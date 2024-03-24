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Green NCAP: все не то, чем кажется

Для Green NCAP, независимого объединения автомобильных организаций восьми стран Европы, которое с 2020 года для поощрения производителей наиболее экологичных моделей составляет «зеленые» рейтинги, 2024 й наступил с публикации первого послепраздничного релиза 1 февраля. Хотя это неточно. Организация признает, что актуальность ее рейтингов зависит от появления новых статистических данных, технологий и перечня учитываемых параметров. Пока о такой корректировке по сравнению с 2022–2023 годами не сообщается. Ясности не добавляет и то, что Green NCAP открыто ведет «двойную бухгалтерию»: есть предназначенный для широкой публики пятизвездочный рейтинг, основанный на трех параметрах «весом» по 10 баллов каждый, и есть результаты, полученные по гораздо более комплексной методике Life Cycle Assessment (LCA).

Что узнает среднестатистический автомобилист, взглянув на свеженький «зеленый» рейтинг? То, что квинтет электромобилей по итогам испытаний в лабораторных и дорожных условиях, получив вожделенные пять звезд и вплотную приблизившись к 100 % му результату, оставляет далеко позади даже «мягкогибридный» компактвэн BMW 2 Series Active Touring. Что и требовалось доказать. Спорить с тем, что «электрички» по первому зачетному параметру, чистоте выхлопа (Clean Air Index — CAI), превосходят модели с бензиновым ДВС, не приходится.

Однако уже расчет второго показателя, энергетической эффективности (Energy Efficiency Index — EEI), вызывает вопросы. Замечательно, что тут учитывается и способность тяговых батарей электромобилей с минимальными потерями принимать заряд (здесь в лидерах BMW i4 eDrive35 с КПД 89,9 %). Но как вам определение потребления энергии в движении в зимний период при температуре — барабанная дробь! — не ниже -7 ºС? И даже полученные в таких тепличных условиях данные приводятся лишь для двух электромобилей. При этом у полноприводного Hyundai Ioniq 6 реальный пробег на коротком отрезке снизился до 306 км с заявленных в городском режиме 754 км и среднем в 583 км, а MG 4 EV c расходом энергии 34,9 кВт⋅ч /100 км не проехал бы и 200 км из декларируемых 450–579 км, хотя эффективная емкость его тяговой батареи оказалась выше заявленной (63,2 vs 61,7 кВт⋅ч).

Не менее запутанная ситуация с определением третьего параметра, количеством парниковых газов (Greenhouse Gas Index — GGI), генерируемых не только в процессе эксплуатации автомобиля, но и при производстве углеводородного топлива или электричества. В последнем случае при вычислении GGI используется усредненный показатель для 28 стран Европы. Между тем в Эстонии, где в 2020 году 81,4 % электроэнергии генерировалось с использованием угля, и в Швейцарии, где доминирует экологически чистая энергетика, данные отличаются более чем на порядок, что, согласитесь, меняет картину.

Отдадим должное Green NCAP: на сайте организации в разделе LCA есть специальный калькулятор, который позволяет вычислить степень экологичности конкретной модели в той или иной европейской стране. Но с рядом существенных оговорок. Пока отсутствуют достоверные сведения о парниковом эффекте при производстве и утилизации автомобилей, а при вычислении степени их экологичности за принятый 16 летний период эксплуатации (или 240?000 км) используются величины, основанные на прогнозах, которым свойственно меняться. В завершение почти прямая цитата от Green NCAP: «В очень отдаленной перспективе появится возможность получить полную информацию о количестве загрязняющих веществ и парниковых газов, генерируемых за весь жизненный цикл автомобиля. Когда это произойдет, преимущества электромобилей могут оказаться не столь явно выраженными».

    

Рейтинг Green NCAP’2024

   CAI   

   EEI   

   GGI   

Малый класс

 

 

 

BYD Dolphin   *****   (98?%)

9,9

10,0

9,6

MG4 EV   *****   (95%)

10,0

9,2

9,4

Средний класс

 

 

 

BMW i4 eDrive35   *****   (96%)

10,0

9,3

9,5

Hyundai Ioniq 6   *****   (98%)

10,0

9,6

9,8

 

 

 

 

Компактвэны

 

 

 

BMW 2 Series Active Tourer  ***  (51%)

7,5

4,7

3,1

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