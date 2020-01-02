Факт нашей истории: 22 года назад в одном из цехов закрытого к тому времени судоремонтного предприятия «Янтарь» в Калининграде выпустили… первый автомобиль. Сегодня действующий вместо него завод «Автотор» (точнее, группа компаний) – крупнейшее предприятие города и области. Со своей непростой биографией, взлетами, падениями и, без сомнения, интересными перспективами...
Сколько лет российскому Калининграду? Вопрос на первый взгляд может показаться нелепым, ведь не так давно официально и пышно отмечали его 750-летие. Но на самом деле в 1255 году была основана крепость Кенигсберг, и еще до этого – в начале Х века – тут было прусское поселение Твангсте, а чуть позднее – польский Крулевец… Нынешнее, советское имя областной центр получил только в 1946-м. Но считать, что ему всего 73 года, будет нечестно, потому что современный город вырос не на пустом месте.
И точно так же история появления здесь одного из крупнейших в России автомобильных производств началась не на ровном месте: были бесчисленные рабочие встречи руководителя фонда «Интерприватизация» (а до того – вице-премьера правительства СССР) Владимира Щербакова с министрами, депутатами, руководителями региона, который с распадом Советского Союза оказался в очень непростом положении. Справа и слева – иностранные государства (вскоре ставшие членами НАТО), а до Берлина ближе, чем до Москвы. Но область-то российская! Причем в советские годы тут и промышленности-то никакой не было, разве что порт да ряд небольших оборонных и ремонтных предприятий. Зато имелось несомненное логистическое преимущество – морские пути, железная и автодороги. Так почему же не создать здесь современное производство?
Какое? Автомобильное! А почему нет? Во первых, автомобильная отрасль – системообразующая, и вокруг даже небольшого предприятия сразу возникает сеть поставщиков, партнеров, смежников… Во-вторых, за спиной у инициатора проекта Владимира Щербакова были годы работы на АвтоВАЗе и КамАЗе…
Честно говоря, не многие верили, что вообще удастся что-то сделать, – больно тяжелая экономическая ситуация сложилась в России в целом и ее самой дальней западной области в частности. И все-таки в 1994 году в Калининграде зарегистрировали компанию по производству автомобилей – «Автотор». А в 1996-м был принят Федеральный закон об особой экономической зоне в Калининградской области, подписаны указ президента и два постановления правительства, вступил в силу местный закон о поддержке автомобильного производства в области.
Дело пошло куда быстрее, и 16 мая 1997 года из цеха вышел первенец – корейский седан Clarus не слишком тогда известной марки KIA. Кстати, традиционную красную ленточку перерезали премьер-министр Российской Федерации Виктор Черномырдин и на тот момент глава KIA Motors Сан Хонг Ким. Вскоре в Калининграде выпускали уже три модели (добавились Avella и Sephia). А через год здесь же, в арендованном у завода «Янтарь» цехе, собрали первый автомобиль марки BMW, в то время как производство корейских машин переехало на новую площадку на окраине города. Раньше там размещался завод «Буммаш», который, несмотря на мирное название, занимался выпуском продукции для оборонки. Увы, к концу 1990-х он представлял собой жалкое зрелище – цеха по большей части заброшены, оборудование разграблено, территория завалена хламом. И вдруг всего лишь через год заработал первый новый цех, где начали (причем по технологии полного цикла!) производить вседорожники KIA Sportage. Это был уже настоящий прорыв!
Декабрь 1994 года: в Калининграде зарегистрирована компания «Автотор».
16 мая 1997 года с конвейера завода в Калининграде сошел первый KIA Clarus. В тот год было собрано 1679 автомобилей трех моделей KIA – Avella, Clarus и Rocsta.
В 1999 году завод приступил к производству седанов BMW 5 Series.
В 2000 году общий объем производства составил более 10 тыс. машин.
С 2002 года на заводе заработали сварочная и окрасочная линии, благодаря чему начался выпуск автомобилей KIA Sportage в режиме полного цикла.
В 2004 году с производства внедорожника Hummer началось сотрудничество с корпорацией General Motors, продолжавшееся более десяти лет: в Калининграде выпускали различные модели брендов Cadillac, Chevrolet и Opel.
В 2006 году собран 100-тысячный автомобиль.
В 2012 году к ряду других автомобилестроительных компаний, сотрудничавших с «Автотором», присоединилась Hyundai – на новом заводе начался выпуск коммерческих автомобилей этой марки, а через год стартовал проект и по производству ее легковых моделей.
В конце 2012 года общее количество произведенных в Калининграде автомобилей превысило 1 млн шт.
