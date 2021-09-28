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Нелинейная логика

В плане безопасности компактный кроссовер Opel Mokka –наименее сбалансированный из хорошистов летней серии краш-тестов EuroNCAP; модель собрала весь спектр оценок – от нескольких отличных до неуда
В плане безопасности компактный кроссовер Opel Mokka –наименее сбалансированный из хорошистов летней серии краш-тестов EuroNCAP; модель собрала весь спектр оценок – от нескольких отличных до неуда
Renault Kangoo – даром что относится к категории утилитарных моделей – в целом ряде EuroNCAP-дисциплин не ударил в грязь лицом
Renault Kangoo – даром что относится к категории утилитарных моделей – в целом ряде EuroNCAP-дисциплин не ударил в грязь лицом

«Летний марафон’2021» EuroNCAP, в котором приняли участие всего пять моделей, не принес ни абсолютных или классовых рекордов, ни громких провалов. Тем не менее результаты очередных краш-тестов небезынтересны

Казалось бы, итоговые рейтинги EuroNCAP говорят сами за себя: отличники однозначно безопаснее хорошистов. Но так ли это? Всех участников летних краш-тестов уравняла неспособность системы автоматического торможения (АЕВ) предотвратить наезд на пешехода, оказавшегося на траектории движения поворачивающего автомобиля. С другой стороны, максимум баллов в классическом и более жестком, «столбовом» краш-тесте набрали массовый «четырехзвездочный» Citroen C4 и премиальный «пятизвездочный» кроссовер Genesis GV80. А вот собрат последнего, легковой G80, хотя и стал отличником EuroNCAP, при имитации столкновения со столбом защитил грудь водителя чуть менее эффективно. При этом не хуже корейского бизнес-седана в этой субдисциплине проявил себя и хорошист Renault Kangoo. Однако также «четырехзвездочный» Opel Mokka, набрав пять баллов в классическом боковом краш-тесте, защитил грудь водителя в «столбовом» всего на тройку.

Разнобой прослеживается и в результатах испытаний на фронтальные удары. Свой статус отличника безоговорочно подтвердил лишь GV80, тогда как G80 и при столкновении на скорости 50 км/ч с подвижным сминаемым барьером с 50-процентным перекрытием, и при ударе всей площадью передка о жесткий барьер защитил грудь водителя (во втором случае женского манекена невысокого роста) на три балла. К хорошистам по итогам краш-теста с перекрытием на 100% таких претензий нет, хотя при соударении с подвижным барьером они смотрятся не блестяще. Mokka и Kangoo смогли обеспечить защиту груди водителя на тройку, притом что компактный кроссовер Opel к тому же посредственно защищает бедра, колени и правую голень рулевого. В равной степени досталось той же голени водителя С4, а сидящему рядом с ним пассажиру практически гарантирован перелом левой голени.

Оценка эффективности подголовников? Тут все перевернуто с ног на голову: к хорошистам претензий нет, а оба отличника зарабатывают три балла за способность задних подголовников снизить риск хлыстовых травм.

Логичнее смотрятся результаты в «детской» дисциплине. К дуэту Genesis здесь не придерешься, но то же самое можно сказать и о куда более утилитарном Kangoo. На фоне этой модели Renault куда бледнее выглядят два других хорошиста. Во фронтальном краш-тесте шея «10-летнего» манекена в С4 защищена на тройку, а Mokka не лучше справляется с защитой шеи 6-летнего малыша и голов обоих маленьких пассажиров в спецкреслах. Риск же получения травмы шейного отдела позвоночника у 10-летнего ребенка в кроссовере Opel почти неприемлемый.

Логика совершает очередной кульбит при оценке травмобезопасности передней кромки капотов испытуемых для тазовой области угодившего под колеса пешехода. Citroen и Opel – само человеколюбие, Renault не столь безупречен, но премиальные отличники – явные мизантропы. К тому же полноразмерный кроссовер Genesis GV80 – единственный в квинтете испытуемых, который был признан достаточно опасным для другого автомобиля, участника аварии. 

Так есть ли те зачетные дисциплины, где степень безопасности моделей полностью соответствует табели о рангах? Есть! Острота зрения и реакции АЕВ дуэта Genesis во многих ситуациях куда лучше, чем у хорошистов, особенно С4, который, в отличие от Mokka, даже за доплату не оснащается системой, реагирующей на велосипедистов. Наконец, «четырехзвездочное» трио, лишенное разделительных подушек безопасности между передними сиденьями, вчистую проигрывает отличникам в субдисциплине, где определяется риск получения травм от соударения водителя и сидящего рядом с ним пассажира при боковом ударе. Логика восторжествовала? Пожалуй. Но явно не линейная.

Результаты краш-тестов EuroNCAP

 

Малый средний класс

Бизнес-класс

Компактные SUV/кроссоверы

Полноразмерные SUV/кроссоверы

Компактвэны

 

Citroen C4

****

Genesis G80  *****

Opel Mokka

****

Genesis GV80

*****

Renault Kangoo

****

Степень защищенности взрослых пассажиров при фронтальных и боковых столкновениях

76%

91%

73%

91%

78%

Степень защищенности детей-пассажиров 6 и 10 лет в специальных креслах,
рекомендованных автомобильными компаниями

83%

87%

75%

87%

87%

Степень безопасности для пешеходов
при наезде на них автомобиля

57%

77%

58%

66%

67%

Степень оснащенности автомобиля
системами безопасности

63%

91%

64%

88%

72%

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