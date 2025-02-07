В Euro NCAP оторвались по полной!

А не замахнуться ли нам на рекордную по охвату серию краш-тестов? — подумали в Euro NCAP. И замахнулись! Благо приближающийся Новый год давал отличный повод, а в палитре новинок мирового автопрома для рынка Европы нашлись модели практически на любой вкус. В том числе и весьма неординарный.

Так, проверку боем прошел первый электрический пикап, да к тому же китайской марки Maxus. И надо признать, eTerron 9 оказался одним из главных именинников на устроенном Euro NCAP празднике жизни. Действительно, ни один из полутора десятков испытуемых (Alpine A290 автоматом зачли результаты его менее премиального «собрата» Renault 5 e-Tech) не опустился ниже уровня в четыре рейтинговые звезды. И даже на таком благостном фоне китайский пикап сумел отличиться в лучшую сторону. В краш-тесте со 100 % м перекрытием лишь eTerron 9 показал максимально возможный результат! Кроме того, пикап вместе с моделями Deepal, Hyundai, Leapmotor, Mazda, MINI, Porsche и Volvo на отлично сдал экзамен в «детской» дисциплине. Даже система, сигнализирующая о забытых в кабине маленьких пассажирах, у eTerron 9 имеется! Модель Maxus подтвердила свой высокий интеллектуальный уровень и при проверке эффективности АЕВ, системы автоматического торможения при угрозе столкновения с автомобилями, пешеходами, велосипедистами и мотоциклистами. И уж точно приятной неожиданностью стало то, что габаритный тяжелый пикап оказался одним из самых «гуманных» в группе испытуемых. eTerron 9 не только не плющит прилетевший ему в лоб автомобиль, но и передняя кромка капота пикапа минимально травмоопасна для угодивших под колеса пешеходов. Лучше в этом отношении только СХ-80, ЕХ30 и Forester шестого поколения.

На противоположном полюсе здесь новый Countryman — даром что единственный в группе обладатель «активного» капота. Кроссовер MINI вместе с А5 оказался и самым агрессивным по отношению к автомобилям, с которыми сталкивается на встречных курсах. Реноме именитых марок подмочили также модели MG, Porsche, Subaru и, уж что совсем неожиданно, Volvo. Гибридный ZS на пару с Macan при погружении в воду сохранил работоспособность лишь центрального замка, но не стеклоподъемников. К тому же ZS даже не выставили на тест, в котором оценивалась опасность соударения головами водителя и переднего пассажира при боковом краш-тесте. У Forester, в отличие от модели MG, соответствующий осевой эйрбег имелся, но, как оказалось, эффективность его срабатывания «несимметрична» и зависит от стороны, с которой в бок кроссовера врезается другой автомобиль. Кроме того, Forester единственный в группе в краш-тесте со 100 % м перекрытием защитил грудь заднего пассажира лишь на тройку. ЕХ30 не лучшим образом уберег грудную клетку водителя в «столбовом» тесте, да к тому же оказался в числе моделей, вообще не предлагающих систему оповещения о забытых в салоне детях. Правда, дуэту китайских дебютантов (S07 и C10) наличие такой сигнализации не помогло заработать дополнительные баллы, поскольку их устройства были признаны не соответствующими требованиям Euro NCAP.

Впрочем, оступился и старожил программы Santa Fe. Чтобы подтянуть рейтинг кроссовера нового поколения до привычного пятизвездочного уровня, Hyundai пришлось дозаявить версию с опциональным пакетом безопасности, позволившим повысить эффективность АЕВ в ряде сценариев, а также заработать хорошие оценки за действие системы автоматической блокировки дверей при попытке их открыть в момент, когда рядом с бортом автомобиля проезжает велосипедист. А лучше всего такие системы настроены у СХ-80 и нового Macan. Но не они, а eTerron 9 и Forester установили новые классовые рекорды в дисциплине, в которой оценивается степень безопасности автомобиля для пешеходов, вело- и мотоциклистов.

В целом все участники предновогодней серии краш-тестов, независимо от своей классовой принадлежности и страны производства, показали высокий уровень безопасности. Если кто и добавил ложку дегтя в эту бочку меда, то сам Euro NCAP. В ряде случаев схемы, иллюстрирующие итоги испытаний, явно противоречат сопровождающим текстам. Самый вопиющий пример: по результатам бокового краш-теста MG ZS Hybrid грудь «10 летнего» манекена в спецкресле окрасили на схеме в красный цвет, соответствующий тяжелым травмам, а в тексте об этом ни слова! В последнее время таких нестыковок становится все больше. Так чему же нам верить?

