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От триумфа до провала

Отличник G6 порой допускал осечки
Отличник G6 порой допускал осечки
Аvenger больше радеет о безопасности взрослых пассажиров
Аvenger больше радеет о безопасности взрослых пассажиров
Crosstrek не боится боковых ударов
Crosstrek не боится боковых ударов
Q6 e-tron — без малого идеал безопасности
Q6 e-tron — без малого идеал безопасности
Impreza «отстрелялась» уверенно
Impreza «отстрелялась» уверенно

Euro NCAP развенчивает недавнего кумира

Автомобиль 2023 года в Европе, лучший семейный автомобиль по версии женского конкурса World Car of the Year, лучший городской электромобиль по версии авторитетного британского издания Top Gear и источник немалых прибылей концерна Stellantis в том же 2023 году — это все про Jeep Avenger. Но европейский комитет Euro NCAP «снял корону» с первенца электрической линейки знаменитой американской марки. Хотя, как говорится, ничто не предвещало.

В тестах на безопасность взрослых пассажиров Avenger держался молодцом, ни разу не провалившись ниже уровня в 4 , хотя, скажем, XPENG G6, обладатель высшего пятизвездочного рейтинга, при фронтальном ударе со 100% м перекрытием защитил грудь заднего пассажира на 3 . Нет центрального разделительного эйрбега, предотвращающего соударение головами водителя и переднего пассажира при фланговом ударе? Ну, во-первых, Avenger в компании из семи испытуемых тут не одинок. У четырех­звездочных моделей Renault такой подушки безопасности тоже нет. У пятизвездочных «родственников» Impreza и Crosstrek, а также у G6 она имеется, но японцы не смогли доказать, что эйрбег одинаково эффективен при ударах в разные борта их моделей, тогда как китайский электрический кроссовер жестоко поплатился за несильный контакт головы переднего пассажира с плечом водителя. Впрочем, это не помешало Avenger вместе с моделями Ford, Subaru и тем же XPENG блеснуть в стандартном боковом и более жестком «столбовом» тестах, показав в этой субдисциплине 100% й результат. Электрический Jeep оказался очень лоялен и к угодившим под его колеса «безлошадным»: передняя кромка капота кроссовера минимально травмоопасна. То же можно сказать о европейском электрическом Explorer и дуэте Subaru с ДВС. Парочка «ромбоносцев» и «окольцованный» Q6 в этом отношении уже не подарок, а G6 — тем более. К автомобилям, с которыми сталкивается лоб в лоб, «китаец» куда более лоялен, как и Avenger с Captur. Кстати, это единственный пункт в программе испытаний, в котором оценки компактного кроссовера Renault и его удлиненной версии Symbioz с гибридной силовой установкой слегка разошлись: бензино-электрический «ромбоносец» слегка недотянул до полностью «дружественного» рейтинга.

А дальше у Jeep, видимо, кончился бюджет. Его не хватило (это самое неприятное для модели, которая позиционируется как семейная) на обеспечение безопасности маленьких пассажиров. При фланговом ударе защищенность грудной клетки «10 летнего» манекена в спецкресле была оценена на двойку! К тому же голова «6 летнего брата» соприкоснулась — пусть и несильно — с рукой старшего. Наконец, Avenger оказался единственным, у которого отсутствовала система, напоминающая об оставленном в салоне ребенке. Фиаско получилось тем более громким, что все остальные испытуемые, кроме «французов», заработали в «детском» тесте максимум баллов, а Q6 и дуэт Subaru даже получили бонусы за эффективность системы автоматического отключения фронтального эйрбега переднего пассажира при установке на его сиденье спецкресла для малышей.

Для галочки на первом электрическом Jeep и система автоматического торможения (АЕВ) при угрозе столкновения как с пешеходами, так и с велосипедистами, мотоциклистами и другими автомобилями. В последнем случае пилюлю слегка подсластило то, что АЕВ моделей Ford, Renault и Subaru тоже пасуют в ситуации, чреватой лобовым столкновением. А вот электронных стражей Q6 и G6 и тут не возьмешь на слабо. В вело-мотодисциплине путаницу устроили ответственные за публикацию результатов испытаний: данные таблиц и текстовые комментарии по моделям Subaru и XPENG противоречат друг другу. В чем не приходится сомневаться, так это в том, что Avenger единственным из семерки почти пошел ко дну в тесте на утапливание. У «электрички» Jeep необходимую работоспособность сохранил лишь центральный замок, но не электростеклоподъемники. В итоге лауреат всевозможных конкурсов по результатам программы тестов Euro NCAP собрал лишь три рейтинговые звезды. Досталось на орехи и Captur, после смены поколений откатившемуся с вершины на ступень ниже. А лучшим в этой серии испытаний стал Q6 e-tron. Модель Audi оказалась образцовой почти в каждой дисциплине, установив классовый рекорд в «детской». Король умер? Да здравствует новый король!

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