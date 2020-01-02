Факт нашей истории: 22 года назад в одном из цехов закрытого к тому времени судоремонтного предприятия «Янтарь» в Калининграде выпустили… первый автомобиль. Сегодня действующий вместо него завод «Автотор» (точнее, группа компаний) – крупнейшее предприятие города и области. Со своей непростой биографией, взлетами, падениями и, без сомнения, интересными перспективами...

Сколько лет российскому Калининграду? Вопрос на первый взгляд может показаться нелепым, ведь не так давно официально и пышно отмечали его 750-летие. Но на самом деле в 1255 году была основана крепость Кенигсберг, и еще до этого – в начале Х века – тут было прусское поселение Твангсте, а чуть позднее – польский Крулевец… Нынешнее, советское имя областной центр получил только в 1946-м. Но считать, что ему всего 73 года, будет нечестно, потому что современный город вырос не на пустом месте.

Первые шаги

И точно так же история появления здесь одного из крупнейших в России автомобильных производств началась не на ровном месте: были бесчисленные рабочие встречи руководителя фонда «Интерприватизация» (а до того – вице-премьера правительства СССР) Владимира Щербакова с министрами, депутатами, руководителями региона, который с распадом Советского Союза оказался в очень непростом положении. Справа и слева – иностранные государства (вскоре ставшие членами НАТО), а до Берлина ближе, чем до Москвы. Но область-то российская! Причем в советские годы тут и промышленности-то никакой не было, разве что порт да ряд небольших оборонных и ремонтных предприятий. Зато имелось несомненное логистическое преимущество – морские пути, железная и автодороги. Так почему же не создать здесь современное производство?

Какое? Автомобильное! А почему нет? Во первых, автомобильная отрасль – системо­образующая, и вокруг даже небольшого предприятия сразу возникает сеть поставщиков, партнеров, смежников… Во-вторых, за спиной у инициатора проекта Владимира Щербакова были годы работы на АвтоВАЗе и КамАЗе…

Честно говоря, не многие верили, что вообще удастся что-то сделать, – больно тяжелая экономическая ситуация сложилась в России в целом и ее самой дальней западной области в частности. И все-таки в 1994 году в Калининграде зарегистрировали компанию по производству автомобилей – «Автотор». А в 1996-м был принят Федеральный закон об особой экономической зоне в Калининградской области, подписаны указ президента и два постановления правительства, вступил в силу местный закон о поддержке автомобильного производства в области.

Дело пошло куда быстрее, и 16 мая 1997 года из цеха вышел первенец – корейский седан Clarus не слишком тогда известной марки KIA. Кстати, традиционную красную ленточку перерезали премьер-министр Российской Федерации Виктор Черномырдин и на тот момент глава KIA Motors Сан Хонг Ким. Вскоре в Калининграде выпускали уже три модели (добавились Avella и Sephia). А через год здесь же, в арендованном у завода «Янтарь» цехе, собрали первый автомобиль марки BMW, в то время как производство корейских машин переехало на новую площадку на окраине города. Раньше там размещался завод «Буммаш», который, несмотря на мирное название, занимался выпуском продукции для оборонки. Увы, к концу 1990-х он представлял собой жалкое зрелище – цеха по большей части заброшены, оборудование разграблено, территория завалена хламом. И вдруг всего лишь через год заработал первый новый цех, где начали (причем по технологии полного цикла!) производить вседорожники KIA Sportage. Это был уже настоящий прорыв!

Краткая история Группы компаний «Автотор» Декабрь 1994 года: в Калининграде зарегистрирована компания «Автотор».

16 мая 1997 года с конвейера завода в Калининграде сошел первый KIA Clarus. В тот год было собрано 1679 автомобилей трех моделей KIA – Avella, Clarus и Rocsta.

В 1999 году завод приступил к производству седанов BMW 5 Series.

В 2000 году общий объем производства составил более 10 тыс. машин.

С 2002 года на заводе заработали сварочная и окрасочная линии, благодаря чему начался выпуск автомобилей KIA Sportage в режиме полного цикла.

В 2004 году с производства внедорожника Hummer началось сотрудничество с корпорацией General Motors, продолжавшееся более десяти лет: в Калининграде выпускали различные модели брендов Cadillac, Chevrolet и Opel.

В 2006 году собран 100-тысячный автомобиль.

В 2012 году к ряду других автомобилестроительных компаний, сотрудничавших с «Автотором», присоединилась Hyundai – на новом заводе начался выпуск коммерческих автомобилей этой марки, а через год стартовал проект и по производству ее легковых моделей.

В конце 2012 года общее количество произведенных в Калининграде автомобилей превысило 1 млн шт.

