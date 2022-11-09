EuroNCAP вымуштровала всех?

За первую половину осени EuroNCAP в двух сериях краш тестов провела испытания полутора десятка моделей (из них мы отобрали шесть самых перспективных для российского рынка). Удивительно, но при такой широте охвата 99% прошедших проверку боем показали очень близкие высокие результаты. В этой группе тревожный красный цвет ни разу не появился на схематических изображениях манекенов, а самым громким проколом стала отметка «3 », полученная BMW X1 new за защищенность грудной клетки водителя при столкновении автомобиля и мобильного барьера с частичным перекрытием. Впрочем, это не помешало баварскому кроссоверу получить в итоге максимальный пятизвездочный рейтинг.

До этой планки в рассматриваемой шестерке недотянул лишь Citroen C5 X. Французский кросс лифтбек нахватал троек за защищенность взрослых пассажиров и стал среди испытуемых единственной моделью, не имеющей эйрбега, который при боковом ударе разделяет водителя и переднего пассажира. Чуть менее зоркой, чем у других, проявила себя и установленная на С5 Х система автоматического торможения при угрозе столкновения с преградой (АЕВ). Хотя пешехода, оказавшегося перед поворачивающей машиной, не разглядело и устройство аналогичного назначения у премиального Genesis GV60, а АЕВ у Tesla Model Y и Coffee 01, представляющего люксовый бренд Wey компании Great Wall, при движении задним ходом средь бела дня проморгали пешехода, который оказался за «кормой» автомобилей. Напротив, практически безупречной показала себя АЕВ у BMW X1 new.

«Баварец» к тому же составил компанию Mazda CX-60, Mercedes EQ EQE и Wey Coffee 01, получившим максимальные баллы за защищенность взрослых пассажиров в стандартном и более жестком, «столбовом», боковом краш-тесте. Все испытуемые показали себя верными последователями Юрия Деточкина, который, как известно, любил детей, но все же по максимуму маленьких пассажиров защитили Mazda CX-60, Mercedes-EQ EQS, Tesla Model Y и Wey Coffee 01. При этом модели Mazda и Mercedes установили классовые рекорды в этой дисциплине.

На счету СХ-60 еще одно высшее достижение в сегменте полноразмерных кроссоверов: «японец» оказался максимально дружелюбным по отношению к угодившим под колеса пешеходам. Почти столь же гуманны Tesla Model Y и Wey Coffee 01, хотя в отличие от BMW X1, Citroen C5 X и Mercedes-EQ EQE ни одной из этих моделей не достался «активный» капот.

Что касается оснащенности другими «умными» системами безопасности, то здесь обошлось без драматических различий. У всех испытуемых среди прочего имелись системы: автоматического торможения для предотвращения повторного столкновения после аварии, автоматического вызова служб спасения в случае ДТП, контроля рядности с функцией подруливания, распознавания знаков ограничения скорости и автоматической подстройки под эти требования. Но даже на таком благостном фоне удалось выделиться Tesla Model Y. Интенсивность сигналов оповещения об угрозе столкновения у американского электрического кроссовера меняется в зависимости от степени усталости водителя. Есть новый абсолютный рекорд EuroNCAP в хай-тековой дисциплине!

А что там с агрессивностью испытуемых по отношению к другим автомобилям, с которыми произошло фронтальное столкновение? В лучшую сторону тут отличились Genesis GV60, Mazda CX 60 и Tesla Model Y. А вот у Wey Coffee 01 лучше на пути не становиться! Китайскому полноразмерному кроссоверу снизили оценки и за самопроизвольно открывшую­ся дверь грузового отсека после лобового столкновения со стационарным барьером со 100% м перекрытием.

Всего в осенних сериях краш-тестов EuroNCAP испытала четыре модели из КНР, и лишь одна из них (электрический лифтбек малого среднего класса Mobilize Limo, выпускающийся филиалом Renault в Поднебесной) напомнила о былом уровне китайского качества. Разошедшиеся после фронтального удара панели пола в зоне ног водителя, открывшаяся при боковом краш тесте задняя дверь, нестабильная работа разделительного эйрбега и... четыре рейтинговые звезды. Три другие модели из КНР не дали повода усомниться в их высших оценках. EuroNCAP вымуштровала всех? Недостаточная эффективность задних подголовников Genesis GV60 говорит о том, что на пути к совершенству еще остаются кое какие шероховатости.

Результаты краш-тестов Euro NCAP* 1 2 3 4 Средний класс Citroen C5 X 82% 87% 69% 66% Бизнес-класс Mercedes-EQ EQE 95% 91% 83% 81% Среднеразмерные SUV/кроссоверы BMW X1 86% 89% 76% 92% Genesis GV60 89% 87% 63% 88% Tesla Model Y 87% 86% 66% 72% Полноразмерные SUV/кроссоверы Mazda CX-60 88% 91% 89% 76% Wey Coffee 01 91% 87% 79% 94%

Степень защищенности взрослых пассажиров при фронтальных и боковых столкновениях Степень защищенности детей-пассажиров 6 и 10 лет в специальных креслах, рекомендованных автомобильными компаниями Степень безопасности пешеходов при наезде на них автомобиля Степень оснащенности автомобиля системами безопасности