Считается, что осенью 1882 года родился Жюльен Поттера – швейцарский инженер, очень успешно потрудившийся в России

В мае 1909 года из ворот Русско-Балтийского вагонного завода в Риге выехал первый автомобиль. Прототипом стала модель бельгийской марки Fondu, а разработана и построена машина под руководством инженера Поттера. Что известно об этом человеке?

Википедия гласит: «Жюльен Поттера (фр. Julien Potterat, 1882–1965) — швейцарский конструктор, экспериментатор в облас­ти автомобилестроения, живший в России. Работая в бельгийском автомобильном концерне, Поттера успел зарекомендовать себя как инженер с прогрессивным научно-техническим мировоззрением. В начале XX века его пригласили в Ригу на завод «Руссо-Балт». Молодого специа­листа привлекли к конструированию первого сборного российского автомобиля совместно с Иваном Фрязиновским и Дмитрием Бондаревым.

Альтернативная биография

А вот ежедневная брюссельская газета L’Indépendance Belge за 1912 год приводит другие данные. По ее версии, наш герой родился в 1870 году в швейцарском городке Комбремон-ле-Гран в семье фермеров. Инженерное образование он получил в Лозанне. С появлением автомобиля увлекся проектированием этой техники. Далее говорится о том, что Поттера успел поработать в ряде европейских стран — во Франции, Англии, Германии, а в 1906 году получил место технического директора автоотделения завода Fondu в Бельгии.

Компания Fondu, основанная в 1860 году Жан-Батистом Фондю, выпускала оборудование для Национальной железнодорожной компании. В 1896 году фирму унаследовал сын основателя Шарль Фондю и в начале ХХ столетия решил развернуть производство автомобилей. Тут и пригодился Поттера.

Жюльен представил проекты двух автомобилей с 4 цилинд­ровым мотором, карданным приводом и 3 ступенчатой коробкой передач. Двигатели, основные узлы и агрегаты разрабатывались под руководством Поттера, а детали кузовов поставляло ателье Decunsel.

Пару лет спустя руководство Русско-Балтийского вагонного завода (РБВЗ) тоже задумалось о выпуске машин. Опыта произ­водства такой техники у рижан не было. Долго искать специалистов не пришлось: в Ригу с Fondu поставлялось оборудование, и консультантов, как говорится, сам бог послал.

В 1908 году бельгийцы продали РБВЗ лицензию на выпуск автомобилей мощностью 24–30 л.с., а для налаживания произ­водства в Россию направили Поттера.

В незнакомой стране

После прибытия в Ригу инженер с нескрываемым энтузиазмом принялся за организацию работ. Преж­де всего требовалось подготовить специалистов, адаптировать машину к техническим возможностям предприятия и русским условиям эксплуатации, закупить недостаю­щее оборудование, проработать технологические цепочки и много чего еще. Трудности ожидали огромные. К примеру, где было взять необходимые материалы или как отладить технологию попарной отливки цилиндров из чугуна с минимальным количеством брака?

Правда, жаловаться на отсутствие необходимых площадей, персонала или финансов Поттера не пришлось: руководство завода с большим пониманием и серьезностью относилось к его запросам. Сам инженер работал в прямом смысле с утра до ночи, решая многочисленные организационные и технологические проб­лемы. И эти старания не прошли даром, 26 мая 1909 года (по старому стилю) первый Русско-Балтийский автомобиль был готов.

Позже, вспоминая об этом, инженер напишет: «Как будто тяжелый груз свалился с моих плеч… Этот день, оправдывающий все мои надежды, принес награду за весь огромный упорный труд, направленный на достижение успеха. Есть вещи, которые невозможно описать, потому что только душа может вспомнить об этом, мне потребовалась неукротимая энергия, чтобы преодолевать и естественные препятствия, и те, которые иногда неожиданно возникали на моем пути, когда, не понимая ни русского, ни немецкого языка, я был один на один с массой людей, которых еще не знал и которые тем не менее были послушны и с радостью старались облегчить мою задачу».

После окончания сборки Поттера лично вывел машину на ходовые испытания. Журнал «Автомобиль» в № 17 за 1909 год отмечал: «После основательной опытной поездки в Риге она уехала в Петербург, совершив переезд в 600 верст за 8 час. 2 мин. Прибыв в столицу, она колесила по улицам города с 30 мая по 20 июня, а потом ушла обратно в Ригу». Известно также, что в испытательных целях и для поиска потенциальных клиентов Поттера совершил поездку из Петербурга в польский город Пшув, а оттуда в Ригу и обратно в Санкт Петербург.

Здесь необходимо вспомнить, что летом 1909 года состоялся большой автопробег Санкт-Петербург — Рига — Санкт-Петербург. Мероприятие было серьезным и находилось под покровительством Великого князя Сергея Михайловича. На старт 16 августа вышли 23 спортсмена. Разумеется, Поттера не мог упустить возможности публично заявить о своем детище. Он стартовал под № 9 во второй технической категории и в списке участников значился как «шофер Русско-Балтийского вагонного завода Потара». Вместе с ним в машине находился инженер Мурзаев — контролер, наблюдавший за соблюдением регламента.

Как и ожидалось, «Руссо-Балт» прошел всю дистанцию без поломок и штрафных очков. Однако на верстовой гонке в Риге случился казус: машина без видимых причин встала и ни за что не хотела двигаться с места! Пришлось везти ее на завод. Причиной оказалась ошибка водителя. «Руссо-Балт» вернулся к месту гонки без починки и замены деталей и без труда преодолел положенную версту.

Поттера в тот раз не удалось взять ни одного из официальных призов, зато он без штрафа вернулся в Санкт-Петербург, принял участие в состоявшейся после финиша выставке и получил медаль и диплом. То был звездный час швейцарского инженера.

Интересно, что ко времени работы Поттера в Риге относятся и запечатлевшие его немногочисленные дошедшие до нас фотографии. Находим его и на общем фото участников пробега, помещенном в журнале «Автомобиль». Там он в первом ряду под номером «30». В подписи Поттера отмечен как «шофер Рус. Балт. Зав.». Кстати, на той же фотографии мы видим и несколько знаменитых российских автомобилистов — А.П. Нагеля, А.И. Ефрона, Н.Г. Кузнецова, графа А.А. Мордвинова... Согласитесь, неплохая компания!

После «Руссо-Балта»

А как сложилась дальнейшая судьба Жюльена Поттера? Известно, что он еще несколько лет работал в Риге, затем подал в отставку и в феврале 1912 го покинул Россию. Что послужило причиной, теперь уже вряд ли кто скажет. Скорее всего, ею стало пошатнувшееся здоровье и осознание того, что все принятые обязательства выполнены. Он уехал, оставив блестящую производственную организацию со всеми самыми современными станками и образованным персоналом.

Пишут, что после возвращения в Швейцарию Поттера поселился в Лозанне и открыл свое инженерно-консультационное бюро. Кроме автомобилей, конструктора интересовали авиационные разработки.

Из жизни Жульен Поттера ушел в 1927 году. Подробная биография этого выдающегося человека еще не написана, так что поле деятельности для дальнейших исследований остается открытым.