«Витрина социализма» — так называли советский микроавтобус ЗиЛ-118 «Юность». На выставке во французской Ницце в 1967 году он увез на родину 12 призов, а внук основателя компании Ford лично приезжал в СССР, чтобы купить лицензию на выпуск этой модели в США

Раньше в СССР существовала практика сравнивать развитие нашей страны с 1913 годом. Почему именно с ним? Да потому, что это был последний спокойный год Российской империи, пик развития, в 1914 м началась Первая мировая война, потом революция… Воспользуемся этой практикой и мы.

В 1913 м в Российской императорской армии насчитывалось 711 автомобилей и два трактора, а всего в стране — 8800 машин. Не много, но учтите, что даже в США их тогда было всего 13 тыс., что являлось абсолютным мировым максимумом. Стало очевидно, что России нужна государственная программа по строительству автозаводов, и в Москве за это взялся известный промышленник Павел Рябушинский, создавший «Товарищество на паях автомобильного Московского общества». Или просто АМО. А 20 июля 1916 года на юге Москвы, в Тюфелевой роще, состоялась закладка автомобильного завода.

До революции заводу АМО удалось выпустить 1319 грузовиков, это были Fiat 15 Ter, собираемые из итальянских комплектующих. В 1918 м завод национализировали, а осенью 1924 го он вернулся к массовому производству. Поскольку своей конструкторской школы в стране тогда не существовало, выход был один: купить лицензию на уже знакомый Fiat 15 Ter.Так началась история АМО — ЗиС — ЗиЛ.

После модернизации в 1933 году предприятие получило новое название — ЗиС. Завод имени Сталина увеличил выпуск грузовиков до 100 тыс. автомобилей в год. Шла индустриализация, закладывался фундамент тяжелой промышленности, станкостроения, строились ГЭС, разрабатывались новые месторождения полезных ископаемых, возводились металлургические заводы. Страна переставала быть аграрной, на смену старому укладу приходил новый, промышленный, индустриальный.

А на ЗиСе начали производить легковые машины представительского класса, на которых перемещались члены ЦК партии и первые лица государства. Первым наладили выпуск седана ЗиС-101, его производство стартовало в 1936 году. Бронированным вариантом этого автомобиля пользовался Сталин, а всего было выпущено 9500 ЗиС-101 разных модификаций. Следующей моделью стал ЗиС-110, его выпускали с 1945 года по 1958 й. Всего произвели 2089 экземпляров, и это была последняя модель легкового автомобиля марки ЗиС.

Через два года после ХХ съезда КПСС, на котором Хрущев начал борьбу с культом личности, 26 июня 1958 года был издан приказ, изменивший название завода с ЗиС на ЗиЛ (Завод имени Лихачева). В то время, которое теперь называют хрущевской оттепелью, отношение к персональным машинам серьезно изменилось, многие чиновники лишились своих казенных авто. Большую часть высвободившихся автомобилей передали Минздраву, который переоборудовал их в машины скорой помощи. Остальные отошли в такси или просто в народное хозяйство.

Число лиц, имевших право на государственный автомобиль, резко сократили. Проводился даже эксперимент — чиновнику выдавали казенную машину, но управлять ею предлагали самому. Однако от этой идеи быстро отказались. В целом период правления Хрущева — это время экспериментов и дерзких идей. 4 октября 1957 года был выведен в космос первый искусственный спутник Земли, 12 апреля 1961 года в космос полетел первый человек — Юрий Алексеевич Гагарин, появилась самая мощная водородная бомба в мире, — все это было впервые не только для СССР но и для всего человечества. Эпоха Хрущева стала очень неоднозначным временем, случались и перегибы: Крым отдали Украинской ССР, почти полностью разорвали отношения с КНР, пытались решить проблемы с продовольствием, засеяв все кукурузой, и еще многое другое, что впоследствии и привело к снятию Хрущева с должности первого секретаря ЦК партии.

Поскольку в связи с изменившейся ситуацией в стране правительственных автомобилей почти не требовалось, ЦЛА (цех легковых автомобилей), он же цех № 6 механосборочный на ЗиЛе, который занимался их выпуском, практически встал. За год выпускалось не больше пяти машин, простаивало оборудование, рабочие начали уходить. С такой ситуацией не могли мириться молодые инженеры ЗиЛа. И они по собственной инициативе, без распоряжения министерства, без технического задания, несмотря на возможное наказание, приступили в 1961 году к разработке… микроавтобуса! Который бы использовал узлы и агрегаты, выпускаемые заводом и который можно было бы поставить на конвейер.

Эрик Сабо и Александр Ольшанецкий разработали дизайн несущего кузова, Татьяна Киселева — интерьер салона, а возглавили все работы Николай Гринчар и создатель ЗиЛовских правительственных лимузинов заместитель главного конструктора Василий Родионов.

