно серьезно. Статья 12.27 КоАП РФ предусматривает наказание в виде лишения права управления транспортным средством от одного до полутора лет или административного ареста на срок до 15 суток.
Но есть и исключения. Так, водитель может покинуть место аварии, если необходимо срочно доставить пострадавшего в ней в медицинское учреждение. Однако после того, как пострадавший будет доставлен в больницу, водителю обязательно нужно вернуться на место ДТП.
Часто автомобилисты покидают место столкновения неумышленно, попросту не заметив аварии. Например, водитель может не заметить касания транспортных средств на парковке. В таком случае придется доказывать, что в этом нет его вины, так как действовал он неумышленно и о столкновении не знал.
Вместе с тем в определенных случаях за оставление места аварии может грозить и уголовная ответственность. В соответствии с положениями статьи 264 УК РФ, если водитель стал виновником ДТП, в результате которого приченен тяжкий вред здоровью человека, и при этом покинул место аварии, его могут лишить свободы на срок от 3 до 7 лет (или 5 лет принудительных работ). А при аварии со смертельным исходом срок лишения составит от 5 до 12 лет. Если же погибли два и более лиц – от 8 до 15 лет.
В каких случаях могут наказать за грязные регистрационные знаки?
Ответственность за управление транспортным средством с грязными или нечитаемыми, а также нестандартными регистрационными знаками установлена ч. 1 ст. 12.2 КоАП РФ. Это или предупреждение, или штраф в размере 500 рублей.
Основанием для привлечения водителя к ответственности может послужить наличие определенных условий. В частности, управление автомобилем с нечитаемыми номерами (если с расстояния 20 м не обеспечивается прочтение в темное время суток хотя бы одной из букв или цифр заднего государственного регистрационного знака, а в светлое время суток – хотя бы одной из букв или цифр переднего или заднего государственного регистрационного знака).
Здесь нужно понимать, что, с одной стороны, на водителя возлагается обязанность перед началом движения проверить и в пути обеспечить исправное техническое состояние транспортного средства (п. 2.3.1 Правил дорожного движения). С другой стороны, если номер загрязнился в результате естественного воздействия дорожных условий на регистрационный знак, то вины водителя нет. Тем не менее сотрудники ДПС часто не разбираются в конкретных обстоятельствах объективно и просто выписывают штраф. В этом случае рекомендую указать в объяснениях, что вы проверили состояние регистрационных знаков перед началом движения, а загрязнение произошло во время движения из-за погодных условий.
Можно ли рассчитывать на выплату страхового возмещения по ОСАГО, если виновник аварии не вписан в полис?
Если виновник не вписан в полис ОСАГО, выплату пострадавший все равно получит. Дело в том, что по Закону об обязательном страховании это считается страховым случаем (п. 2 ст. 6, п. 2 ст. 15 Закона № 40-ФЗ). И страховая компания не имеет законных оснований для отказа в выплате страхового возмещения. При этом размер страховой суммы никак не меняется – он составляет 400 тыс. рублей на ремонт автомобиля и 500 тыс. рублей на компенсацию по здоровью. Если же ущерб, причиненный в аварии, больше, то компенсация свыше установленных лимитов должна быть выплачена непосредственно виновником ДТП.
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