В 2018 году «Автотор» приступил к производству по технологии полного цикла (сварка, окраска, сборка) трех моделей коммерческих автомобилей Hyundai – HD65, HD35 и HD35 City.

Июнь 2019 года: подписан специальный инвестиционный контракт (СПИК) между компанией «Автотор», Минпромторгом РФ и правительством Калининградской области.

Балтийский интернационал

За четверть века «Автотор» уcпел выпустить добрую сотню моделей различных марок. В основном они были успешными на рынке, так что завод развивался, хотя возникали и трудности. Так, не миновали предприятие российские кризисы 1998 и 2008 годов. Или: с начала нулевых одним из основных партнеров стал крупнейший на тот момент автопроизводитель мира концерн General Motors. Сотрудничество с ним развивалось успешно – на Балтике выпустили десятки тысяч автомобилей нескольких марок, входящих в эту корпорацию (Chevrolet, Opel, Cadillac, Hummer), пока в 2015-м американцы неожиданно для всех не приняли решение свернуть свою деятельность в России. А десять лет назад по независимым от «Автотора» причинам ему пришлось отказаться от крупного и очень перспективного проекта с китайской компанией (увы, вмешалась политика).

Но два основных партнера работают здесь уже больше двух десятилетий. Почти 20 моделей BMW производят на заводе, в планах – строительство нового современного предприятия. И, конечно же, титульным партнером для «Автотора» был и остается южнокорейский концерн Hyundai-KIA: на его модели приходится до 80% общего объема производства. При этом по полному циклу – со сваркой и окраской – выпускают уже три легковые модели (KIA Cerato, Sorento, Soul) и коммерческие автомобили Hyundai.

Причем новые цеха открываются просто стахановскими темпами! Я побывал в Калининграде на производственной площадке № 2, что в микрорайоне имени А. Космодемьянского, два года назад, а приехав этой осенью, многого просто не узнал. Вроде совсем недавно открывали цех сварки и окраски, сейчас же работают уже три линии сварки, в то время как четвертая готовится к постановке новой легковой модели. На отдельной линии варят кабины коммерческих Hyundai серии HD…

Все сделано с умом и применительно к объе­мам производства: ручного труда здесь ровно столько, сколько нужно. Роботы? Будут, когда та или иная модель выйдет на крупные объемы (от 30 тыс. в год). Но и сегодня на линиях сварки установлено самое современное автоматическое или полуавтоматическое оборудование ведущих мировых компаний. К примеру, точечную сварку выполняют с помощью универсальных подвесных машин Obara, кондукторы изготовлены фирмой Karmann, геометрию кузова проверяют по 580 точкам на координатно-измерительной машине Tokyo Boeki, а в цехе окраски применяют расходные материалы фирмы Henkel. И это далеко не все!

…За окном, как обычно осенью в Прибалтике, идет дождь и… строятся производственные корпуса. Через два года мощности только здесь, в поселке Космодемьянского, возрастут более чем вдвое, появятся новые цеха – сварки, окраски, сборки… При этом за минувшие 22 года завод уже выпустил более 2 млн автомобилей, отвечающих самым высоким международным стандартам качества; в создание производственного комплекса вложили свыше 600 млн евро. Сейчас на «Автоторе» могут производить до 250 тыс. автомобилей в год (в лучшем, 2012-м, собрали 265 тыс.). И уже никто не сможет упрекнуть предприятие в увлечении «отверточной сборкой».

«Автотор» в жизни города и области Загрузка порта Балтийск – 71%

Загрузка Калининградского морского торгового порта – 71%

Загрузка Калининградской железной дороги – 50%

Доля от всех товаров, производимых в области, – 49,5%

Налоги и сборы, уплаченные «Автотором» в 2018 году, доля от общего объема всех налогов, собранных на территории региона, – 42,1%

Выплаты в Пенсионный фонд (доля от всех выплат в регионе) – 20%

Всё – своё

Председатель совета директоров «Автотор Холдинг» Валерий Горбунов рассказывает: «Мы действительно довольно долго производили по полному циклу – со сваркой и окраской – лишь меньшую часть моделей, примерно 20% от всего объема. Дело в том, что это колоссальные затраты, и окупаются они только в том случае, когда выпуск конкретной модели превосходит уровень 30 тыс. единиц в год. Но при этом всегда действовали строго в рамках Закона об особой экономической зоне! Стояла главная задача – создать на Балтике современное производство, обеспечить занятость населения. Да, мы медленно решали проблему локализации, зато работали «локомотивом» экономики области – одних налогов в прошлом году заплатили на 67 млрд рублей. На предприятии трудится свыше 3 тыс. человек, еще порядка 30 тыс. – в смежных отраслях. Только в 2019-м приняли на работу 600 новых сотрудников. Теперь переходим к следующему этапу, как это прописано в СПИКе, который недавно подписали с Минпромторгом».

