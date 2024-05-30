Невероятно, но факт: в разгар санкционной войны на территории России опять стали производить автомобили французской марки Citroen. Мы побывали на заводе «ПСМА Рус», чтобы выяснить, что это за машины

В последний раз на предприятии «ПСМА Рус» я был летом 2021 года. Здесь присутствовало много гостей, в том числе французские топ-менеджеры корпорации Stellantis. Сам завод, построенный в апреле 2010 года, представлял собой совместное предприятие PSA Peugeot Citroen (70 %) и японской Mitsubishi Motors (30 %). Только на начальном этапе общие инвестиции в проект составили 550 млн евро. Потом PSA, присоединив Fiat и Chrysler в январе 2021 года, превратилась в корпорацию Stellantis, а уже летом того же года на торжественном мероприятии под звон бокалов шампанского объявила о планах серьезного расширения производства в России.

Если раньше завод ежегодно выпускал порядка 10 тыс. автомобилей Peugeot, Citroen, Mitsubishi, Opel, то за год до начала СВО здесь была начата модернизация с целью увеличения объема выпуска автомобилей до 30 тыс. единиц с планами частичных поставок их на экспорт — в частности, в такие страны ЕС, как Германия, Испания, Франция, а также регионы Северной Африки и Латинской Америки. Но этим планам не суждено было сбыться. После объявления западных санкций Stellantis сначала приостановил работу завода в России, а затем ушел из страны, продав предприятие новому российскому собственнику — компании «Автомобильные технологии».

В объезд санкций

Из ворот завода под Калугой действительно опять стали выходить автомобили, обозначенные фирменными ситроеновскими шевронами, и это выглядит как дежавю. Новый российский собственник «ПСМА Рус» предпринял хитрый трюк: машинокомплекты поступают не из санкционной Франции, а из дружественного Китая, где одна китайская компания (нас попросили не называть ее) ранее имела совместное предприятие с маркой Citroen. Позже СП полностью перешло под контроль китайской стороны с правом выпуска автомобилей под французским брендом. Вот такой получается интересный объезд санкционных заграждений.

Еще интересный момент: продажи и обслуживание выпускаемых под Калугой автомобилей осуществляет компания «Пежо Ситроен Рус», которая дает гарантию на 3 года или 100 тыс. км пробега. Как мы помним, эта компания была дочерним предприятием французской PSA Peugeot Citroen, однако после ее ухода из РФ и у нее появился новый российский собственник.

Представители теперь уже российского «Пежо Ситроен Рус» заявляют, что сумели в условиях санкционного давления наладить поставки в РФ оригинальных запчастей для автомобилей Citroen и других марок. Также они в состоянии обеспечивать нужную подготовку дилеров Citroen в России, которых сегодня насчитывается более 40 в разных регионах.

Французский шик

Ранее кроссовер Citroen C5 Aircross официально продавался на российском рынке, но на конвейер под Калугой вернулась его версия после рестайлинга. По-прежнему обновленный C5 Aircross — это вместительный современный технологичный кроссовер (класса SUV C/D), который комплектуется турбированным мотором рабочим объемом 1,6 л (175 л.с.) и 8 ступенчатой полноценной автоматической коробкой передач. Для российских условий немного разочаровывает наличие только переднего привода. Но зато производитель утверждает, что специальные решения в подвеске (Progressive Hydraulic Cushions) делают поездку на машине особенно устойчивой к неровностям на дороге. Модель обладает полным набором электронных ассистентов — таких, как система предупреждения усталости водителя, круиз-контроль, электропривод багажника, камеры кругового обзора, новая мультимедийная система с 10 дюймовым дисплеем и цифровой 12,3 дюймовой панелью.

В новом C5 Aircross производитель пытается особенно выделить такие «фишки», как встроенный USB-разъем в зеркало заднего вида (удобно для подключения видеорегистратора), система омывания стекол со встроенными стеклоомывателями прямо в щетки дворников, наличие множества различных ниш для хранения мелких предметов (общим объемом 33 л).

Есть в передних креслах даже функция расширенного массажа, можно выбрать один из пяти режимов — к примеру, специально для области поясницы. Хотя заметны и отголоски китайского происхождения: в модели явно не хватает «теплых» опций — нет подогрева руля, зеркал, лобового стекла, задних сидений (передние подогреваются). Также из-за неприязни в Китае к американским мобильным операционным системам Android и AppleOS в кроссовере досадно отсутствует опция подключения смартфона к автомобилю Android Auto и Apple CarPlay.

Но главный спорный момент в новинке — его цена, которая определена на уровне 4,3 млн рублей. Прямо скажем, это немало, и за такие деньги на нашем рынке сейчас большой выбор конкурирующих моделей.

Перспективы локализации

Пока C5 Aircross собирается в РФ по схеме крупноузловой сборки

(SKD-4) из поставляемых сюда 1700 деталей. В частности, кузова поступают на предприятие уже сваренными, загрунтованными в катафорезной ванне и окрашенными. Отдельно на завод поступает двигатель, который монтируется на шасси с элементами подвески.

По словам менеджеров, сегодня на производственной линии завода 78 постов основной сборки и 20 дополнительных постов подсборки нужных компонентов. Локализация же пока находится на начальном уровне. Она выражается в установке усиленной защиты картера снизу, системы «ЭРА-ГЛОНАСС», русификации всех мультимедийных функций и инструкций пользователя. В будущем обещают локализацию усиливать и, в частности, задействовать цех сварки, который на заводе находится в «полной боевой готовности».

На сборке французской машины сейчас задействовано 120 рабочих, всего же персонал «ПСМА Рус» насчитывает 1,5 тыс. человек. Новый собственник продолжает держать штат, рассчитывая на дальнейшее расширение своей деятельности. Не исключено, что, например, скоро сюда для сборки может приехать кроссовер Peugeot 3008, но официально эти планы не комментируют.

Калужский завод вышел на ритм по выпуску двух автомобилей в час, потенциально можно ускоряться до производства 6–8 авто в час. Планы по объему выпуска на предприятии комментируют осторожно, называя целью выпуск машин на уровне до 10–12 тыс. авто в год. Что же, пока собираемые в Калуге автомобили Citroen не радуют ценой и не блещут глубокой локализацией. Но в любом случае стоит приветствовать сам факт, что новый собственник калужского предприятия нашел силы возродить движение конвейера и намерен наращивать производственные темпы.