В 2018 году «Автотор» приступил к производству по технологии полного цикла (сварка, окраска, сборка) трех моделей коммерческих автомобилей Hyundai – HD65, HD35 и HD35 City.
Июнь 2019 года: подписан специальный инвестиционный контракт (СПИК) между компанией «Автотор», Минпромторгом РФ и правительством Калининградской области.
За четверть века «Автотор» уcпел выпустить добрую сотню моделей различных марок. В основном они были успешными на рынке, так что завод развивался, хотя возникали и трудности. Так, не миновали предприятие российские кризисы 1998 и 2008 годов. Или: с начала нулевых одним из основных партнеров стал крупнейший на тот момент автопроизводитель мира концерн General Motors. Сотрудничество с ним развивалось успешно – на Балтике выпустили десятки тысяч автомобилей нескольких марок, входящих в эту корпорацию (Chevrolet, Opel, Cadillac, Hummer), пока в 2015-м американцы неожиданно для всех не приняли решение свернуть свою деятельность в России. А десять лет назад по независимым от «Автотора» причинам ему пришлось отказаться от крупного и очень перспективного проекта с китайской компанией (увы, вмешалась политика).
Но два основных партнера работают здесь уже больше двух десятилетий. Почти 20 моделей BMW производят на заводе, в планах – строительство нового современного предприятия. И, конечно же, титульным партнером для «Автотора» был и остается южнокорейский концерн Hyundai-KIA: на его модели приходится до 80% общего объема производства. При этом по полному циклу – со сваркой и окраской – выпускают уже три легковые модели (KIA Cerato, Sorento, Soul) и коммерческие автомобили Hyundai.
Причем новые цеха открываются просто стахановскими темпами! Я побывал в Калининграде на производственной площадке № 2, что в микрорайоне имени А. Космодемьянского, два года назад, а приехав этой осенью, многого просто не узнал. Вроде совсем недавно открывали цех сварки и окраски, сейчас же работают уже три линии сварки, в то время как четвертая готовится к постановке новой легковой модели. На отдельной линии варят кабины коммерческих Hyundai серии HD…
Все сделано с умом и применительно к объемам производства: ручного труда здесь ровно столько, сколько нужно. Роботы? Будут, когда та или иная модель выйдет на крупные объемы (от 30 тыс. в год). Но и сегодня на линиях сварки установлено самое современное автоматическое или полуавтоматическое оборудование ведущих мировых компаний. К примеру, точечную сварку выполняют с помощью универсальных подвесных машин Obara, кондукторы изготовлены фирмой Karmann, геометрию кузова проверяют по 580 точкам на координатно-измерительной машине Tokyo Boeki, а в цехе окраски применяют расходные материалы фирмы Henkel. И это далеко не все!
…За окном, как обычно осенью в Прибалтике, идет дождь и… строятся производственные корпуса. Через два года мощности только здесь, в поселке Космодемьянского, возрастут более чем вдвое, появятся новые цеха – сварки, окраски, сборки… При этом за минувшие 22 года завод уже выпустил более 2 млн автомобилей, отвечающих самым высоким международным стандартам качества; в создание производственного комплекса вложили свыше 600 млн евро. Сейчас на «Автоторе» могут производить до 250 тыс. автомобилей в год (в лучшем, 2012-м, собрали 265 тыс.). И уже никто не сможет упрекнуть предприятие в увлечении «отверточной сборкой».
Загрузка порта Балтийск – 71%
Загрузка Калининградского морского торгового порта – 71%
Загрузка Калининградской железной дороги – 50%
Доля от всех товаров, производимых в области, – 49,5%
Налоги и сборы, уплаченные «Автотором» в 2018 году, доля от общего объема всех налогов, собранных на территории региона, – 42,1%
Выплаты в Пенсионный фонд (доля от всех выплат в регионе) – 20%
Председатель совета директоров «Автотор Холдинг» Валерий Горбунов рассказывает: «Мы действительно довольно долго производили по полному циклу – со сваркой и окраской – лишь меньшую часть моделей, примерно 20% от всего объема. Дело в том, что это колоссальные затраты, и окупаются они только в том случае, когда выпуск конкретной модели превосходит уровень 30 тыс. единиц в год. Но при этом всегда действовали строго в рамках Закона об особой экономической зоне! Стояла главная задача – создать на Балтике современное производство, обеспечить занятость населения. Да, мы медленно решали проблему локализации, зато работали «локомотивом» экономики области – одних налогов в прошлом году заплатили на 67 млрд рублей. На предприятии трудится свыше 3 тыс. человек, еще порядка 30 тыс. – в смежных отраслях. Только в 2019-м приняли на работу 600 новых сотрудников. Теперь переходим к следующему этапу, как это прописано в СПИКе, который недавно подписали с Минпромторгом».
