Не удивляйтесь, но Passat теперь представлен только в кузове универсал. В новом поколении модели VW отказался от седана, поскольку спрос на такие машины иссяк – по крайней мере в Европе
Это похоже на последний бой VW на фронте традиционных семейных авто с поршневыми двигателями. Немцы настолько увязли в разработке электромобилей, что у них уже не осталось сил, чтобы создать новый Passat, ни материальных, ни физических. Поэтому они отдали его на аутсорсинг инженерам Skoda. Чехи разработали Passat вместе с новым Superb, а это означает, что две конкурирующие модели никогда не были так близки по дизайну и «начинке». Раньше мы называли это «бейдж-инжинирингом», но сейчас появились более модные слова вроде «синергии» и «дифференциации бренда».
Поклонники изящного стиля прежней модели, вероятно, будут разочарованы. Да, новый Passat — не шедевр дизайна, а его передняя часть, напоминающая электромобили линейки ID, не особо сочетается со скульптурными боковинами и задней частью.
Но не переживайте, вживую новый Passat смотрится лучше, чем на фото.
Да, он стал больше, современнее и экологичнее, но при этом идеально подходит для консервативной части покупателей, не готовых рисковать и откладывающих покупку электромобиля до неопределенных времен.
Выбор силовых агрегатов у новинки обширен, многие из них перекочевали со старой модели. Это бензиновые двигатели eTSI мощностью 148–268 л.с., оснащенные системой мягкого гибридного привода. Подзаряжаемая версия eHybrid претерпела наибольшие изменения: здесь на смену 1,4 литровому мотору пришел новый 1,5 литровый TSI Evo, а аккумуляторная батарея увеличена почти вдвое (с 10,6 до 19,7 кВт•ч), чтобы обеспечить рекордный запас хода до 100 км без подзарядки. Привод PHEV доступен в вариантах мощности 201 и 268 л.с.
Другие рынки также получат легендарный 2.0 TDI, но британских покупателей вежливо склоняют к подключаемому гибриду из-за меньших затрат на топливо. Если вам нужен дизельный VW, придется купить Tiguan.
Мы взяли на тест потенциальный бестселлер — версию 1.5 eTSI. Несмотря на то что 148 сильному турбомотору приходится везти на себе более 1500 кг, едет универсал хорошо. На длинных дистанциях раскрываются традиционные сильные стороны Passat — такие, как плавность хода и низкий уровень шума в салоне. Этот автомобиль создан для того, чтобы провести свою жизнь на автобанах. А хорошо настроенный руль, жесткий кузов и мощные тормоза делают большой универсал намного приятнее в управлении, чем ожидаешь.
Внутри Passat выглядит очень современно. Это первый автомобиль компании, после полностью электрического VW ID.7, оснащенный новой информационно-развлекательной системой MIB4. Разработчики ушли от неуклюжего и полного ошибок ПО медиацентра MIB3 к более простому и понятному интерфейсу. Основой системы является 15 дюймовый экран, «приправленный» сенсорными ползунками. Жаль, что VW не воспользовался возможностью добавить многофункциональные ручки климат-контроля, установленные на Skoda Superb. Однако в целом все выглядит неплохо.
Сзади по-королевски просторно (кроссоверы с аналогичной ценой здесь нервно курят в сторонке), а грузовой отсек просто огромен. Объем багажника в 1920 л с опущенными сиденьями второго ряда сам по себе мало что значит, но по этому параметру VW Passat опережает более крупные и дорогие универсалы, такие как Mercedes-Benz E-Class и Audi A6 Avant.
Мы могли бы смело сказать, что это лучший универсал, который можно купить за 40 тыс. фунтов, если бы не одно но: скоро на рынок выйдет аналогичная модель под маркой Skoda. И именно новый Superb — это тот «незваный гость», который может испортить вечеринку VW.
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