Агрегаты трансмиссии и подвеску будущего автобуса ЗиЛ-118 взяли от представительского лимузина ЗиЛ-111. Двигатель, 6 литровый V8, — от массового грузовика ЗиЛ-130, который тогда еще только проектировался. Этот мотор развивал 150 л.с., имел степень сжатия 6.5 единиц и, в отличие от 200 сильного агрегата ЗиЛ-111 со степенью сжатия 9.0, был попроще и мог работать на дешевом 72 м бензине. Но от ЗиЛ-111 все-таки взяли коробку передач — двухступенчатый автомат, аналог Chrysler 1950 х годов.

Спереди на новый автомобиль установили независимую многорычажную пружинную подвеску со стабилизатором поперечной устойчивости. Заднюю подвеску решили сделать зависимой, на двух продольных длинных и мягких рессорах. Только такая комбинация могла обеспечить достаточно большой и тяжелой машине, весом в четыре с половиной тонны, хорошую легковую управляемость, при этом сохранив плавность хода. Несущий кузов автомобиля вагонной компоновки создали с нуля, и это непростая задача — большинство автобусов до сих пор используют раму. Для входа и выхода была спроектирована большая пассажирская дверь с правой стороны, нижняя ступенька находилась всего в 400 мм от дороги. Отличную обзорность обеспечивало круговое остекление, включая окна с тонированными цветными стеклами на скатах крыши. Дверь, расположенная в задней части кузова, позволяла, сняв последний ряд сидений, загружать увеличившийся багажный отсек. Внешние формы, убранство и отделка интерьера автобуса соответствовали самым взыскательным требованиям того времени. Рабочее место водителя оборудовали регулируемым по высоте и горизонтали креслом, гидроусилителем руля, усилителем тормозов, про автоматическую коробку мы уже говорили. Причем частичное использование агрегатов ЗиЛ-111 давало возможность существенно удешевить одновременно производство и нового автобуса, и донора-лимузина.

Получился автобус представительского класса, способный перевозить 17 пассажиров с максимальным для того времени комфортом на скорости до 120 км/ч, потребляя всего 28 л бензина на 100 км. В 1962 году приступили к ходовым испытаниям.

Чтобы понять, насколько «Юность» (это было вторым названием ЗиЛ-118) отличалась от привычного образа автобуса того времени, достаточно привести всего два примера. В мае 1967 года Советский Союз впервые принял участие в ХVIII Международной автобусной неделе, проходившей во французской Ницце, в соревнованиях участвовали 129 автобусов 50 фирм. И наша машина увезла на родину 12 призов, в том числе награду президента Французской Республики. А в конце 1960 х в СССР приехал внук основателя компании Ford Генри Форд II. И одной из целей его визита была покупка лицензии на выпуск «Юности» под маркой Ford. Обсуждался также проект совместного производства.

Американцы по достоинству оценили перспективы продаж «Юности» на рынке США. Однако переговоры не увенчались успехом. «Страна Советов» планировала сама наладить производство и выйти на американский и европейский рынки — перспективы были замечательные, фото советского автобуса часто появлялись на страницах зарубежных изданий.

Но ничего не вышло, автомобиль собирали практически в единичных экземплярах на мощностях экспериментального цеха, причем не для нужд народного хозяйства, а для ведомств. Больше всего автобусов «Юность» в стандартном исполнении заказал «Интурист», ведь на иностранцев именно эта машина в 1960–1970 х годах произвела сильное впечатление. Главное Четвертое кремлевское управление при Минздраве СССР заказало 2 машины скорой помощи, модель получила индекс ЗиЛ-118А «Юность». По сути, это был первый реанимационный автомобиль в стране, его оснастили самым передовым медицинским оборудованием. В таком автомобиле можно было проводить операции на месте или даже во время движения. Это позволяла в том числе и крыша, которую можно было поднять, чтобы врачи стояли в полный рост. Такие машины нередко сопровождали правительственные кортежи первого ранга.

Известна еще одна модификация автобуса, которую заказал Московский уголовный розыск. ЗиЛ-118К «Юность» предназначался для выезда сотрудников на место происшествия и выполнения там следственных действий, изъятия и исследования вещественных доказательств. Какое-то количество заказал КГБ, об этих машинах почти ничего не известно, кроме того, что по просьбе заказчика на них устанавливались более мощные моторы от «Урала-375», тоже 6 литровые V8, но 170 сильные. В рессоры был добавлен дополнительный лист, эти машины предназначались для перевозки специального оборудования. Про остальные модификации почти ничего не известно. Всего в 1961–1970 х годах произвели примерно 20 единиц серий ЗиЛ-118К/119/118 70/3207 «Юность», а в 1970–1990 х годах – еще 86. К сожалению, эта машина не пошла в серию, так и оставшись памятником энтузиазму сотрудников ЗиЛа и «витриной социализма». А почему «Юность»? Все просто: так автомобиль назвала Татьяна Киселева, потому что почти все его разработчики были очень молоды.