В рамках этого соглашения компания в ближайшее десятилетие берет на себя обязательства по углублению технологических переделов, локализации и обеспечению полнопрофильного производства широкого спектра моделей общим объемом более 2 млн автомобилей за десять лет, наращиванию экспорта продукции, созданию новых рабочих мест. Минимальные инвестиции за этот период составят 12,5 млрд рублей. В результате уже через несколько лет соотношение должно кардинально поменяться – примерно 80% автомобилей будет выпускаться по технологии полного цикла. В рамках исполнения обязательств по специальному инвестиционному контракту (СПИК) завод приступил к производству по полному циклу новой модели KIA Soul, ставшей третьей легковушкой, выпускаемой в таком режиме на «Автоторе». Планы по полному циклу будущего бестселлера корейской марки компактного кроссовера KIA Seltos тоже предусмотрены в СПИК. Наконец, по срокам исполнения прописанных в СПИК обязательств «Автотор» идет даже с опережением.
Кроме того, заводу предстоит нарастить выпуск коммерческих автомобилей. Предприятие готово производить грузовики (до 20 тыс. в год) грузоподъемностью от 0,5 до 25 т и самые разнообразные надстройки для них, строительную дорожную технику на автомобильной базе.
Кстати, одним из главных слагаемых успеха на «Автоторе» считают сложившийся коллектив из более чем 3 тыс. профессионалов, многие из которых работают здесь с самого основания компании. Да и зачем людям уходить? Зарплата на предприятии – примерно в 1,5 раза выше, чем в среднем по региону, действует один из лучших социальных пакетов, а созданная система переподготовки и повышения квалификации персонала позволяет строить карьеру. Пример тому – нынешний вице-президент и исполнительный директор предприятия Владимир Чапля: 15 лет назад он начинал обычным слесарем механосборочных работ…
Главный же социальный проект этого года – Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК), который скоро должен открыться в поселке. ФОК «Автотор Арена» объединит под одной крышей полноразмерное футбольное поле (соответствует стандартам FIFA), бассейн олимпийского класса и несколько многофункциональных спортивных залов для занятий баскетболом, волейболом, борьбой, боксом, тяжелой атлетикой и другими видами спорта. Ежедневно здесь смогут заниматься спортом до 4,5 тыс. человек.
BMW 3 Series, 5 Series, 7 Series, X1, X3, X4, X5, X6, Х7
KIA Cerato, Ceed, Mohave, Optima, Picanto, Sorento, Sorento Prime, Soul, Sportage, K900
Hyundai легковые – Elantra, Grand Santa Fe, Santa Fe Premium, Tucson; грузовые – HD35, HD78, HD120, HD170
Genesis G80, G90
Ford грузовые
В 2018 году на «Автоторе» был зафиксирован своеобразный рекорд – запуск 31 новой модели, причем трех из них по полному циклу производства (сварка, окраска, сборка). И все это – без остановки действующих линий! Вообще, калининградское предприятие, наверное, единственное в мире, где одновременно выпускается такое количество моделей – до 40 на одной площадке. Так что же дальше? Больше?
«Задачи расширения номенклатуры производства перед нами не стоит, мы углубляемся, а не расширяемся, – отмечает генеральный директор ООО «Автотор Холдинг» Александр Сорокин. – И проект строительства нового завода тоже направлен не на расширение производственных мощностей, объемов выпуска и номенклатуры, а именно на углубление технологии производства, повышение уровня локализации».
На сегодняшний день в Калининградской области налажено производство сидений и элементов системы выхлопа, бамперов, поставляются жгуты проводов и ряд других изделий, которые выпускают в регионе. На автомобилях калининградского завода – шины, диски, аккумуляторы российского производства. В перспективной же программе локализации – практически все автокомпоненты, производимые в стране.
Впрочем, и это далеко не все планы предприятия. Еще в 2012 году «Автотор» подписал с иностранными партнерами и инвесторами проект создания в Калининградской области автомобильного кластера, куда должно было войти несколько новых заводов по производству автокомпонентов и автосборочных предприятий и даже новый поселок на 50 тыс. человек – для сотрудников с семьями. Инвестиции только с российской стороны должны были составить свыше 600 млн евро. Но потом в стране случился очередной кризис и проект отложили. Надолго ли? Или же нам ждать очередных сногсшибательных новостей из самого западного региона России?
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