В рамках этого соглашения компания в ближайшее десятилетие берет на себя обязательства по углублению технологических переделов, локализации и обеспечению полнопрофильного производства широкого спектра моделей общим объемом более 2 млн автомобилей за десять лет, наращиванию экспорта продукции, созданию новых рабочих мест. Минимальные инвестиции за этот период составят 12,5 млрд рублей. В результате уже через несколько лет соотношение должно кардинально поменяться – примерно 80% автомобилей будет выпускаться по технологии полного цикла. В рамках исполнения обязательств по специальному инвестиционному контракту (СПИК) завод приступил к производству по полному циклу новой модели KIA Soul, ставшей третьей легковушкой, выпускаемой в таком режиме на «Автоторе». Планы по полному циклу будущего бестселлера корейской марки компактного кроссовера KIA Seltos тоже предусмотрены в СПИК. Наконец, по срокам исполнения прописанных в СПИК обязательств «Автотор» идет даже с опережением.

Кроме того, заводу предстоит нарастить выпуск коммерческих автомобилей. Предприятие готово производить грузовики (до 20 тыс. в год) грузоподъемностью от 0,5 до 25 т и самые разно­образные надстройки для них, строительную дорожную технику на автомобильной базе.

Кстати, одним из главных слагаемых успеха на «Автоторе» считают сложившийся коллек­тив из более чем 3 тыс. профессионалов, многие из которых работают здесь с самого основания компании. Да и зачем людям уходить? Зарплата на предприятии – примерно в 1,5 раза выше, чем в среднем по региону, действует один из лучших социальных пакетов, а созданная система переподготовки и повышения квалификации персонала позволяет строить карьеру. Пример тому – нынешний вице-президент и исполнительный директор предприя­тия Владимир Чапля: 15 лет назад он начинал обычным слесарем механосборочных работ…

Главный же социальный проект этого года – Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК), который скоро должен открыться в поселке. ФОК «Автотор Арена» объединит под одной крышей полноразмерное футбольное поле (соответствует стандартам FIFA), бассейн олимпийского класса и несколько многофункциональных спортивных залов для занятий баскетболом, волейболом, борьбой, боксом, тяжелой атлетикой и другими видами спорта. Ежедневно здесь смогут заниматься спортом до 4,5 тыс. человек.

Модельный ряд «Автотора» BMW 3 Series, 5 Series, 7 Series, X1, X3, X4, X5, X6, Х7

KIA Cerato, Ceed, Mohave, Optima, Picanto, Sorento, Sorento Prime, Soul, Sportage, K900

Hyundai легковые – Elantra, Grand Santa Fe, Santa Fe Premium, Tucson; грузовые – HD35, HD78, HD120, HD170

Genesis G80, G90

Ford грузовые

Полный вперед!

В 2018 году на «Автоторе» был зафиксирован своеобразный рекорд – запуск 31 новой модели, причем трех из них по полному циклу производства (сварка, окраска, сборка). И все это – без остановки действующих линий! Вообще, калининградское предприятие, наверное, единственное в мире, где одновременно выпускается такое количество моделей – до 40 на одной площадке. Так что же дальше? Больше?

«Задачи расширения номенклатуры производства перед нами не стоит, мы углубляемся, а не расширяемся, – отмечает генеральный директор ООО «Автотор Холдинг» Александр Сорокин. – И проект строительства нового завода тоже направлен не на расширение производственных мощностей, объемов выпуска и номенклатуры, а именно на углубление технологии производства, повышение уровня локализации».

На сегодняшний день в Калининградской области налажено производство сидений и элементов системы выхлопа, бамперов, поставляются жгуты проводов и ряд других изделий, которые выпускают в регионе. На автомобилях калининградского завода – шины, диски, аккумуляторы российского производства. В перспективной же программе локализации – практически все автокомпоненты, производимые в стране.

Впрочем, и это далеко не все планы предприятия. Еще в 2012 году «Автотор» подписал с иностранными партнерами и инвесторами проект создания в Калининградской области автомобильного кластера, куда должно было войти несколько новых заводов по производству автокомпонентов и автосборочных предприятий и даже новый поселок на 50 тыс. человек – для сотрудников с семьями. Инвестиции только с российской стороны должны были составить свыше 600 млн евро. Но потом в стране случился очередной кризис и проект отложили. Надолго ли? Или же нам ждать очередных сногсшибательных новостей из самого западного региона России?